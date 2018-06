Was für ein Segen der Wind doch ist. Er fegt über den Hafen, er trägt die Abgase der Schiffe und Industrieanlagen davon, den Ruß, den Feinstaub, den Schwefel, verteilt alles schnell und weit. Wer am Hafen wohnt, riecht jeden Tag beim Lüften, ob der Wind sein Werk verrichtet oder ob er pausiert. Dann riecht es nach Chemie.

In Hamburgs Wohngebiete fegt der Wind nicht so leicht hinein, Häuser bremsen ihn aus. Daher sammeln sich an den großen Straßen die Schadstoffe. Das Reizgas NO₂ vor allem: Stickstoffdioxid. Es entsteigt den Auspuffen von Diesel-Fahrzeugen, es greift die Schleimhäute der Menschen an – und es bringt Matthias Pätzold in Rage.

Pätzold ist im Grunde ein fröhlicher Mann aus Altona, der das Leben zu genießen weiß. Er trägt einen kleinen Ziegenbart, der ihm etwas Neckisches gibt. Den 47-Jährigen plagt nur ein Problem: Er wohnt in der Max-Brauer-Allee, einer auch bei Autofahrern sehr beliebten vierspurigen Straße. Seine Wohnung liegt wenige Meter von einer offiziellen Luftmessstation der Stadt entfernt, und was die seit mehr als einem Jahrzehnt registriert, stinkt Pätzold: "Das finde ich krass."

Vor seiner Wohnung liegt der Wert für Stickstoffdioxid seit mehr als einem Jahrzehnt deutlich über dem Grenzwert, den die EU als gesundheitsverträglich festgelegt hat. Erlaubt sind 40 Mikrogramm im Jahresschnitt, vor Pätzolds Tür waren es vergangenes Jahr 63. Auch alle drei weiteren Verkehrsmessstationen in Hamburg reißen den Grenzwert für NO₂ deutlich, während sie den für Feinstaub meistens einhalten, jeder kann das auf der Seite luft.hamburg.de verfolgen. "Da wird einem schon mulmig", sagt Pätzold.

Morgens steigt er aufs Rad, fährt die Max-Brauer-Allee entlang, am Schlump vorbei, zu seiner kleinen Agentur für Kulturreisen. "Wenn es an manchen Tagen beim Atmen in der Lunge beißt, dann weiß ich: Oho, jetzt ist der Grenzwert wieder überschritten." Jetzt hat Pätzold die Nase gewissermaßen voll. Kommenden Mittwoch wird er zum Verwaltungsgericht radeln und im Saal sitzen, wo seine Klage gegen die Stadt verhandelt wird.

Der Mann aus Altona verklagt die Stadtoberen darauf, sich mehr anzustrengen beim Schutz seiner Atemluft. Der Grenzwert für NO₂ müsse "schnellstmöglich" eingehalten werden, nicht erst um das Jahr 2030, wie es der Luftreinhalteplan der Stadt sehr grob für seine Straße vorhersagt.

Die EU-Kommission bittet dringend um Antwort

Die EU-Kommission sieht das ähnlich. Sie hat am 22. September eine "Pilotanfrage" abgeschickt, der erste Schritt zu einem Vertragsverletzungsverfahren, das mit empfindlichen Geldstrafen enden kann. Sie verlangt Auskunft zu 33 Gebieten in Deutschland, die alle den Grenzwert für NO₂ überschreiten. Eines davon ist der "Ballungsraum Hamburg". Binnen zehn Wochen muss die Bundesregierung antworten, was sie zu tun gedenkt, damit "der Zeitraum der Nichteinhaltung so kurz wie möglich gehalten werden kann". Auch die Hansestadt wird sich dazu erklären müssen.

Hamburg gerät also von zwei Seiten unter Druck: von Matthias Pätzold aus Altona. Und von der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission aus Brüssel.

Wobei Pätzold, genau genommen, nur ein Vehikel ist, ein Strohmann, wenn man so will. Hinter seiner Klage steckt einmal mehr Manfred Braasch, der Hamburger Geschäftsführer des BUND, der die Stadt seit Jahren beim Umweltschutz auf Trab hält. Er wollte seine Kampagne gegen die Luftbelastung in Hamburg mit einer Klage krönen, "denn irgendwann ist mal Schluss mit lustig", sagt Braasch. Also suchte er in seiner Mitgliederdatei nach einem Hamburger, der möglichst nah an einer Messstation wohnt. Er stieß auf Pätzold – und der war "mehr als angetan".

Falls die Klage Erfolg hat, müsste die Stadt ihren Luftreinhalteplan verschärfen. Pätzold und Braasch hoffen auf ein Urteil noch in diesem Jahr, sie hoffen auf konkrete Lösungsvorschläge des Gerichts. Sie haben auch schon Ideen: Die Stadt könnte Tempo 30 auf großen Straßen einführen, eine Umweltzone – oder eine City-Maut.