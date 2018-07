So ein Lokal zu eröffnen verlangt Mut, vor allem Mut zum Klischee. Zwischen Michel und Reeperbahn bricht unvermittelt Frankreich aus. Die Sackgasse mit dem wenig romantischen Namen Hütten wird am Türschild von Nummer 85 in "Avenue de Paris" umgetauft. Hier, in einem früheren Schulungsraum der Sparkasse, eröffnete vor zwei Jahren das Petit Bonheur.

Sein gar nicht so kleiner Speiseraum ist geschmückt mit der Trikolore. Mit ausgebreiteten Armen und einem sympathischen Hauch Theatralik empfängt der Patron den Gast: "Bonjour, Monsieur!" Das ist Ergün Uysal, ein vertrautes Gesicht aus der Hamburger Spitzengastronomie, ebenso wie der Sommelier Frank Chemnitz und der Küchenchef Anthony Bautista. Mit Frankreich hatten alle drei bislang nichts zu tun. Weshalb also der Mummenschanz? Ach, meint Uysal, das Moderne liege ihm nicht so. "Die französische Gastronomie bietet einen schönen, klassischen Rahmen. Da können wir so richtig loslegen."

Und man muss sagen: Sie ziehen es durch. Auf der Karte steht alles Sprichwörtliche von Weinbergschnecken über Coq au Vin bis zu Crêpes Suzette. Da will man natürlich mitspielen. Also her mit den Froschschenkeln! Sie kommen etwas dick bemehlt, aber genau gebraten auf einem Bett von Wirsing mit einer tadellosen beurre blanc, der etwas Knoblauch die nötige Stärke verleiht. Die Bouillabaisse zeigt sich unverhofft elegant: dünn in der Konsistenz, dicht im Geschmack, ohne den stumpfen Ton lang eingekochter Brühe. Die vielen Fisch- und Meeresfruchtstücke darin wurden offenbar alle einzeln gegart. Wer darauf achtet, merkt die Präzision, mit der hier gearbeitet wird. Doch die Aromen werden nicht herausgeschält wie in der Nouvelle Cuisine. Sie verlaufen zu einem Grundton wohliger Wärme. Sehr deutlich spürt man ihn bei der sahnesatten Dijonsenfsauce zur Kalbsniere samt buttrigem Kartoffelpüree. Dass Bautista auch anders kann, beweist das Dessert. Klingt zwar klassisch: Orangentarte. Abgeschmeckt ist sie allerdings mit reichlich Thymian, der eine Verbindung schafft zum begleitenden Cassis-Sorbet. Dreimal herb, einfach gut und ziemlich originell.

So rundum gelungene französische Küche bekommt man auch in Paris nicht an jeder Ecke. Insofern ist es untertrieben, wenn das Petit Bonheur sich ein Weinbistro nennt. Es weckt allerdings auch falsche Erwartungen. Denn ausgerechnet bei den offenen Weinen enttäuscht die Karte mit ein paar unaufregenden Posten.

Auch sollte man darauf gefasst sein, beim Erhalt der Rechnung "oh, là, là" auszurufen. Sie fällt ziemlich hoch aus, denn anders als beim Bilderbuch-Franzosen gibt es hier kein Tagesmenü, nur einen vergünstigten Mittagstisch. Aber das Erlebnis ist es wert, vor allem, wenn das Wetter milde ist und die runden Tische draußen stehen. Dann nippt man im Korbstuhl an seinem Kaffee und fühlt sich sehr pariserisch. "Au revoir, Monsieur!", ruft die Kellnerin mit gekonntem Akzent. Ach so, der ist echt. Sie ist tatsächlich die einzige Französin im Team. Fühlt sich das nicht komisch an: allein unter Frankophilen? Überhaupt nicht, sagt sie. "Die lernen alle sehr schnell."

Petit Bonheur, Hütten 85–86, Neustadt. Tel. 33 44 15 26. Geöffnet Montag bis Samstag 12–22 Uhr. Hauptgerichte um 30 € (Abendkarte)