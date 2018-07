Jeden Morgen setzt sich Reed Hastings an einen der Kantinentische des Unternehmens, das er aufgebaut hat und das heute an der Börse 27 Milliarden Dollar wert ist, und klappt dort seinen Laptop auf; ein Büro hat er nicht. Gibt es in der Firma etwas zu besprechen, lädt Hastings zu einem Spaziergang ein, hinaus aus dem ockerfarbenen Gebäudekomplex, durch ein verstecktes Törchen im Zaun hinab zum Fluss und am Ufer entlang; bis zur Brücke und zurück sind es dreißig Minuten. Dreißig Minuten, in denen Hastings Streit sucht: Seine Mitarbeiter sollen ihn herausfordern. Die Gespräche auf dem staubigen Pfad drehen sich um Algorithmen. Und um das bestmögliche Fernsehen.

Hastings ist ein schmaler Mann mit akkurat gestutztem Spitzbart und blauen Augen, die den Blick des Gegenübers nicht eine Sekunde loslassen. Fürs Gespräch mit der Reporterin hat er ausnahmsweise drinnen Platz genommen, in einem Konferenzraum, den gerade niemand benötigt. Die Fensterfront gibt den Blick auf ein Gebäudegerippe und einen Kran frei. Netflix wächst so schnell, dass draußen ein neuer Häuserkomplex entsteht, noch einmal halb so groß wie der alte. Insgesamt arbeiten 2.000 Menschen für die Firma.

Hastings, 53 Jahre alt, führt das meistgefürchtete Fernsehunternehmen überhaupt. Netflix stellt die TV-Welt, wie wir sie heute kennen, infrage. Sendezeiten hat das Unternehmen abgeschafft – und zentrale Glaubenssätze der etablierten Fernsehsender als unnötig mutlos entlarvt. So haben Hastings und seine Leute bewiesen, dass die Zuschauer sehr wohl herausgefordert werden wollen – und ein TV-Unternehmen mit anspruchsvollen, mehrdimensional erzählten Serien höchst erfolgreich sein kann.

Netflix ist ein Internetdienst, dessen Abonnenten Filme und Serien online ansehen können, "streamen" nennen sie das hier in Los Gatos. Viele hielten das Unternehmen bis vor Kurzem für eins von vielen Technologie-Start-ups im Silicon Valley. Bis Hastings begann, eigene Fernsehserien produzieren zu lassen; der Politthriller House of Cards ging sofort in die Unterhaltungsgeschichte ein, als erste Internetserie, die mit dem wichtigsten Fernsehpreis ausgezeichnet wurde: Drei amerikanische Emmys erhielt sie auf Anhieb. Hastings schaffte es also, Netflix zum ersten Fernsehsender zu machen, der zwar keinen Platz auf der Fernbedienung hat, aber beinahe überall auf der Welt zu empfangen ist. Er ließ ein Dutzend weiterer Serien produzieren, viele ebenfalls preisgekrönt. Mittlerweile ziehen Amazon und YouTube nach, aber sie sind bisher deutlich weniger erfolgreich.

Hastings’ Stimme ist an diesem Tag ein wenig rau. Er ist gerade von seiner Reise durch Mitteleuropa zurückgekehrt. Dort hat er seinen Internetfernsehsender jeden Tag in einem anderen Land eingeführt: in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Belgien, Luxemburg; mit Vorführungen in angemieteten Showrooms, in denen Journalisten gezeigt werden sollte, dass Netflix auf Smartphones, Tablets, Fernsehern und der Xbox bedienbar ist. Überall gab Hastings Interviews und Partys. Zu der in der Komischen Oper Berlin reisten viele deutsche Fernsehmanager, um den Auftritt ihres größten Herausforderers genau zu beobachten.

Allerdings dürften die Deutschen erst einmal enttäuscht sein: Sie können vorläufig bloß auf eine Art "Netflix extralight" zugreifen. Der Filmrechtehandel ist ein kompliziertes Geschäft. Zahlreiche internationale Filme sind für den hiesigen Markt noch nicht lizenziert. Auch die Palette deutscher Sendungen ist schmal. Die dritte Staffel von House of Cards wird im Februar sogar zuerst beim Bezahlsender Sky zu sehen sein, bevor der Internetdienst sie hierzulande zeigen darf.

Es ist aber auch nicht die Momentaufnahme der deutschen Version von Netflix, die privaten, öffentlich-rechtlichen und Bezahlfernsehsendern Sorgen bereitet. Sondern die Frage, wie sie verhindern können, langfristig massenhaft Zuschauer an das Internetfernsehen zu verlieren.