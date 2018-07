Von Hamburg ausgehend, gibt es ein berühmtes Gedicht: "In Hamburg lebten zwei Ameisen, / Die wollten nach Australien reisen. / Bei Altona auf der Chaussee, / Da taten ihnen die Beine weh, / Und da verzichteten sie weise / Denn auf den letzten Teil der Reise."

Ich interpretiere dieses Gedicht als ein Stück Ursprungsphilosophie: Am Ursprung der Reise ist schon das Ziel enthalten. Wer von Hamburg nach Australien aufbricht, hat bereits im Aufbruch Sydney oder Melbourne erreicht, wenn auch nur im Geiste. Der Abbruch der Reise ist daher kein Unglück, es ist ja praktisch alles da, es fehlt bloß noch der letzte Teil.

Der Dichter ist Joachim Ringelnatz, und die zitierte Reisepoesie steht auf der Rückseite eines veritablen Taschenbuchs, es passt in die Tasche wie ein Notizbuch. Die Vorderseite des Umschlags ziert eine Zeichnung von Hans Traxler: Eine Kleinfamilie (Vater, Mutter, Kind) fliegt durch die Lüfte. Das Wesentliche scheint mir, dass diese Leute die Nase vorne haben. Sie sind gespannt, wie es sein wird, wenn sie ankommen, in diesem Sinne lautet das Motto, unter dem das Büchlein steht: "Reisen ist Sehnsucht nach dem Leben."

So sagte es Kurt Tucholsky. Und ich, der ich einst ein Berufsreisender war, ein sogenannter Reiseleiter für amerikanische Touristen, neige dazu, zu erwidern: Leben ist das, was passiert, während man sich nach etwas sehnt, das man für "das Leben" hält. Ich gehe so weit, dass man, selbst wenn man lieber zu Hause bliebe, reisen muss. Zu Hause ist man mit Glück in Sicherheiten eingewickelt, kurzum, man hat keine Ahnung vom Leben. Reisen bildet, und wenn man wieder heimkehrt, hat man auch die Gefahren, die das Leben so bringt, halbwegs im Griff.

In dem Buch berichtet Sigrid Damm von einer Reise nach Palermo. Von dort aus sah sie sich in Sizilien um, und man findet in ihrem Text einen klassischen Reisegrund, nämlich die Aura der Namen aus der Ferne, zum Beispiel "Syrakus": "Schon als Kind faszinierte mich das Wort. Ich erinnere mich, wie ich es buchstabierte: Sy – ra – kus. Auf einem Buchdeckel, der auf dem Nachttisch meines Vaters lag, las ich es. Johann Gottfried Seume, Spaziergang nach Syrakus, das Lieblingsbuch meines Vaters. Nie ist er, der Reisebegierige, nach Syrakus gekommen. Erst machte der Krieg seine Pläne zunichte. Dann die Mauer. Und als sie fiel, war er sechsundachtzig Jahre alt."

Hier sind viele Motive einer Philosophie des Reisens: das Neugierigwerden durch Literatur, auch das Nicht-reisen-Können und schließlich die stellvertretende Reise, die man in Erinnerung an den unternimmt, der nicht reisen konnte. In dem Buch finden sich Texte von Lily Brett, Elisabeth von Arnim, Daphne du Maurier, Detlef Bluhm, Pierre-Henry Salfati und anderen, aber ich will – der Reisephilosophie wegen – eine Geschichte der amerikanischen Autorin Linda Yellin hervorheben. In Mein Sommer mit Nora fährt man ins Wochenendhaus reicher Leute, es ist die absolut unnötige, ganz und gar eitle Reise, die zu nichts führt und die dennoch die Vermutung erlaubt, dass man sie im nächsten Sommer wieder auf sich nehmen wird.