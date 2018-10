Inhalt Seite 1 — Mama holt den Schraubendreher Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Wenn man Ihre Familie kennenlernt, könnte man meinen, ein Interesse für Technik sei erblich.

Karl Heier: Zumindest zeigt es sich bei uns schon in dritter Generation.

ZEIT: Vom Großvater bis zur Enkelin arbeiten Sie alle als Elektrotechniker. Kommt Ihnen das ungewöhnlich vor oder völlig normal?

Angelika Zimmer: Wohl eher ungewöhnlich. Und es ist definitiv ein Grund zur Freude!

Hans Zimmer: Ungewöhnlich ist vor allem, dass es von beiden Seiten der Familie kommt. Mein inzwischen verstorbener Vater hatte ja denselben Beruf wie mein Schwiegervater Karl.

ZEIT: Herr Heier, Sie sind 1935 geboren und haben die Tradition gewissermaßen begründet.

Karl Heier: Mein Interesse an Technik entstand kurz nach dem Krieg, als ich die Physikbücher meines verstorbenen Vaters auf dem Dachboden fand. Ich habe alles, was ich gelesen hatte, sofort in unserem Haushalt angewendet – Drähte gelegt und Dinge repariert. Schnell stand fest, dass ich auch etwas Technisches studieren möchte. Die Hochschule in Dortmund war damals besonders anerkannt, deshalb bin ich aus meiner norddeutschen Heimat weggezogen und nach Dortmund gegangen.

ZEIT: Das war in den fünfziger Jahren. Gab es damals schon Studentinnen?

Karl Heier: Sowohl in meinem Semester als auch in den Semestern über und unter mir studierte keine einzige Frau das Fach Elektrotechnik. Allerdings gab es den Studiengang Elektroassistentin – eine Art vereinfachtes Technikstudium –, und so begegneten wir hin und wieder doch ein paar Damen. Zu der damaligen Zeit war Elektrotechnik einfach kein Frauenberuf. Auch später im Job hatte ich kaum Kolleginnen.

ZEIT: War es befremdlich für Sie, dass Ihre Tochter sich in die Männerdomäne gewagt hat?

Karl Heier: Nein, meine Frau und ich waren nur überrascht, weil Angelika auch ein Talent für Sprachen hat. Und ich habe auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ich nicht sicher war, ob sie das Studium auch beenden würde – ich wusste ja aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist.

ZEIT: Frau Zimmer, ist Ihr Vater schuld daran, dass Sie sich für Elektrotechnik interessiert haben?

Angelika Zimmer: Er hat zumindest immer viel von seinen beruflichen Erlebnissen erzählt, und das voller Begeisterung. Außerdem galten die Berufsaussichten für Ingenieure Anfang der achtziger Jahre als glänzend. Das Sicherheitsdenken spielte also auch eine Rolle bei meiner Entscheidung.

Die Familie Die Familie Großvater Karl Heier (geboren 1935) hat Elektrotechnik studiert Mutter Angelika Zimmer (geborene Heier, 1962) hat sich auf Lasertechnik spezialisiert Vater Hans Zimmer (1951) ist Vorstandsvorsitzender des Verbands der Elektrotechnik Tochter Caroline Zimmer (1994) studiert im dritten Semester am KIT Karlsruhe Sohn Christoph Zimmer (1997) besucht jetzt ein technisches Gymnasium

ZEIT: Inzwischen gab es doch auch ein paar Frauen in technischen Studiengängen, oder?

Angelika Zimmer: Immer noch sehr wenige. Auf 600 Jungs kamen zehn Mädchen – davon drei aus China. In Asien war man damals wohl schon ein bisschen weiter. Nach den ersten drei Semestern schrumpfte unsere Frauengruppe dann auch noch gewaltig: Von den deutschen Kommilitoninnen hat die Hälfte abgebrochen. Die Abbruchquote bei den Männern war allerdings ähnlich hoch – bei einer Durchfallquote von 70 Prozent in den Klausuren vielleicht auch kein Wunder.

Karl Heier: Dass Angelika das Studium trotzdem durchgezogen hat, hat mich sehr stolz gemacht. Sie meinte dazu nur: "Wer A sagt, muss auch B sagen."

ZEIT: Waren die Abbruchquoten zu Ihrer Zeit auch schon so hoch?

Karl Heier: Zumindest wurden ähnlich viele Studenten ausgesiebt. Bei uns musste man vor Beginn des Studiums einen Auswahltest bestehen. Von 450 Bewerbern für das Elektrotechnik-Studium wurden nur 50 angenommen. Nach dem ersten Semester verabschiedeten sich dann noch einmal 30 bis 40 Prozent.

ZEIT: Wie haben Sie sich mit Ihren Kommilitonen verstanden, Frau Zimmer?

Angelika Zimmer: Bis auf wenige Ausnahmen wurden wir von allen sehr gut aufgenommen, und auch vonseiten der Professoren habe ich keine Zurückweisung erlebt. Man muss allerdings auch sagen, dass sich bei so vielen Studierenden der Kontakt zu den Dozenten in Grenzen hielt. In der großen Masse im Hörsaal fielen wir Frauen wahrscheinlich gar nicht auf.

Hans Zimmer: Ich habe etwas früher studiert als meine Frau, erinnere mich aber auch, dass wir die wenigen Kommilitoninnen nicht als etwas Besonderes empfunden haben. In den Vorlesungen fielen sie allerdings schon auf, das war einfach so.

ZEIT: Sie sind heute Vorstandsvorsitzender des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE). Wie erklären Sie sich, dass sich bis heute so wenige Frauen für ein Ingenieurstudium entscheiden, obwohl Deutschland als Land der Ingenieurskunst gilt?

Hans Zimmer: Ich denke, dass es zum einen an den fehlenden Vorbildern liegt und zum anderen am gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema. Es gibt immer noch Mütter, die zu ihren Töchtern sagen: "Kein Problem, wenn du schlecht in Mathe bist, ich war auch nie gut drin." Solange wir so denken, werden wir das Problem nicht lösen.

Angelika Zimmer: Man hat auch aus der Vergangenheit immer noch das Klischee des körperlich hart arbeitenden Ingenieurs im Kopf, weswegen Frauen sich vielleicht von dem Berufsbild nicht so angesprochen fühlen. Davon abgesehen, finde ich auch, dass die Schulen noch zu wenige Angebote bereitstellen. Oft gibt es nur 30 Prozent naturwissenschaftliche und mathematische Fächer – woher soll das Interesse dann kommen, wenn es nicht zufällig schon in der Familie herausgebildet wurde?

Hans Zimmer: Wenn man sich die Statistik ansieht, merkt man allerdings, dass die Zahlen – wenn auch sehr langsam – steigen. In den vergangenen 20 Jahren ist der Frauenanteil in der Elektrotechnik von fünf Prozent auf 13 Prozent gestiegen.

Angelika Zimmer: Was immer noch wenig ist.