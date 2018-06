Inhalt Seite 1 — Im Liebesleid Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das hat es in Bremen schon lange nicht mehr gegeben: Schlusspfiff, die Gegner reißen die Arme hoch und feiern den Auswärtssieg. Ihre Berufskollegen in Grün-Weiß hingegen bleiben wie betäubt stehen, manche schlagen die Hände vors Gesicht, andere sinken kraftlos zu Boden. Als sich der Trainer mit hängenden Schultern zum Mittelkreis schleppt und mit dem Spielertrupp in Richtung Fanblock schleicht, fliegt das Stadiondach weg. Beinahe. Lauter kann der Werder-Anhang nicht werden. Sie ballen die Fäuste, klettern auf Zäune, schleudern den Figuren auf dem Rasen ihre unbändige Wut und Enttäuschung entgegen. Nach wenigen Schritten drehen Spieler wie Verantwortliche in Richtung Kabinengang ab. Die Bremer Fans föhnen ihre Lieblinge buchstäblich aus dem Stadion. Ein paar mit besonders großem seelischem Innendruck und besonders wenig Manieren bespucken den Spieler Makiadi – so etwas gab es in Bremen lange nicht mehr. So war das aber am vergangenen Freitagabend. Gibt’s was Schlimmeres als enttäuschte Liebe? Kaum!

Mühsam kämpft sich die Herbstsonne durch den hanseatischen Milchhimmel, müdes Spaziergangwetter. Doch dicht an dicht drängelt sich der Werder-Anhang am Zaun. Knapp tausend sind es wohl, die dabei sein wollen am Trainingsplatz, sie wollen beim Neuanfang einen Blick erheischen und ein wenig Hoffnung. "Die haben ne ganz andere Körpersprache", sagt einer und geht zufrieden. So war das am vergangenen Sonntag in Bremen. Auch das war hier schon lange nicht mehr zu besichtigen. Gibt’s was Schöneres als eine frische Liebe? Kaum!

Dazwischen war Samstag. Trainer Robin Dutt und sein gesamter Stab werden entlassen, Sportvorstand Thomas Eichin stellt sich blass und übermüdet vor die Presse, Marco Bode löst Willi Lemke an der Spitze des Aufsichtsrats ab, und Nachwuchscoach Viktor Skripnik darf von nun an Cheftrainer sein. Oder muss. Lehrling Torsten Frings darf ihm nun assistieren. Bode, Skripnik, Frings – Bremer wie wir sollen’s richten. Es bleibt ein mulmiges Gefühl, aber es keimt auch Hoffnung auf rund um das Weserstadion. Zwischen schwärzester Fußballhölle und dem Silberstreif liegen nicht mal 48 Stunden.

Bremen befindet sich im hormonellen Ausnahmezustand. Nichts eint die Stadt so sehr wie Werder, quer durch alle Bevölkerungsgruppen und darüber hinaus im Nordwesten der Republik. Wer Werder und seinen Anhang verstehen will, muss das wissen. In diesem Nordwesten lebt ein leidensfähiger Menschenschlag, krisenerprobt, nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Eigentlich. Außer von Werder. Im Guten wie im Schlechten.

Im Sommer 2004 fielen Karneval, Weihnachten und ein Lottogewinn zusammen und die Stadt badete in Glückseligkeit über Meisterschaft und Pokalgewinn. Gut zehn Jahre später ist sie hin- und hergerissen zwischen Wut und dem brennenden Wunsch, endlich wieder an die Zukunft glauben zu können. Am Ende einer langen Leidenszeit. Wenn sie denn zu Ende ist. Denn vielen dämmert erst jetzt, wie heruntergewirtschaftet ihr Lieblingsverein ist.

"Ich bin sicher, dass wir die Aufgabe meistern werden", sagt Skripnik. "Er hat den Blick auf den Nachwuchs", sagt Bode. "Wir wollen und müssen Spieler entwickeln." – "Wir haben einen Werder-Weg eingeschlagen", sagt Skripnik, "den wir jetzt mit großer Leidenschaft umsetzen werden." In verständliches Deutsch übersetzt, heißt der neue "Werder-Weg": Der Verein ist finanziell so klamm, dass er jetzt auf den Nachwuchs setzen muss . Dumm nur, dass dieser Bremer Nachwuchs bestenfalls in der Regionalliga Nord spielt, drei Spielklassen unter den Profis. Dass nun die Jungspunde aus der vierten Liga einer verunsicherten Erstligamannschaft wieder aufhelfen und sie gar vor dem Abstieg retten könnten, glauben selbst die größten Optimisten kaum. Keiner aus den Nachwuchsteams habe das Zeug zu einem Bundesligaprofi, soll Robin Dutt im internen Kreis gesagt haben.

Der Verein hat sich selbst in die Klemme hineinmanövriert, in der sich die Werder-Führung nun bewegen muss. Nicht lange nach dem Double haben die Architekten des Erfolgs selbst mit den Abbrucharbeiten an ihren eigenen Denkmälern begonnen. Der damalige Trainer Thomas Schaaf und Manager Klaus Allofs waren die Entdecker von Spielern wie Johan Micoud oder Valérian Ismaël, sie fanden Diego und Mesut Özil. Doch je länger die Regentschaft dauerte, desto glückloser und fragwürdiger wurde die Personalpolitik. Für Bankdrücker, Sorgenkinder, Skandalnudeln wie die beiden Brasilianer Carlos Alberto und Wesley, Marko Arnautovic, Mehmet Ekici, Eljero Elia oder Boubacar Sanogo hat Werder mehr als 37 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Die meisten wurden schnell wieder aussortiert und, wenn überhaupt, mit Verlust verliehen oder verkauft. Wenn sie denn einer haben wollte. Die Liste ließe sich mühelos erweitern. Das Scouting sei unprofessionell gewesen, heißt es aus Vereinskreisen. So etwas kann gut gehen. Muss es aber nicht.

Es ging so lange gut, bis es Werder richtig schlecht ging. Noch war das Team Dauergast in der Champions League, erreichte das Finale der Europa League und gewann nochmal den DFB-Pokal, doch die Transferflops und ein teurer Kader fraßen die Millionen auf. Die Abwärtsspirale drehte sich immer schneller, und als es nicht anders ging, gingen die Spieler. Mesut Özil, Claudio Pizarro, Per Mertesacker, Naldo, Tim Wiese, zuletzt Aaron Hunt – alle weg. Werder verlor Substanz, Erfahrung und rutschte in der Tabelle Jahr um Jahr weiter ab. Spektakulären und erfolgreichen Angriffsfußball gab’s nur noch in der Erinnerung. Als Klaus Allofs doch lieber weiter mit vollen Geldsäcken nach Fußballern werfen wollte und sich im Dezember 2012, mitten in der Saison, in Richtung Wolfsburg davonmachte, stand Werder schon in der dritten Saison hintereinander im Abstiegskampf. Und Thomas Schaaf hatte der Krise kaum noch eine zündende Idee entgegenzusetzen. Allofs-Nachfolger Thomas Eichin kam, und bald musste Schaaf gehen.

Im Hintergrund werkelte unterdessen ein Aufsichtsrat, der sich erst dann einmischte, als Allofs und dann Eichin weitere teure Transfers forderten – und regelmäßig abblitzten. Das Credo von Oberaufseher Willi Lemke: Werder gibt nicht mehr Geld aus, als der Verein einnimmt. Auch das gehört zur grün-weißen Identität. Lange Jahre waren der Club und seine Anhängerschaft genau darauf stolz. Andere machen Schulden, andere hängen von Großsponsoren ab, andere mögen unseriös sein – wir aber nicht! So ist eben der hanseatische Kaufmann. Dass diese solide Grundhaltung nach Fehlentscheidungen bei der Personalplanung und sportlichem Misserfolg einen Konsolidierungsdruck erzeugt, mit dem sich ein Unternehmen auch kaputtsparen kann, ist eine noch ziemlich junge Bremer Erkenntnis. Nebenbei eine, die den Verantwortlichen gerade recht kam. Man konnte endlich mal die sportliche Diskussion vergessen und die Länderspielpause nutzen, um einen Quälgeist loszuwerden.

Das personifizierte Böse saß an der Spitze des Aufsichtsrates – alle gegen Willi! Lemkes langjähriger Vorstandskollege Klaus-Dieter Fischer machte in der Lokalpresse den Anfang und plädierte fürs unhanseatische Schuldenmachen, im Hintergrund kühlte der einst von Lemke geschasste Ex-Vereinsboss Jürgen Born sein Mütchen, bis Werder-Willi endlich aufgab. Zufällig wurde gleichzeitig ein Vertrag mit dem Vermarkter Infront unterschriftsreif, der frisches Geld versprach. Wiederum zufällig lobte Infront-Direktor Günter Netzer Ex-Kicker Marco Bode in den höchsten Tönen: "Er ist hochintelligent, hocheloquent, ein charakterlich einwandfreier Junge. Ihm sollte man vielleicht auch noch mehr Verantwortung übertragen." Zufällig wurde eben jener Bode zum Nachfolger von Lemke erklärt. Applaus vom Publikum! Und "ausdrücklichen Dank" des Aufsichtsrates an Lemke "für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren". Nirgendwo wird so viel gelogen wie auf Beerdigungen und bei Verabschiedungen.