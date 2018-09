Jammer, Grein und Heul! Das sind die im Kampf gegen Amazon beliebten Soundvariationen in Moll: Wie nur sich wehren gegen den Tyrannen, der die Buchbranche aufreibt und unsere Kultur, Bücher neben Gummistiefeln und Kochtöpfen verscherbelt, Tabula rasa macht mit allem, was uns lieb ist?! Es wurde schon ermüdend. Man ertappte sich, wie man spielerisch das Wort "Amazon" durch "Putin" ersetzte, probeweise "Banker". Das war Protest als Demutsritual, und damit ist es jetzt vorbei, seit Andrew Wylie sich letzte Woche auf dem Internationalen Autorenfestival in Toronto hinstellte und die Eroberungen von Amazon mit dem Vormarsch der IS-Gotteskrieger verglich.

Wylie forderte die Branche auf, sich den Kreuzzügen von Amazon ohne Blinzeln entgegenzuwerfen. Wegducken war gestern. Statt 30 Prozent für Autoren im digitalen Publishing zu verteidigen, wie es die Hachette-Gruppe geschafft hat, müssten bis zu 50 Prozent herausspringen. Dann könnten Autoren von ihrer Arbeit leben. O-Ton: "Wir kommen an den Punkt, wo das Jammern aufhört und das Handeln beginnen muss!" Bong, alle waren wach.

Andrew Wylie, 1947 in Massachusetts geboren, nennt man auch den Schakal der Buchbranche, nach dem Roman von Frederick Forsyth (1971), in dem einem blonden Killer 500.000 Dollar Honorar für die Ermordung von Charles de Gaulle geboten werden. Wylie gilt als aggressiv, verschlagen und geschäftstüchtig. Bevor es Amazon gab, wurde Wylie in der Buchbranche ähnlich gefürchtet wie heute Amazon. Wylie verhandelte horrende Vorschüsse für Autoren, die manchmal mehr Publicity erregten als die Bücher dieser Autoren. Wylie ist so berüchtigt, dass der Guardian die Gelegenheit nutzte, beliebte Wylie-Anekdoten noch mal abzudrucken. Wie Wylie etwa Benazir Bhutto unter Vertrag nahm, um Salman Rushdie zu verführen, bei Wylie unter Vertrag zu gehen. Wie er Martin Amis mit 500.000 Pfund lockte, nach 22 treuen Jahren bei der Agentin Pat Kavangh diese zu verlassen und so die Männerfreundschaft zwischen Martin Amis und Julian Barnes killte, der mit Kavangh verheiratet ist. Böser Bube! Flog schon von der teuren Privatschule St. Pauls, weil er für die Mitschüler einen illegalen Schnapshandel organisierte. Zog dann mit Andy Warhol rum. Und wurde mit 31 Jahren Literaturagent und treibt seither die Branche vor sich her.

Wie erleichtert man das heute zur Kenntnis nimmt! Und wie schnell aus einem bösen Buben ein Buddy wird! Was wird sich Buddy Wylie also ausdenken? Auf zwei Sachen kann man sich verlassen: 1. Der Typ hat Stil. Fifty Shades of Grey hat Wylie schon "einen der peinlichsten Momente der westlichen Kultur" genannt. 2. Wylie kann verbale Hemmungslosigkeit. Im Kampf gegen Amazon wird also womöglich bald weniger gejammert, dafür mehr gelacht werden.