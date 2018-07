"Brauchen Sie für Vilnius kein Visum?", sei sie unlängst vor dem Abflug in Berlin-Tegel gefragt worden. Da waren die baltischen Staaten längst in der Europäischen Union und auch dem Schengener Abkommen beigetreten. Nein, hat Sabine Herre geantwortet, bei der Einreise ins Baltikum müsse sie nicht einmal den Personalausweis vorzeigen, nur die Lufthansa brauche ihn zur Abfertigung. "Für viele Deutsche scheinen Litauen, Lettland und Estland weiter entfernt zu sein als Ägypten oder die Kanarischen Inseln", schreibt Herre in ihrer Gebrauchsanweisung für das Baltikum . Herre will den Abstand verringern, und das gelingt ihr ausgezeichnet. Die Autorin hat Osteuropäische Geschichte studiert, beschäftigt sich als Journalistin mit Europas Osten, schreibt Reisebücher über die Region und führt seit Jahren jeden Sommer Reisegruppen durchs Baltikum. "Welch Gegensatz. Und welch Miteinander" – Sabine Herre erklärt, wie grundverschieden die drei Länder sind, die so leicht in einem Atemzug genannt werden. Und sie beschreibt, was sie gleichwohl verbindet. Sie erzählt von der heidnischen Seele der Balten, von ihrer Fähigkeit, (Finanz-)Krisen zu meistern, und zeigt nebenbei, was sich deutsche Politiker von estnischen abschauen könnten. Ein Dreiländerbuch über eine multikulturelle Region, in der "diese vielen Kulturen seit Jahrhunderten ansässig und allgegenwärtig sind".