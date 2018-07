Blaise Compaoré regierte 27 Jahre in Burkina Faso. "Irgendwann werde ich die Macht abgeben", sagte er vor wenigen Wochen dem Magazin Jeune Afrique. Wann, das wolle er selbst bestimmen. Doch da irrte Compaoré. Als er versuchte, sich mittels Verfassungsänderung eine weitere Amtszeit zu genehmigen, fegte ihn das Volk aus dem Amt. Zehntausende gingen in der Hauptstadt Ouagadougou auf die Straße. Demonstranten stürmten das Parlament und besetzten die Radiostationen. Compaoré flüchtete. Das Militär übernahm die Macht.

Ja, und? Ist das wichtig?

Burkina Faso ist ein kleines, bitterarmes Land mit wenig mehr als 16 Millionen Einwohnern; fällt nicht ins Gewicht, könnte man sagen. Doch die Volksbewegung in Burkina Faso ist ein Beispiel für die demokratische Vitalität afrikanischer Gesellschaften: Die Demonstranten in Burkina Faso haben sich von der senegalesischen Jugendbewegung "Y’en a marre" ("Wir haben genug") inspirieren lassen, die 2012 dazu beitrug, den starrsinnigen, langjährigen Präsidenten Abdulaye Wade aus dem Amt zu drängen, der für eine dritte Amtszeit kandidieren wollte, obwohl die Verfassung das nicht vorsah. Y’en a marre hatte bewiesen, dass Afrikaner ihre scheinbar ewig herrschenden Staatschefs auch auf friedlichem Wege loswerden können.

Jung, fröhlich und sehr entschlossen war Y’en a marre. Die Strahlkraft dieser Bewegung und die ihrer Nachfolgerin in Burkina Faso ist enorm. Sie zeigt das Gesicht des modernen Afrikas und ist von großer Bedeutung in einer Region, in der andererseits eine Terrorgruppe wie Boko Haram junge Männer anzieht. Boko Haram rekrutiert, wie es aussieht, auch Kämpfer in Burkina Faso und in Senegal.

Burkina Faso ist die Heimat eines Mannes, der bis heute viele Afrikaner inspiriert: Oberst Thomas Sankara. Er kam 1983 durch eine Revolution an die Macht und installierte ein linksgerichtetes Regime, das viel Geld in soziale und in Entwicklungsprojekte steckte. Sankara wollte die Verbindungen zum "imperialistischen Ausland" kappen. Seinen Staat, der damals noch Obervolta hieß, taufte er in Burkina Faso um. Der Name ist Programm: Burkina Faso bedeutet "Land der Ehrenwerten". Der Kampf gegen Korruption war einer der zentralen Programmpunkte Sankaras.

Im Oktober 1987 putschte die Armee mit stillschweigender Zustimmung der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich, Sankara und 30 seiner Mitstreiter wurden erschossen. Der Anführer des Putsches war Blaise Compaoré.

Für viele ist Sankara ein afrikanischer Che Guevara, eine mythische Figur. Die jungen Demonstranten hören seine Reden, schauen Videos mit seinen Auftritten und zitieren ihn. Der Rapper Smockey, einer der Führer der Bewegung, zitiert ihn mit den Worten: "Eine entschlossene Jugend hat vor gar nichts Angst, nicht einmal vor einer Atombombe!"

Ja, und? Hat nicht nach dem Sturz Compaorés ein Oberst die Macht in Ouagadougou übernommen? Ist das nicht die altbekannte Geschichte?

Nein, denn Oberst Isaac Zida geriet sofort unter Druck, vor allem durch die afrikanische Politik. Die Afrikanische Union reagierte ungewöhnlich schnell und hart: Wenn Zida die Macht nicht innerhalb von zwei Wochen an Zivilisten übergebe, wolle man Sanktionen beschließen. Damit Oberst Zida dies auch verstehe, planten die Präsidenten Nigerias, Ghanas und Senegals noch für diese Woche einen Blitzbesuch in der Hauptstadt Ouagadougou.

Das wäre in etwa so, als würden Angela Merkel, François Hollande und Matteo Renzi gleichzeitig nach Belgien fliegen, um dort eine Regierungskrise zu lösen. So wichtig ist Burkina Faso.