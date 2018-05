Inhalt Seite 1 — Warum dieses Risiko? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Szene aus dem Dokumentarfilm Citizenfour über Edward Snowden geht einem schwer aus dem Kopf, obwohl man sie gar nicht sieht. Ihre erste Begegnung mit dem Whistleblower in Hongkong hat die Filmemacherin Laura Poitras nicht aufgenommen, man hört nur ihre Stimme, als sie seine Anweisung liest: "Wir treffen uns auf dem Gang vor dem Restaurant im Mira Hotel. Ich werde an einem Zauberwürfel arbeiten, damit Sie mich erkennen können." Man stellt sich sofort vor, wie Poitras und Glenn Greenwald, ein Reporter des Guardian, in diesem Durchgangsraum sitzen, der sich gerade wegen seiner Banalität für so etwas eignet, und auf eine Person warten, von der sie noch nichts wissen. Außer dass sie sich Citizenfour nennt und dabei ist, ein Leben im Gefängnis zu riskieren.

Anderthalb Jahre danach wartet Laura Poitras in einem Bistro in Berlin nur auf eine Suppe, die es zu Mittag geben soll. Eine schmale Frau um die fünfzig mit langen dunklen Locken. Sie verbringt einen langen Tag mit Interviews mit deutschen Journalisten. Poitras und der Reporter Greenwald waren die Ersten, die Edward Snowden Anfang 2013 kontaktierte, um Dokumente zu veröffentlichen, die er als Vertragsangestellter des US-Geheimdienstes NSA über dessen Überwachungsmethoden gesammelt hatte. Mit verschlüsselten Botschaften lotste er die beiden nach Hongkong, überlies ihnen sein Material und die Art der Berichterstattung ihrem journalistischen Verantwortungsgefühl. Greenwald brachte im Guardian Nachrichten heraus, die einen globalen Überwachungsskandal auslösten. Poitras filmte ihre Begegnung während der Tage, die Greenwald und sie mit Snowden verbrachten. Man kann in ihrem Film sehen, wie ein Enthüllungs-Scoop vor sich ging, der die Welt veränderte, indem er das Vertrauen in die Sicherheit der Privatsphäre vor staatlichen Übergriffen endgültig ruinierte. Poitras’ Porträt von Snowden zeichnet damit sozusagen das Urbild des Whistleblowers ins kollektive Bewusstsein.

Der Film kommt jetzt in die deutschen Kinos, und man merkt Poitras ihre Erleichterung an. In den vergangenen Monaten hat sie versucht, sich unauffällig zu verhalten. Sie fürchtete selbst in Berlin, wo sie lebt, in ihrer Wohnung oder dem Produktionsbüro durchsucht zu werden, ihr Filmmaterial und ihre Quellen nicht schützen zu können. Ihre Vorsicht hat ihr den Ruf eingetragen, sie rede nur widerwillig mit Journalisten. Davon ist jetzt, bei einer Champignonsuppe, nichts mehr zu spüren.

Sie spricht unaufgeregt, mit fröhlicher Offenheit. Man muss sie unbedingt fragen, was sie dachte, als sie in diesem Hotelflur in Hongkong zum ersten Mal den Mann mit dem Zauberwürfel sah: "Ich war schockiert, wie jung er ist. Er hatte mich in unserer Korrespondenz glauben lassen, er sei älter." Ihre Erschütterung spürt man während des ganzen Films. Die Bilder konzentrieren sich auf Snowdens weiches Gesicht, seine schmalen Hände. Als suche die Regisseurin einen Zusammenhang zwischen seiner blassen Erscheinung und seiner mutigen Tat. Nachdem er mithilfe der beiden Journalisten seine Identität publik gemacht hatte, damit kein Verdacht auf Angehörige und Kollegen fällt, wurde er per Haftbefehl gesucht. Sichtbar packt ihn die Panik, und es scheint, als übertrage sich das auf die Kamera. Poitras erklärt, die Frage sei für sie: "Warum nimmt jemand so Junges so ein Risiko auf sich? Was sieht er, das so beängstigend ist, dass er dazu bereit ist? Wenn wir Einblick in seine Impulse bekommen, haben wir damit vielleicht auch Einblick in diese beängstigende Sache."

Das ist Poitras’ Methode: In ihren Filmen sucht sie nach Antworten auf politische Fragen, indem sie einem Einzelnen so nahe wie möglich kommt. Sie vertraut auf die Evidenz persönlicher Motive, kommentiert nichts, hält sich als Regisseurin heraus, so gut es geht. Schon ihre beiden vorigen langen Dokumentationen sind so gemacht. Damit ist jetzt eine Trilogie vollständig, die sich mit den Nachwirkungen des 11. Septembers 2001 auf die amerikanische Weltpolitik beschäftigt. In The Oath von 2010 sieht man das neue Leben von Osama bin Ladens früherem Leibwächter Abu Jandal als Taxifahrer. In My Country, My Country zeigte sie 2006 die Folgen des Irakkrieges, indem sie den Alltag eines Arztes aus Bagdad aufnahm, der bei den ersten freien Wahlen für eine islamistische Partei kandidierte.

Nachdem sie diesen Film auf dem Filmfest in Sarajevo gezeigt hatte und von dort nach Amerika flog, wurde Poitras an der Grenze festgenommen und verhört. Da wusste sie noch nicht, dass ihr das noch an die vierzig Mal passieren würde. "Ich glaube nicht, dass in den Vereinigten Staaten jemand meine Filme sieht und denkt: Oh, die hat schlimme Gedanken", sagt sie heute. "Es gibt keine Kulturpolizei. Aber jetzt, wo ich Zugang zu Informationen über die Geheimdienste habe, weiß ich etwas mehr. Es gibt Leute, deren Beruf wirklich ›watchlister‹ ist. Sie entscheiden, eine Person auf eine watchlist zu setzen, und man kann nicht herausfinden, warum." Am eigenen Leib erfuhr sie, wie ineffizient dieses Überwachungssystem ist. Wieder und wieder wurde sie bei der Einreise abgeführt, wurden ihre Geräte beschlagnahmt, ihre Notizbücher und Kreditkartenrechnungen kopiert. "Wenn mich irgendwas dafür vorbereitet hat, mit Edward Snowden zu kommunizieren", sagt sie, "dann, an der Grenze mit der US-Regierung zu tun zu bekommen."