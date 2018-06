Die Opposition hat Wissenschaft zum Wahlkampfthema ausgerufen – und fährt rhetorisch groß auf. Die Hochschulen zu vernachlässigen sei fahrlässig, verkündet die CDU. Hamburg dürfe sich nicht auf den Hafen als Wirtschaftsmotor verlassen, das Land müsse die Wissenschaft endlich mehr fördern. Und die Grünen teilen mit, Investitionen in die Hochschullandschaft führten zu volkswirtschaftlicher Rendite, gesellschaftlicher Wohlfahrt, höherer Lebensqualität und kultureller Entwicklung – und hätten daher herausragende Bedeutung für die Stadt.

Das klingt gut. Doch sieht man sich die Vorschläge der Opposition genauer an, dann zeigt sich: So furchtbar ernst meint es keine Partei mit dem Ziel der Wissenschaftsmetropole Hamburg.

Bei der CDU ist das Thema Chefsache. 150 Millionen Euro zusätzlich für die Wissenschaft versprach Spitzenkandidat Dietrich Wersich vergangene Woche. Mit anderen Worten: Die CDU will den Hochschulen fünf Jahre lang jährlich 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Es ist das Geld, das im Haushalt der Wissenschaftsbehörde von 2015 an gespart wird, weil der Bund die Ausbildungsförderung Bafög bezahlt.

30 Millionen Euro pro Jahr sind eine kleine Entlastung der Hochschulen, aber keine langfristige Lösung irgendeines Problems. Die Summe entspricht einer einmaligen Steigerung des Wissenschaftsetats um drei Prozent, alternativ könnte man die Forschung abseits der Hochschulen ignorieren und die Hochschulbudgets einmal um fünf Prozent erhöhen. Beides würde kaum genügen, um auch nur die Tarifsteigerungen bis 2025 zu finanzieren. Zugleich aber hat die CDU angeblich sehr viel Größeres vor: Sie möchte Hamburg zur "führenden Wissenschaftsmetropole in Nordeuropa" machen.

Statt ernsthaft und nicht nur in symbolischer Größenordnung zu investieren, präsentiert Wersich voll Stolz seine wissenschaftspolitische Floskelsammlung: Eine "klare Willkommenskultur" für die "besten Köpfe aus aller Welt" müsse es geben, die Hochschulen müssten von "überflüssiger Bürokratie" befreit, und die "Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft" müsste gefördert werden. Zudem will die CDU die maroden Hochschulgebäude bis 2030 sanieren lassen. Und sie nimmt eine Idee auf, die außer der SPD schon ziemlich jeder in der Stadt hatte: eine "Zukunftskommission Wissenschaftsmetropole" soll es geben.

Die Grünen sind da schon einen Schritt weiter. Die Einladungen für ihre "Zukunftskonferenz Wissenschaftsmetropole" Ende November sind bereits verschickt. Ihre schon vor Monaten vorgestellten Vorschläge ähneln denen, die nun die CDU macht, nur dass die Grünen bei der Finanzierung großzügiger sind: Die Budgets sollen jährlich um einen Prozentpunkt über den Kostensteigerungen wachsen, die sich aus Inflation und Tariferhöhungen ergeben. Damit können die Hochschulen laut Kultusministerkonferenz ihre Kernaufgaben weiterhin erfüllen – ein Sprung ist auch das nicht.

Es ist gut, dass CDU und Grüne die Wissenschaft im Gegensatz zur SPD wenigstens ein bisschen fördern wollen. Und doch stehen die großen Worte im Gegensatz zu den kleinen Versprechen. Es bleibt dabei, in der Hamburger Politik ist Wissenschaft ein Thema für visionäre Reden, aber ohne praktische Bedeutung. Demnächst darf Hamburg keine Schulden mehr machen. Wo sparen: Bei der Polizei? Beim Verkehr? Bei Kitas? Bei Schulen? Mit Blick auf so viel kurzfristiges Protestpotenzial erscheint die vermeintlich wichtige Wissenschaft plötzlich als zweitrangig. Schade für die Zukunft der Stadt.