Der Mord an einer jungen Prostituierten ist bewährter Stoff für den Krimi noir. Außer dem hartnäckigen, aber unmaßgeblichen Ermittler interessiert sich meist niemand für das tote Mädchen, und noch häufiger sind maßgebliche Männer der Stadt in die Angelegenheit verwickelt. Auch Dewey Decimal macht sich in Boogie Man keine Freunde mit seinem Interesse am Tod der Koreanerin Song Ji-Won, führen doch die Spuren zu New Yorks sinistrem Polizeichef Nic Deluccia und zu Senator Clarence Howard, einem Prediger mit dem Charme eines Krokodils.

Nathan Larson verleiht dem klassischen Plot im zweiten Teil seiner Trilogie um den Ermittler und Ich-Erzähler Dewey Decimal einen besonderen Twist: Der Mord an Song Ji-Won liegt zwanzig Jahre zurück, und New York hat gerade ganz andere Probleme. Wir schreiben die nahe Zukunft: Die Ereignisse vom Valentinstag, bekannt als 2/14, haben die Stadt in Schutt und Asche gelegt und ihre Bevölkerung nahezu ausgelöscht. Politik und Justiz sind korrumpiert, Banden beherrschen die Viertel, Privatarmeen terrorisieren Überlebende. Dieses New York erinnert ein wenig an das Los Angeles aus Blade Runner oder an das Bagdad aus den Nachrichten. Für lichte Momente sorgen höchstens Kampfhubschrauber.

Wer sich in einer solchen Lage um einen alten Mord kümmert, hat wohl kaum seine Sinne beisammen, und beim paranoiden Dewey Decimal aus der South Bronx ist das eindeutig so: Vor 2/14 diente er bei den Marines, danach löschten staatliche Folterknechte seine Erinnerung aus. Nun lebt er als Mann ohne Gedächtnis, aber mit schweren Neurosen in den Ruinen der New York Public Library und versucht, Ordnung in das postapokalyptische Chaos zu bringen. Wenn er nicht die Bestände der Bibliothek sortiert, arbeitet er als Auftragskiller für die Herren der Stadt.

Der amerikanische Autor Nathan Larson, der als Gitarrist einer Indie-Rockband begann, bevor er sich auf das Schreiben von Filmmusik und Thrillern verlegte, hat seine Wurzeln im Underground der neunziger Jahre. Er schreibt mit subversivem Witz, hat einen tollen Rhythmus und Sound – Dewey Decimal hört den Hip-Hop des Wu-Tang Clan und trägt Anzüge von Paul Smith: "Die Beretta unter dem Jackett füllt die eingesunkene Stelle aus, wo mal mein Herz war. Auf der rechten Seite erledigt das die Sig Sauer. Symmetrie."

Wie schon im Roman 2/14 hetzt Larson seinen Helden durch die zerstörte Stadt, im doppelten Kampf mit schwer bewaffneten Söldnern und sich selbst. Dunkle Ahnungen steigen in ihm auf: War er an den Attentaten beteiligt? Was ist mit seiner Familie? In Boogie Man findet Dewey Decimal unter Schichten von Schutt vage Hinweise auf seine Vergangenheit, die Gegenwart bleibt rätselhaft. Man muss sich 2/14 als selbstzerstörerisches Pendant zu 9/11 vorstellen, Dewey Decimal gelingt es trotzdem, mit einem Rest von Anstand und der Schwäche für schöne, gefährliche Frauen den Noir in die dunkle Zukunft retten.