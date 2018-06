Ich bin um die halbe Welt geflogen, um diesen Garten zu sehen, und nun fahre ich, seltsamer Luxus, das letzte Stück mit dem Rad. Ich fahre zum Ryoanji in Kyoto, zum berühmtesten Zengarten Japans. Er wurde um 1500, gegen Ende der Muromachi-Periode, von einem unbekannten Mönch entworfen und zeichnet sich durch seine besonders schlichte Anlage aus: eine Kiesfläche, auf der scheinbar willkürlich einige größere Steine verteilt sind. Obwohl wenig zu sehen ist, steht der Garten im Ruf, eine herausragende Ausstrahlung zu besitzen. Unter den zahlreichen Tempelgärten, in denen die Essenz der Natur zum Ausdruck kommen soll, gilt der Ryoanji als Meisterwerk.

Ich fahre am Kamogawa entlang flussaufwärts. Viele Radfahrer sind unterwegs. Die Japaner sitzen niedrig auf ihren Vehikeln, quasi in Hockstellung, und radeln gemächlich. Ich überhole sie oft und komme mir dabei etwas unhöflich, ja rowdyhaft vor.

Es ist noch früh am Morgen, der Tag verspricht heiß zu werden. "Möglichst zeitig da sein", hatte es geheißen, "möglichst gleich um acht, wenn der Tempel öffnet, später kommen die Massen." Ich fahre also zügig bergauf, vorüber an prachtvollen Tempeln und Schreinen, die ich sämtlich links liegen lasse. In Kyoto, der alten Kaiserstadt, die über Jahrhunderte das politische, kulturelle und religiöse Zentrum Japans war, muss man Prioritäten setzen, die Tempeldichte hier ist vergleichbar mit der Kirchendichte in Rom.

Am Ryoanji scheint noch nicht viel Betrieb zu sein. Drei Minuten nach acht, das Kassenhäuschen wirkt verwaist, vielleicht habe ich mich in der Zeit geirrt und bin zu früh? Doch dann taucht eine Dame im Innern auf und überreicht mir unter Verbeugungen die Eintrittskarte sowie einen Prospekt, auf dem ein Übersichtsplan der Anlage abgedruckt ist.

Ich hatte mir das Gelände deutlich kleiner vorgestellt. Der Ryoanji war ursprünglich der Landsitz eines Aristokraten, dann wurde er umgewidmet zum Tempel der Rinzai-Zen-Schule. Ein weitläufiger Park umschließt den verschachtelten Hauptkomplex und verschiedene Nebengebäude. Am Haupttempel, südlich der Meditationshalle, liegt der Karesansui, der Trockenlandschaftsgarten, zu dem ich unterwegs bin.

Moos unter immergrünen Bäumen, links blinkt ein Teich durchs dichte Gebüsch. Auf der anderen Seite eine Hecke, sodass ich mich wie durch eine Schlucht bewege, während der Weg unmerklich die Richtung wechselt. Ich beeile mich, bin aber plötzlich irritiert. Habe ich den Steingarten schon verpasst? Dabei gibt es eigentlich keine Möglichkeit, sich zu verlaufen. Die räumliche Verunsicherung des Besuchers ist kalkuliert. Sie soll den Übergang von der alltäglichen äußeren Welt in den spirituellen Bezirk der inneren Tempelanlage erfahrbar machen, und wirklich, meine hektischen Schritte werden langsamer, ich bin froh, wenn ich den Karesansui überhaupt finde; innerhalb kürzester Zeit habe ich mich von einer Person, die ein Ziel erreichen will, in jemanden verwandelt, der sich dem Lauf der Dinge überlässt.

Dann ein Hinweisschild: "Rock Garden". Eine steile Treppe führt zur Haupthalle. Ich ziehe, wie ein weiteres Schild verlangt, meine Schuhe aus, stelle sie ins Schuhregal und betrete auf Socken den warmen Holzboden, der bei jedem Schritt knarrt. Am Ende des Gangs wird es hell, dort schimmert der Steingarten, es ist sechs Minuten nach acht. Leider bin ich mitnichten die Erste und auch nicht die Zweite. Auf der Veranda halten sich bereits um die zwanzig Leute auf. Einige fotografieren, einige meditieren im Lotussitz, manche unterhalten sich bedächtig. Zwei junge Männer liegen rücklings auf dem Boden und lassen sich von der Aura der Steine umwehen. Japan, Land der Überpünktlichkeit.

Der Garten liegt in der Morgensonne. Ein schmales Rechteck, drei Seiten sind von einer mannshohen Mauer umgeben. Die Fläche ist mit weißem Kies bedeckt und zu einem eleganten Muster geharkt. Darauf erheben sich die Steine, umrahmt von einem schmalen Streifen Moos. Sonst gibt es hier keine Pflanzen. Ein Kirschbaum, ein Ahorn, eine Kiefer flirren zwar hinter der Mauer im Wind, doch sie verschwinden sofort wieder aus dem Fokus. Die Steine schieben alles andere sacht in den Hintergrund.

Dabei sind sie weder bizarr geformt noch überwältigend groß, allenfalls hüfthoch. Einzelne stehen aufrecht, einige liegen flach und ragen nur knapp über den Kies hinaus. Graue, normale Steine, zu zweit oder dritt gruppiert, dazwischen Leere und Kies.

Den japanischen Trockenlandschaftsgarten betritt man nicht. Man sieht ihn sich vom Gebäude aus wie ein Gemälde an. Man schweift in ihm nicht mit dem Körper, nur mit dem Geist. Es kommt auf die Kunst der subtilen Betrachtung an, die in Japan bei so vielfältigen Gelegenheiten wie der Kirschblütenschau, dem Nō-Theater oder der Teezeremonie gefragt ist. Ich suche mir auf der Veranda einen guten Platz, mittig. Mir im Rücken, in der Halle, sitzt die Buddhafigur, ich betrachte das Ensemble fast aus demselben Blickwinkel wie sie.