Wenn ich als Kind mit meiner Familie in den Urlaub gefahren bin, haben wir immer an der gleichen Stelle ziemlich laut durchs Auto gebrüllt: "Jetzt sind wir im Westen!", und zwar an der Raststätte Eisenach an der Autobahn 4. Heute verläuft dort die Grenze zwischen den Bundesländern Thüringen und Hessen, nichts Besonderes, aber früher war es die Grenze zwischen zwei Staaten, zwischen der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Osten und der Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Westen.

Ihr findet das vielleicht komisch, aber ich juble heute immer noch leise, wenn ich an der Raststätte langfahre. Es ist mir noch nie passiert, dass ich aus Thüringen nach Hessen gekommen wäre, ohne es zu merken. Mir fällt immer sofort auf, dass links und rechts die Häuser auf einmal anders aussehen. Nicht schöner und nicht hässlicher, wirklich nur anders.

Ich freue mich so, weil ich diese Grenze einfach überqueren kann. Meine Eltern durften das viele, viele Jahre nicht. Die DDR, wo meine Eltern aufwuchsen und auch ich geboren wurde, war ein Staat, der seine Bewohner eingesperrt hat. Sie hat einen Zaun mitten durch Deutschland gezogen, damit die DDR-Bürger nicht in den Westen fahren konnten.

Die DDR war ein Land, in dem es von allem weniger gab: weniger Geld, weniger Freiheit, weniger Wohlstand, weniger Mitbestimmung. Die Regierung wusste, dass ihr die Bürger deshalb früher oder später abhauen würden. In der Bundesrepublik war es ja besser. An der Grenze, zum Beispiel dort, wo jetzt die Raststätte ist, an der wir immer brüllten vor Glück, standen früher Wachleute mit Hunden und Waffen und haben aufgepasst, dass niemand entwischt. Einige, die es versuchten, wurden von den DDR-Wachleuten sogar umgebracht.

Ich finde, dass das auch heute noch jedes Kind wissen sollte. Denn der Tag, an dem die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten geöffnet wurde, ist erst 25 Jahre her. 25 Jahre, das ist für ein Kind eine lange Zeit. Aber für die Geschichte eines Landes ist es ganz kurz. Ich selbst bin erst 26 Jahre alt, und als ich geboren wurde, durfte man noch nicht einfach so vom Osten in den Westen fahren.

Das änderte sich am 9. November 1989, da wurde die Grenze geöffnet. Man spricht bei diesem Tag vom "Mauerfall". Mauer, weil die Grenze auch mitten durch Berlin verlaufen ist, und in Berlin war sie nicht nur ein Zaun, sondern eine richtige Mauer aus Beton. Am 9. November 1989 ist diese Mauer gefallen. Damals lagen sich Menschen aus Ost und West in den Armen und heulten vor Freude. Endlich durften die DDR-Bürger in die BRD reisen. Ein paar Monate später wurden die beiden Länder dann vereinigt und zu einem Staat, der Bundesrepublik.

Eins ist mir an unserer Geschichte ganz wichtig: Es war kein Zufall, dass diese Mauer gefallen ist! Leute wie meine Eltern waren nämlich immer unzufriedener mit ihrem Leben in der DDR, vor allem damit, dass man sie eingesperrt hat. Deshalb gingen sie auf die Straße und demonstrierten ganz friedlich gegen die DDR-Regierung. Erst waren es nur ein paar wenige, dann plötzlich Hunderttausende. Sie riefen: "Wir sind das Volk!" Und irgendwann konnte die DDR-Regierung ihre Grenze nicht mehr aufrechterhalten. Dass wir heute einfach so auf der Autobahn von Thüringen nach Hessen fahren können, das haben die Ostdeutschen wirklich selbst erkämpft.

Ich war damals noch zu klein, um mitzumachen, ich war erst ein Jahr alt, aber ich bin denen, die das geschafft haben, unendlich dankbar. Sie waren mutig. Es hätte ja sein können, dass die Polizei auf den Demonstrationen auch einfach zur Waffe greift und Menschen erschießt.

Den letzten Machthaber der DDR habe ich einmal zu einem Interview getroffen, er heißt Egon Krenz und ist heute schon ein alter Mann. Nach dem Mauerfall musste er für mehrere Jahre ins Gefängnis, weil er als DDR-Regierungschef für die vielen Toten an der Mauer mitverantwortlich war. Jetzt ist er wieder frei. Ich habe ihn gefragt, ob er bereut, dass es die DDR gab und was die DDR mit ihren Bürgern gemacht hat. Er sagte: Nein, er würde sich schämen, wenn er heute die DDR schlechtreden würde. Das hat mich wirklich traurig gemacht.

Ich bin der Meinung, dass es nie zu spät ist, um sich zu entschuldigen. Aber es gibt eben immer Menschen, die zu einer Entschuldigung nicht in der Lage sind. Ich finde, von denen sollte man sich nichts erzählen lassen. Fragt lieber Eure Eltern, ob sie das nächste Mal mit Euch an der Raststätte Eisenach anhalten. Dort können sie Euch eine Cola ausgeben. Und dann stoßt Ihr zusammen darauf an, dass die Zeit, in der Deutschland geteilt war, zum Glück vorbei ist!