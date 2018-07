Unser schöner Blauer Planet ist endgültig ruiniert. Es gibt nur noch Dürre und Sintflut. Die Menschheit steht vor dem Hungertod. Im Nirgendwo der USA kämpft der ehemalige Air-Force-Pilot Cooper mit seinen beiden Kindern um jeden Maiskolben, den er der verstaubten Erde noch abringen kann.

Willkommen in der Apokalypse von Interstellar – Hollywoods neuestem Katastrophenfilm.

Abgedrehter war die Handlung selten, ganz sicher aber gibt es kaum eine Produktion mit bombastischeren Effekten. Coopers Hoffnung ist ein Wurmloch, ein intergalaktisches Raumzeitportal, das den Helden und seine Astronautencrew auf der Suche nach einem neuen bewohnbaren Planeten in weit entfernte Sonnensysteme katapultiert. Am Ende steuert Coopers Raumschiff entschlossen in ein Schwarzes Loch.

Der Mann, der den Kollaps des Planeten so erlebbar macht, heißt Paul Franklin. Der Brite ist Chef der Londoner Spezialeffekte-Firma Double Negative und ein Meister der Sinnestäuschung. Er kann einen Tsunami so gewaltig auf die Kinozuschauer zurollen lassen, dass er wie eine echte Bedrohung wirkt. Und so ist Interstellar-Regisseur Christopher Nolan, noch ehe der Film an diesem Donnerstag in die Kinos kommt, voll des Lobes für seinen Spezialeffektemann. Die Szene im Schwarzen Loch etwa sei ein Moment, "in dem man den Film als Zuschauer nicht bloß anschaut, sondern als physisches Erlebnis wahrnimmt".

Double Negative Illusionen vom Band - Das Unternehmen Double Negative wurde 1998 in London gegründet und hatte schnell 30 Angestellte. Schon nach einem Jahr machte die Firma mit der Erstellung visueller Effekte einen Umsatz von rund drei Millionen Pfund. Heute beschäftigt Dneg, wie das Unternehmen auch genannt wird, 1100 Mitarbeiter in London und weitere 200 in Singapur. Der Umsatz betrug im Jahr 2012 rund 75 Millionen Pfund, das sind etwa 95 Millionen Euro. Die Konkurrenz Auch wenn Double Negative nun für die Filme Interstellar und Godzilla bekannt wurde, ist das Unternehmen nicht allein auf dem Markt. Zu den Konkurrenten zählen Framestore, Baseblack und The Moving Picture Company.

Die Karriere Paul Franklins beschreibt ein Stück jüngster Kulturgeschichte, in der die technologische Revolution die Grenzen zwischen Realität und Fiktion fast vollständig aufgelöst hat. Der 48-Jährige lässt aus der Fantasie ein visuelles Faktum entstehen.

Wer mit einem Mann verabredet ist, der in Hollywood so hoch gehandelt wird, hofft auf eine Begegnung an einem exotischen Drehort oder wenigstens in einem der großen Filmstudios außerhalb von London, in denen die James-Bond-Filme entstehen und gerade der siebte Teil der Star Wars-Saga gedreht wird. Aber Franklin trifft sich lieber in einem faden Besprechungsraum neben seinem Büro in der Innenstadt. "Am Drehort habe ich nichts zu suchen", sagt er. "Wir brauchen keine Kulissen, um eine neue Realität zu schaffen. Die denken wir uns selbst aus."

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass Franklin keiner von diesen exaltierten Filmtypen ist, die sich ständig selbst produzieren. Er trägt Jeans und Sweatshirt. Klamotten, die nichts darstellen wollen. Nicht einmal die Turnschuhe sind irgendwie cool.

Hinter dem jugendlichen Gesicht steckt ein Geek, ein Stubenhocker, der schon als Schüler vor allem nach Perfektion strebte. Geeks sind häufig gut in Mathe, sie spielen lieber Computerspiele als Fußball und haben erst spät die erste Freundin. Das treffe so nicht alles auf ihn zu, sagt Franklin mit gespielter Empörung. Fakt jedoch sei, dass er ohne seine Schwäche für Comics und Videospiele wohl nie zum Film gelangt wäre.

Weil er keine Ahnung hatte, was er sonst machen sollte, suchte er sich nach der Uni einen Job als Programmierer von Computerspielen. Das war Mitte der neunziger Jahre, als die Computertechnologie einen gewaltigen Entwicklungssprung machte und Super Mario in 3-D auf den Bildschirm brachte. "Schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die klotzige Grafik der ersten Atari-Spiele Pong und Pac-Man keine zwanzig Jahre alt war", sagt Franklin.

Mit optischen Tricks will er das Gehirn der Zuschauer "überrumpeln"

Ende der Achtziger wurde er der erste Angestellte der Visual-Effects-Firma Double Negative. Die bestand aus einem kleinen Haufen von Gleichgesinnten, die in einer schäbigen Stube im Londoner Stadtteil Soho an ihren Computern hockten, um die neue Technologie für Werbespots und Kinofilme tauglich zu machen. Es war der perfekte Zeitpunkt, um Zeuge einer Bilderrevolution zu werden. Anfang der neunziger Jahre häuften sich bombastische Blockbuster im Stile von Terminator II, Popcornfilme wie Jurassic Park und Oscargewinner wie Forrest Gump, in dem Hauptdarsteller Tom Hanks durch die Jahrzehnte stolpert.

Doch das Kino stieß in seinem Bemühen um Authentizität an Grenzen. Titanic, der damals teuerste Film aller Zeiten, verschlang 200 Millionen Dollar, weil Regisseur James Cameron darauf bestanden hatte, den Luxusliner in einem Wassertank originalgetreu nachbauen zu lassen. Er wollte das Drama um das Liebespaar im Eismeer so gefühlsecht und hautnah wie möglich auf die Leinwand bringen. Aus heutiger Sicht erscheint der Aufwand absurd. "Heute erreichen wir mit Visual Effects so viel mehr", sagt Franklin. Ihm geht es darum, "das Gehirn zu überrumpeln".

Darin übte er sich schon als Kunststudent, der Stein, Stahl und Holz manipulierte, um daraus Skulpturen zu schaffen. "Dabei arbeitet man innerhalb der Grenzen der Physik. Beim Film dagegen kennt die Manipulation keine Grenzen. Mit Computergrafiken kannst du jedes Material biegen, drehen und brechen, wie du willst."