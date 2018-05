Als Richard Branson vor gut acht Jahren nach einer Adresse für sein neues Reisebüro suchte, entschied er sich für die Half Moon Street im Londoner Stadtteil Mayfair. Halbmond-Straße, was auch sonst: Wenn man schon einen Reiseveranstalter mit Namen Virgin Galactic gründet, dessen einziges Ausflugsziel das Weltall ist, muss auch der Straßenname passen. Abgesehen davon ist Mayfair der Kiez der reichen Hedgefondsmanager, also der potenziellen Kunden. Bald berichteten Londons Zeitungen von "einigen Dutzend Hedgies", die jeweils 250.000 Dollar für ein Ticket ins All gezahlt hätten. Dafür erhielten sie eine persönliche Nachricht von Branson, der sie "im Kreis der Raumfahrtpioniere" willkommen hieß und die Aufnahme des Flugverkehrs für das Jahr 2007 in Aussicht stellte.

Lange ist’s her. Und ob die mittlerweile rund 700 Kunden jemals die Schwerelosigkeit des Alls erleben werden, ist seit vergangener Woche fraglich. Während eines Testflugs über der kalifornischen Mojave-Wüste war das Raumschiff Space Ship Two explodiert. Ein Pilot kam ums Leben, der Jungfernflug ins All wurde von Virgin Galactic auf unbestimmte Zeit verschoben. Von einem "massiven Rückschlag in der Entwicklung des Weltraumtourismus", sprach selbst der für seinen notorischen Optimismus bekannte Branson. "Wir werden aus dem Crash lernen und dann weitersehen", sagt er. "Wir werden nicht blind weitermachen."

Es war eine Katastrophenwoche für die private Raumfahrt. Nur wenige Tage vor dem Absturz von Space Ship Two war die Antares-Rakete der Firma Orbital Sciences 15 Sekunden nach dem Start an der Ostküste Virginias explodiert. Menschen kamen dabei zwar nicht ums Leben, der Schaden war gleichwohl gewaltig. Denn Orbital Sciences hat sich auf Frachttransporte spezialisiert. An Bord der Rakete waren Satelliten verschiedener Kunden und Nachschub für die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS.

Die Explosion zerstörte nicht nur die Rakete und ihre Ladung, sondern beschädigte auch die Wallops Flight Facility, eine Raketenabschussstation der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Es wird noch Monate dauern, bis Ermittler die Ursache eindeutig klären können. Im Verdacht stehen die AJ26-Antriebe der Rakete. Dabei handelt es sich um Originalteile aus den siebziger Jahren, die Orbital aus russischen Beständen gekauft und für seine Zwecke umfunktioniert hat.

Im Fall von Virgin Galactic gab es ebenfalls Zweifel am Antrieb. Bei dem Unglücksflug sollte nämlich ein neuer Treibstoff getestet werden. Erste Hinweise der Inspektoren der US-Transportsicherheitsbehörde, die Wrackteile in der Mojave-Wüste untersucht haben, scheinen jedoch auf einen Pilotenfehler hinzudeuten, der sich beim Ausklappen der Bremspaddel des exotisch konstruierten Raumschiffes ereignete.

Dabei hatte es für die Raumfahrt 45 Jahre nach der Mondlandung und nach Jahrzehnten des öffentlichen Desinteresses endlich mal wieder positive Aufmerksamkeit gegeben.

Da waren 2012 der Marsroboter Curiosity und seine Macher von der Nasa, die zu Social Media Stars wurden. Hollywood landete später einen Hit mit Gravity, einem Drama um im All gestrandete Astronauten. Und erst vor einigen Tagen zogen sechs Probanden in eine 140 Quadratmeter große Versuchsanlage auf Hawaii ein. Sie sollen im Auftrag einer Universität und der Nasa acht Monate lang isoliert leben und testen, wie sich eine fünfjährige Reise zum Mars auf die menschliche Psyche auswirkt.