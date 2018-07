Schachspieler mögen sich zwar an einer Opferkombination ergötzen, doch das Aussehen der Figuren ist ihnen meist schnurzpiepe. Die alltäglichen Staunton-Figuren sind übersichtlich – mehr braucht es nicht. Ganz anders das exquisite Völkchen der Schachsammler. Ihr Interesse gilt in erster Linie schönen Figuren, gern dürfen sie auch selten und alt sein.

An diesem Wochenende (7. bis 9. November) treffen sich die Sammler der Chess Collectors International in Weimar, der Stadt der Schachspieler Goethe und Schiller. Für Ersteren war das Schachspiel ein Gleichnis für das Leben: "Die Natur hat uns die Figuren gegeben, wir müssen die Züge tun", für Letzteren eine tägliche Freude und Trost auf seinem Krankenbett, wobei seine gedrechselten Figuren aus Elfenbein dazu beigetragen haben mögen. Ein Unikat, geschätzte Sammler, nur wird sich das Schiller-Museum in Marbach kaum von ihnen trennen wollen.

Im Tagungshotel Elephant kann man an diesem Wochenende neben dem Stelldichein von Elefantenfiguren auch einen Vortrag des Kunsthistorikers Hans Holländer über "Schachelefanten" erleben, schließlich repräsentiert(e) der Elefant im Wandel der Zeiten sowohl unseren Turm als auch den Läufer.

In diesem Sinne: Wie entrinnt Weiß in dieser Aufgabe von Stamma aus dem Jahr 1737 dem undeckbaren Matt auf g2 oder h1 und setzt mithilfe seiner "Elefanten" selbst in vier Zügen wunderschön matt?

Lösung aus Nr. 45:

Wie kann Schwarz sofort gewinnen? Mit der Springergabel 1...Sf2+! Bei 2.Lxf2 Txc2 fiele die Dame, bei 2.Dxf2 Dxd1+ 3.Kg2 Dd5+ ginge auch noch der Läufer verloren. Ein Riesenbock wäre indes 1...Dxc5 2.Td8+! und Weiß gewönne: 2...Txd8 3.Dxc5