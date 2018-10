Außenseiter oder Freund? Belastung oder Bereicherung? Normal oder nicht normal? Mit diesen Fragen über Fotos von Rollstuhlfahrern, Schwarzen und Schwulen wirbt die ARD für ihre Themenwoche Toleranz. Wie haben es die ARD-Zuschauer doch gut! Sie brauchen Behinderte und Flüchtlinge nur zu tolerieren, also zu erdulden – und dürfen dann weiter ganz ungeduldig Tatort und Musikantenstadl entgegenharren. Wo kämen sie denn hin, wenn sie all diese nicht normalen Außenseiter-Belastungen auch noch akzeptieren, also annehmen müssten? Jedenfalls nicht zum ZDF. Mit dem Zweiten fühlt man keineswegs besser, sondern nur so verkitscht wie Rosamunde Pilcher.

"Was müssen wir uns gefallen lassen – was nicht?", fragt eine Talkshow im Toleranzprogramm. Nun, gefallen lassen müssen wir uns den bekennenden Homophoben Matthias Matussek als Gast. Jede Talkshow braucht einen, der nicht als Freund kommt. Nicht gefallen lassen sollten wir uns aber einen Begleittext der ARD, in dem gefragt wird, ob eine nervige muslimische Kollegin die Kantine lahmlegen darf, weil sie wissen will, ob im Essen Schweinefett ist. Nicht alles, was als Bereicherung gedacht war, muss man auch akzeptieren. "Nervensäge oder Zukunft?" – so lautet die Frage auf dem vierten ARD-Plakat. Und: Nein, das Foto zeigt nicht Ursula von der Leyen.