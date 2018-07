Dramatische Szenen im U-Bahnhof Fuhlsbüttel: Ältere, Behinderte und Kinderwagenfahrer stürmen auf Passanten zu und flehen um Hilfe. Sie wollen kein Geld, sie wollen zur U-Bahn: Der Aufzug zum Gleis fährt nicht, ganze zwei Monate lang. Es wird ein neuer eingebaut. Und derweil herrscht Horror Vacui.

Denn die Rolltreppe rollt nur vom Gleis in die Eingangshalle, nie umgekehrt. Und der Bus zum Fahrstuhl nach Ohlsdorf fährt nur alle 20 Minuten. Manche wagen sich mit Rollator, Buggy oder auf dem Po allein auf die Treppe und müssen gerettet werden. Andere harren vor der Rolltreppe aus, hoffend, dass diese ein einziges Mal ihre Laufrichtung ändert. Und gehen dann schluchzend heim.

Umso schlimmer, dass der Aufzugsschacht zwar die ganze Zeit verrammelt ist, sich dort aber offenbar nichts tut. Schlendrian auf Kosten der Fahrgäste? Warum sonst sollte der Austausch eines Fahrstuhls eine Ewigkeit von zwei Monaten dauern?

Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum gesteht: Der Ersatz-Aufzug kommt zwei Wochen zu spät. Wer schuld ist, Putin, die Bahn, fehlende Vertragsstrafen – weiß der Geier. Die restlichen sechs Wochen aber, sagt Kreienbaum, das sei normal.

Auch Aufzughersteller rechnen mit vier, fünf Wochen. Denn der Fahrstuhlschacht muss instandgesetzt werden. Das Schlimmste sind Korrosionsschäden durch Urin, einige Aufzugnutzer haben entweder regelmäßig furchtbare Angst oder keinerlei Hemmungen. Vor allem aber: Am Fahrstuhl arbeiten immer nur zwei Leute. Mehr passen kaum in den Schacht. Und, sagt Thomas Lipphardt vom Hersteller Kone, "mehr wären ein größeres Unfallrisiko". Einem eingespielten Team fällt nicht so schnell der Hammer aus der Hand. Auch nicht der ganze Aufzug.

Man sei, sagt Lipphardt, heute viel schneller als vor Jahren. Etwas ließe sich noch rausholen, auch mit Extraschichten, "doch das will keiner zahlen".

Aber dass man in Fuhlsbüttel nie jemand arbeiten sieht? "Der Autobahnbaustellen-Effekt", sagt Sprecher Kreienbaum. "Man denkt immer, da ist kein Mensch, aber auf einmal ist alles fertig."