Man kennt Gian Lorenzo Bernini (1598 bis 1680) vor allem als den Künstler der barocken Überbietungs- und Überwältigungsgesten. Dafür stehen buchstäblich und beispielhaft die Kolonnaden von St. Peter in Rom. Hunderte monumentaler Säulen und überlebensgroßer Heiligenfiguren empfangen die Pilger und Touristen aus aller Welt, bevor sie die prachtvoll ausgestattete Peterskirche betreten. Auch hier, im Innern, hat Bernini monumentale Spuren hinterlassen. Nicht weniger überwältigend sind seine Skulpturen, beeindruckend die Wertigkeit ihrer Materialien, die Perfektion ihrer Oberflächengestaltung, die Fülle ihrer Ausdrucksformen und nicht zuletzt das hemmungslose Repräsentationsbedürfnis der in aller Regel hochrangigen Auftraggeber, darunter sechs Päpste, drei Könige sowie etliche Exponenten der römischen Aristokratie. Mehr Größe und Bedeutung zu erzielen war für einen Künstler des 17. Jahrhunderts nicht möglich.

Wer Superlative mag, der findet sie auch in der Leipziger Ausstellung Gian Lorenzo Bernini. Erfinder des barocken Rom, die gerade begonnen hat. Sie zeigt die bislang größte Auswahl authentischer Bernini-Zeichnungen, und sie ist die bislang bedeutendste Ausstellung von Werken des römischen Barockkünstlers im deutschen Sprachraum. Zudem besitzt das Leipziger Museum von den rund 300 erhaltenen Autografen Berninis knapp ein Drittel und damit weltweit den größten Einzelbestand. Davon wiederum sind 90 Zeichnungen in der aktuellen Ausstellung zu sehen sowie 60 weitere aus anderen Museen und Sammlungen.

Doch geht es hier eher am Rande um Superlative. Weniger der altbekannte Bernini der großen Geste steht im Mittelpunkt, sondern der virtuose Zeichner, der mit unerschöpflicher Fantasie begabte Entwerfer sowie der kreative Organisator und Kommunikator komplexer Werkprozesse. Diesen Einblick in die "Denkwerkstatt" des römischen Ausnahmekünstlers inszeniert das internationale Ausstellungsteam (Jeannette Stoscheck aus Leipzig, Sebastian Schütze aus Wien und Barbara Jatta aus Rom) mit viel Liebe zum Detail und Sinn für den historischen Kontext. Am Anfang steht ein Blick auf zentrale Themen künstlerischer Praxis. Großformatige Rötelstudien, inspiriert entweder von antiken Motiven oder von dynamisch bewegten Aktfiguren, belegen, dass Bernini Zeit seines Lebens ein innovativer Zeichner war. Von hier aus geht es weiter zu den Einzelaufgaben des Mediums Zeichnung, damals das A und O der künstlerischen Praxis. Die Bildnisse – zumeist in Rötel, Kreide oder Kohle ausgeführt –, zeigen, wie Bernini den Habitus und die Stimmung seiner Klientel unaufgeregt und treffend auf das Papier zu bannen vermochte.

Ihnen gegenübergestellt finden sich expressive Studien zur menschlichen Physiognomie und Karikaturen Berninis, darunter die auf Papst Innozenz XI., die wohl bekannteste seiner Zeichnungen überhaupt: der Stellvertreter Christi auf Erden, mit flüchtigem Strich skizziert als ausgezehrter, von Gicht geplagter Greis, dessen Geiz und rigider Sparkurs dem ambitionierten Künstler naturgemäß nicht gefallen konnte.

Frank Zöllner ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität in Leipzig.

Aber auch die großen Verschwender und Förderer der Kunst schont Bernini nicht: Prägnant und ebenso respektlos karikiert er seinen ersten großen Gönner, Kardinal Scipione Borghese. Dessen Gesicht charakterisiert Bernini mit wenigen Strichen ganz trocken und treffend als breit und bräsig. Kaum zu glauben, dass er für diesen Mann die wohl bedeutendsten Marmorskulpturen seiner Epoche schuf.

Man sollte allerdings nicht zu lange bei den attraktiven Akten, den intimen Porträts und entlarvenden Karikaturen verweilen, denn der Kern der Ausstellung und ihr stärkster Teil liegen in der Darstellung der wichtigsten Projekte Berninis. Einzelblätter und Sequenzen von Zeichnungen unterschiedlicher Techniken und Vollendungsgrade bezeugen sein Ringen um die Dynamik skulpturaler Formen, andere geben Aufschluss über die Organisation seiner Werkstatt, wieder andere dokumentieren die Kommunikation zwischen ihm und seinen Auftraggebern oder informieren über seine Konkurrenz mit Kollegen. Ganz nebenbei machen die Exponate den Besucher mit der technischen und psychologischen Vielfalt der Handzeichnung vertraut.

Eine eigene Abteilung der Ausstellung und des wissenschaftlich ambitionierten Kataloges ist der Provenienzrecherche gewidmet. Denn dass eine so große Zahl von Bernini-Zeichnungen nach Leipzig gelangte, ist ebenso erklärungsbedürftig wie aufschlussreich. Da Bernini hauptsächlich für Päpste, Kardinäle und Königshäuser arbeitete, findet sich die Mehrzahl seiner Werke heute in Museen, deren Bestände direkt oder indirekt auf die Kunstpatronage der klerikalen und feudal-absolutistischen Eliten der Neuzeit zurückgehen. Nach Leipzig, traditionell eine Stadt des Bürgertums mit einer gewissen Distanz zu Adel und Klerus, gelangte das riesige Konvolut mit seinen wertvollen Zeugnissen des römischen Barock auf verschlungenen Wegen.