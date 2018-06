Er steht für eine junge, netzaffine, internationale Kirche. Sein Faible sind große Debattenthemen: Biotechnologie und Umwelt, Wirtschafts- und Friedensethik. Der Pfarrerssohn aus Schwaben beriet den Weltkirchenrat , lehrte in Südafrika und den USA. Seit 2011 ist er Landesbischof in Bayern. Am 11. November wurde der 54-Jährige in Dresden zum neuen Ratsvorsitzenden der EKD gewählt. Seine Vorgänger waren Nikolaus Schneider, Margot Käßmann und Wolfgang Huber.