Ein Zelt im Innenhof der Münchner Residenz, und dennoch wirkt es wie eine Schatzkammer, dauerhaft und mondän gestaltet. Drei Dutzend Kunsthändler präsentierten hier am vergangenen Wochenende auf der Kunstmesse Highlights ihre Exponate. Man fragte sich am Ende nur, warum sie nicht wenigstens die Hälfte der Schätze verkaufen konnten. Reiche und Superreiche gibt es genug in Deutschland und in der bayerischen Landeshauptstadt erst recht. In ihren Porsche Cayenne Turbos fahren sie die nahe gelegene Maximilianstraße lustig rauf und runter, um dort die Mode- und Juweliergeschäfte leer zu kaufen.

Für den Preis eines einzigen SUVs hätten sie sich auf der von dem Altmeisterhändler Konrad Bernheimer und dem Kunstkammer-Spezialisten Georg Laue angeführten Highlights dazu noch wahre Meisterwerke kaufen können. Die Galerie Utermann aus Dortmund etwa hatte von Ernst Ludwig Kirchner einen Weiblichen Halbakt (1921, Kohle auf Papier) für 60.000 Euro im Angebot. Mit 98.000 Euro etwas teurer ist ein von Kirchner auf beiden Seiten bemaltes Blatt, das einerseits ein paar Boote, rückwärtig jedoch die In Kissen liegende nackte Fränzi um 1911 zeigen soll.

Der Hamburger Zeichnungsspezialist Martin Moeller-Pisani präsentierte in München eine vor zwei Jahren beim Auktionshaus Villa Grisebach versteigerte, teilweise aquarellierte Studie eines jungen Kaminkehrers (um 1827, Preis: 34.000 Euro) von Carl Blechen, die durch ihre Ambivalenz besticht. Man sieht einen rührenden Jungen in seiner dunklen Arbeitskluft – mit Haube, Knieschonern und einem Tuch vor dem Mund –, aus drei unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet. Mit dem rußigen Stock in der Hand könnte man ihn auch für einen asiatischen Ninja halten oder aber einen zeitgenössischen Straßenkämpfer – und er ist doch nur ein barfüßiges, ausgebeutetes, freundlich den Betrachter anschauendes Kind aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Für den Preis von nur zwei edleren Handtaschen gab es bei Moeller auch zwei kleine Wolkenstudien (Öl auf Karton) eines anonymen französischen Künstlers zu erwerben, auf denen es atmosphärisch grau und blau dräut. Wer es lieber weiß mag, konnte sich bei Beck & Eggeling etwa mit einer Weißen dynamischen Struktur (1960) auf Nesseltuch von Heinz Mack ausstatten. Eine ebenfalls komplett weiße Plastik von Yayoi Kusama, von der Japanerin 1963 dem Zero-Künstler Mack gewidmet, hatte die Düsseldorfer Galerie bereits kurz vor der Eröffnung der Messe für rund 50.000 Euro verkaufen können.

Vor schwarzem Hintergrund stellte der Antikenhändler Gordian Weber den Kopf eines Jungen Dionysos aus, nach einem hellenistischen Vorbild wohl im 1. Jahrhundert nach Christus in Rom aus dem Marmor geschlagen. Der Kölner Händler Weber hatte auch für jene humanistisch Gebildeten etwas dabei, die sonst wegen der schwierigen Herkunftsfragen vor dem Kauf einer Antike zurückschrecken: ein großes Modell des Poseidon-Tempels von Paestum, das der Experte Dieter Cöllen vor wenigen Jahren in mühevoller Kleinarbeit aus Korkstücken geschnitzt und zusammengeklebt hatte. Jede Scharte im Architrav, jedes Loch in den Säulen ist hier originalgetreu nachgebildet, und die Farbe des Korks erinnert wirklich an das rotgelbe Abendlicht in Kampanien (Preis: 30.000 Euro).

Ein Singvogelautomat entfaltet seinen mechanischen Zauber

Zero-Kunst gab es auch auf der zweiten großen Messe in München zu sehen, der Kunstmesse im Postpalast, die sich nach Querelen in den vergangenen Jahren diesmal zeitlich um einige Tage mit der Messe Highlights überschnitt: Hier stellten die Galerien Maulberger und Koch gleich mehrere Arbeiten des kürzlich verstorbenen Otto Piene aus, darunter seine gelben und roten "Feuergouachen". Zu den traditionellen Teilnehmern dieser bereits jahrzehntealten Messe zählen auch die Mittelalterspezialisten von der Kunsthandlung Senger in Bamberg, die etwa eine geschnitzte Apostelgruppe aus der Werkstatt Tilman Riemenschneiders (zum Preis von 185.000 Euro) anboten – nur ein apostolischer Kopf und zwei Hände sind über die Jahrhunderte verloren gegangen, was dem Relief aus Lindenholz den eigentümlichen Reiz des Unvollständigen verleiht.

Das Angebot im Postpalast ist nicht immer so erlesen und teuer wie das der sogenannten Highlights in der Residenz, dafür stößt man hier auf überraschende Sammelgebiete, deren Existenz einem bisher entgangen war. Das der Singvogelautomaten zum Beispiel: kleine silberne, goldene oder mit farbigem Email verzierte Kästchen, aus denen ein kleines, mit echten Kolibrifedern verziertes Metallvögelchen springt und zu singen beginnt, sobald man die Mechanik aufzieht. Die Technische Kunsthandlung Kling, von einem Mechaniker und einer Uhrmacherin betrieben, hatte gleich eine ganze Sammlung dieser gut hundertjährigen Wunderkisten zu Preisen zwischen 4.000 und 32.000 Euro vorrätig.

Für jene, denen eine solche Mechanik noch zu kunstvoll kleinteilig ist, gab es im Postpalast auch echte Autos zu kaufen: Der Oldtimer-Spezialist Artur Bechtle bot unter anderen einen Mercedes-Benz 260D Baujahr 1937 für 295.000 Euro an. Das Gefährt ist so groß wie mancher moderne SUV – und man könnte damit sogar zum Shoppen in die Maximilianstraße fahren.