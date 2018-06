Kürzlich klagte eine Dame aus der Presseabteilung eines Verlages, dass die Rezension zu dem Buch eines ihrer Autoren im Verkauf nichts bewirkt habe. Zwar habe der Rezensent im Tone höchster Wertschätzung von dem Buch gesprochen, er habe sich aber auch einen Einwand, eine Einschränkung erlaubt, ein kleines "aber" hinzugefügt, wie es dies ja bei jedem irdischen Werk aus Menschenhand, von den unsterblichen Meisterwerken einmal abgesehen, immer gibt. Die Leser würden solche Kritiken zwar mit Interesse und Gewinn zur Kenntnis nehmen, sie würden aber durch sie nicht zum Kauf des Buches verleitet werden.

Was aber löst einen Kaufimpuls aus? Nur das leidenschaftliche Bekenntnis, die besinnungslose Übertreibung, der existenzialistische Superlativ. "Ein Buch, so intensiv, dass ich vor Erregung vergessen habe zu atmen" – da sagt sich der Leser in seinem Ohrensessel: "Ach, echt? Will ich auch!" Was eher unrealistisch ist. Wir sind alle reife Menschen, wir wissen alle, dass sich das Leben mit wenigen Ausnahmen in den mittleren Tonlagen abspielt, in den gemäßigten Zonen des Abwägens, doch in der Literatur genügt uns das nicht.

Bei unseren Beziehungen sind wir, meistens jedenfalls, Realisten ("Sie ist intellektuell vielleicht ein bisschen bieder, aber unsere Herkunftsmilieus passen gut zueinander"), nur in unseren Geschmacksurteilen bleiben wir Absolutisten: Alles oder nichts. Was uns nicht umhaut, ersparen wir uns lieber gleich. Und weil der Leser nur noch auf harte Drogen anspringt, erhöht die Literaturkritik die Dosierung. Wenn der Leser schwerhörig ist, dann muss eben gebrüllt werden. Über ein Buch, das der Kritiker ziemlich gut findet, schreibt er, es sei ganz außerordentlich gut. Man ist dann allerdings sehr schnell in der Paradoxie der Leidenschaft. Gerade jene Ausdrücke, mit denen die Einzigartigkeit eines Lektüreerlebnisses beschworen werden soll, sind durch die Bank völlig abgelutschte Floskeln: "Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen"; "Nach der letzten Seite fing ich gleich wieder von vorne an"; "Man möchte weinen und lachen zur selben Zeit"; "So ein Buch habe ich in zehn Jahren nicht gelesen"; "Es ist ein großes Glück für die lesende Menschheit, dass es dieses Buch gibt"; "Eine Welt ohne Autor X wäre möglich, aber sinnlos". Wer’s glaubt, wird selig. Und selig werden, das ist es, was wir wollen.