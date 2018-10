Dafür, dass der spektakuläre Strafprozess gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König zu Wochenbeginn plötzlich zu Ende war, gibt es eine blutleere Begründung – und eine ziemlich blutige: "Eingestellt gemäß § 153a Strafprozessordnung" lautet die eine, die juristische Erklärung. Die andere stammt vom bisherigen Angeklagten König selbst und geht so: "Wenn wir Menschen uns bis aufs Blut für unsere Belange einsetzen würden, würden wir uns am Schluss alle totschlagen. Dann lieber ein versöhnlicher Abschluss."

Damit endet ein Verfahren, das viele Beobachter längst für eine Justizposse hielten. Ein Prozess, der zum Kulturkampf eines tief "roten" Pfarrers aus Thüringen gegen eine tief "schwarze" sächsische Justiz stilisiert wurde. Aber der Reihe nach.

Am Anfang stand ein unerhörter Verdacht: Hatte Lothar König, dieser Mann Gottes, tatsächlich zur Gewalt gegen Polizisten aufgestachelt? Die Staatsanwaltschaft warf König schweren Landfriedensbruch, versuchte Strafvereitelung und Widerstand gegen Polizeibeamte vor. Im Februar 2011, als in Dresden Tausende Neonazis aufmarschierten, habe er sich an gewaltsamen Gegendemonstrationen beteiligt. Dabei wurden zahlreiche Polizisten verletzt. Am Rande dieser Randale soll König im "Lauti" genannten Kleinbus seiner Gemeinde unterwegs gewesen sein und über die eingebaute Lautsprecheranlage etwa "Deckt die Bullen mit Steinen ein!" gerufen haben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war er damit einer der Rädelsführer der Krawalle.

Der Geistliche hat die Vorwürfe stets als absurd zurückgewiesen. Er habe – im Gegenteil – die überwiegend linken Demonstranten begleitet, um deeskalierend zu wirken, wie er das schon seit Jahren praktiziere. Er sei doch ein friedfertiger Mensch.

Spätestens im August 2011 wurde der Fall König zum Politikum. Frühmorgens durchsuchten sächsische Polizisten in Abwesenheit des Jugendpfarrers dessen Jenaer Dienstwohnung. Die mitteldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann kritisierte dies vehement. Die Dresdner Justiz versuche, Anti-Neonazi-Aktivisten einzuschüchtern, beklagte Sachsens Linke. Im April 2013 begann die Hauptverhandlung gegen König vor dem Amtsgericht. Sie wurde nach sieben Verhandlungstagen überraschend ausgesetzt, weil neues Beweismaterial aufgetaucht war: 200 Stunden ungesichtete Videos vom Krawalltag. Längst hatte sich der Prozess zum Spektakel entwickelt, in dessen Mittelpunkt ein Rauschebärtiger in Sandalen stand, Typ Mietweihnachtsmann. Ein Agent Provokateur der militanten Linken? Die Staatsanwaltschaft tat sich schwer, das zu belegen.

Ende November sollte der Fall König vor dem Dresdner Amtsgericht neu aufgerollt werden. Es gab schon Termine, bis ins kommende Jahr hinein. Vor wenigen Tagen nun schrieb Königs Anwalt Johannes Eisenberg – nicht zum ersten Mal – an die Staatsanwaltschaft, ob es nicht endlich an der Zeit sei, das Verfahren einzustellen. "Ich hatte den Eindruck, für die war dies ein Geschenk des Himmels, das sie schnell angenommen haben", sagt Eisenberg.

Es habe sich abgezeichnet, dass ein Ende des Verfahrens nicht in Sicht gewesen sei, sagt dazu ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft. Deshalb sei man "der Anregung der Verteidigung" gefolgt.

Lothar König hat eine Geldauflage in Höhe von 3000 Euro akzeptiert, die zur Hälfte an eine kirchliche Einrichtung geht. Die Gerichtskosten übernimmt der Staat. Er habe einige Zeit mit sich gerungen, erzählt König, doch dann habe er "einen Beitrag zum Rechtsfrieden" leisten wollen. Anstatt bis zum Letzten zu kämpfen, um einen Freispruch und damit recht zu bekommen. "Das Ganze hat mich einfach zu viel Energie gekostet", sagt König. Er wolle einfach wieder mehr Zeit für seine Gemeinde haben.

Deren Kleinbus, der Lauti, ist bis heute beschlagnahmt von der Justiz – das wurmt König. "Wir rechnen damit, dass das Fahrzeug demnächst herausgegeben wird", sagt sein Anwalt.

Mit dem Ende der Causa König rückt wieder eine andere in den Blickpunkt: Auch gegen Bodo Ramelow ermittelt seit Jahren die sächsische Justiz, ebenfalls im Zusammenhang mit den Ereignissen vom Februar 2011. Der Linken-Politiker habe den genehmigten Aufzug der Neonazis gestört und damit gegen das Versammlungsgesetz verstoßen, lautet der Vorwurf. Es gebe, sagt eine Sprecherin des Amtsgerichts, noch keinen Termin für eine Hauptverhandlung.