Unergründlich sind die Wege des Michelin. Seine legendären Sterne vergibt der Restaurantführer ziemlich konservativ. Die kleinere Auszeichnung Bib Gourmand dagegen wirft er umso unverhoffter unter die Gastronomen. Bedacht werden dann auch solche, die nicht gerade das Stadtgespräch sind. Ist das mangelnde Ortskenntnis? Oder doch souveräne Unbefangenheit?

Bei der Vorstellung des neuen Guide am 6. November gab es für Hamburg keine weiteren Sterne, dafür zwei der lächelnden Reifenmännchen, die für gute und günstige Küche stehen. Einen erhielt das schon lange präsente, wenig bemerkenswerte Rive an der Elbe, den anderen das Zipang. Das kleine Lokal am Eppendorfer Weg offeriert seit vier Jahren in zurückhaltendem Ambiente nouvelle cuisine japonaise.

Günstig stimmt schon mal: Für 40 Euro bekommt man das "Menü sechs Gänge", das aus sieben Gängen besteht, mit Küchengruß sogar. Jeder ist frisch zubereitet, bis auf die Miso-Suppe natürlich. Aber auch sie schmeckt dank einer Einlage von saisonalen Pilzen angenehm lebendig.

Das klassische Programm geht hier gut von der Hand. Die nur daumengroßen, von Fisch eingehüllten Nigiri-Sushi lassen die übliche reislastige Ware wie plumpe Sattmacher aussehen. Schön auch der süßlich marinierte Würfel vom Schweinebauch, dessen Reiz in der Schichtung liegt: festes Fleisch, Fett, weiches Fleisch – ein gewachsener Dominostein.

Nouvelle an dieser Küche ist zunächst, dass solche Probiermenüs überhaupt auf der Karte stehen. Dass der Sommelier auf Wunsch zu jedem Gang ein Glas Wein oder Sake bringt – stets angenehm, oft auch passend. Vor allem aber betrifft es die Speisen selbst. Laut Eigenwerbung geht es dem Küchenchef Toshiharu Minami um die "Erschaffung komplett neuer Gerichte, die den Restaurantbesucher überraschen und zugleich die innovative japanische Fusion-Kochkunst weltweit bekannt machen".

Bei diesem Anspruch überrascht es den Restaurantbesucher nicht, wenn die Umsetzungen verkrampft ausfallen. Am Sashimi-Carpaccio vom Lachs haben sich schon viele Fusionierer versucht. Zweimal roher Fisch mit brauner Soße – das muss doch irgendwie passen. Es passt aber auch hier mehr schlecht als recht. Das Verrühren von Sojasoße mit Balsamessig tut nun einmal keine neuen Geschmackswelten auf. Beim Tataki vom Wagyu-Rinderfilet erfreut das feine Fleisch so sehr, wie die Begleitung verwundert: Eigelbbrösel und Grüntee-Couscous, eins fader als das andere. Darauf ein Gemüsestrauß nach der unjapanischen Devise "Viel hilft viel".

Was die Ost-West-Fusion schwierig macht, ist nicht so sehr die Technik. Der Gegensatz beginnt mit der Frage, wie kreativ ein Koch sein sollte. Und hier platziert sich das Zipang unglücklich zwischen den Stühlen. Es bietet weder die Präzision des altmodischen Matsumi in den Colonnaden noch den selbstbewussten Freistil des Henssler-Henssler, das seinen Bib übrigens verloren hat. Darum beeindruckt Minamis Küche und lässt einen trotzdem kalt.

Zipang, Eppendorfer Weg 171, Hoheluft-West. Tel. 43 28 00 32, www.zipang.de. Geöffnet mittwochs bis samstags von 12 bis 14.30 Uhr und von 18.30 Uhr bis 22 Uhr, sonntags und montags nur am Abend. Hauptgerichte um 20 €, Menü ab 40,50 €