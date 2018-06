Der Baum ist ein bisschen verkrüppelt, sicher nicht der schönste im Schlosspark Charlottenburg in Berlin. Seine Krone ist seit Langem abgeknickt und sein Blätterwerk ziemlich dünn. Trotzdem hat sich eine Eule seinen Stamm als Behausung ausgesucht – mitten in der Millionenstadt Berlin, nur einen halben Kilometer von einer der meistbefahrenen Autobahnen in Europa entfernt. Nicht dass die Eule sich zeigen würde. Wahrscheinlich schläft sie tief und fest, müde von der nächtlichen Jagd. Aber das Gewölle, das zwischen den Wurzeln auf der Erde liegt, verrät ihre Anwesenheit.

Der Wildtier-Referent Derk Ehlert bückt sich und pflückt den Ballen aus Nahrungsresten und Knochen auseinander. "So kann ich herausfinden, wovon sich die Eule ernährt", sagt er und dreht das Kieferknöchelchen einer Ratte zwischen den Fingern. Einen Augenblick später hat er auch den oberen Teil des Schädels der unglücklichen Ratte befreit: ein Snack aus der Stadt für den Vogel vom Wald. Begutachtet von einem Wildtier-Referenten, der für eine Millionenmetropole arbeitet. Ein ungewohntes Szenario, das dennoch Sinn ergibt.

Denn anders, als man annehmen würde, bieten Städte sehr gute Bedingungen für Wildtiere. Dichte Büsche zwischen Häusern und Straßen dienen Kaninchen, Füchsen und Wildschweinen als Versteck. An Nahrung mangelt es ebenfalls nicht. Einen Stadtfalken kümmert es wenig, ob seine Leib-und-Magen-Speise – Taube – Samen und Körner gefressen hat oder Currywurst und Brezelreste.

Gerade in Berlin gibt es viele wilde Flächen. Die Stadt muss sparen, schon seit Jahrzehnten, daher sind viele Brachen sich selbst überlassen. 40 Prozent des Landes Berlins sind von Grünflächen bedeckt; Wälder, Parks, aber auch stillgelegte Bahntrassen und verfallene Häuser, die sich die Natur zurückerobert, werden für Tiere zum Lebensraum. Inzwischen gilt Berlin als eine der artenreichsten Städte in Europa.

Rund 20.000 verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren wurden bereits nachgewiesen, woran auch die ökologische Tradition Berlins großen Anteil hat. "Das heißt nicht, dass es keine andere Stadt gibt, die ebenso viele Arten vorweisen kann, aber hier wird seit Jahren besonders sorgfältig dokumentiert", sagt Ehlert. Als die Mauer noch stand, war die Erfassung der Tiere in West-Berlin sogar besonders exakt – aus dem abgeriegelten Gebiet konnte ja keines abwandern.

"Was man schützen will, muss man auch kennen", sagt Ehlert. Deswegen sei die Forschung so wichtig. "Inzwischen können wir beispielsweise ganz genau sagen, wie es sich auf die Umwelt auswirkt, wenn die Stadt entscheidet, eine neue Straße zu bauen. Auf diese Weise lassen sich auch Lösungen finden, Tier- und Stadtleben miteinander in Einklang zu bringen."

Das Managen dieses Nebeneinanders ist Ehlerts große Herausforderung. Seit elf Jahren arbeitet er für das Land Berlin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, seit sechs Jahren ist er im Fachbereich Stadtökologie als Wildtier-Referent tätig. Den Titel hat sein Vorgesetzter erfunden – vorher gab es keine Bezeichnung für einen Beamten, der sich mit den Wildtieren in der Stadt beschäftigt. Soweit Ehlert weiß, ist er auch immer noch der einzige. Das sagt einiges über die Stadtökologie aus.

Immerhin kann man Stadtökologie jetzt studieren: Die TU Berlin bietet seit drei Jahren ein Masterprogramm für 25 bis 30 Studenten an. Der Studiengang kombiniert Biologie und Landschaftsplanung. Berlin ist die einzige deutsche Stadt, in der diese Ausbildung angeboten wird.

Der Master sei ein logischer Schritt in der Professionalisierung der Stadtökologie, sagt der Gründer des Studiengangs Ingo Kowarik. "Stadtökologie wird weltweit als Fachgebiet immer wichtiger. Die Urbanisierung ist ein globaler Trend, mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in Städten. Gleichzeitig nehmen die Umweltprobleme zu: dichte Bebauung, Belastungen durch Lärm und Abgase." Der Mensch brauche die Natur, um sich wohlzufühlen. "Daher müssen wir Naturfunktionen in die Stadt integrieren."