In seinen Träumen ist der Mensch ein Abenteurer. Ein Entdecker. Stets auf der Suche nach Grenzerfahrungen. In der Realität ist der Mensch aber bloß ein Angestellter im mittleren Management, der seiner Midlife-Crisis mit dem Kauf einer brutal teuren Uhr zu entkommen versucht. Etwa der Ahoi, die ihr Hersteller Nomos Glashütte ernsthaft als "Karriereuhr" bezeichnet.

Grenzwertig ist der Zeitmesser in vielerlei Hinsicht. So wird er in der Werbung als "tiefseetauglich" angepriesen. Was wäre abenteuerlicher als ein Tauchgang zum Grund der Ozeane? Dummerweise beginnt die Tiefsee bei etwa 800 bis 1.000 Metern unter der Oberfläche; schweinekalt ist es dort – und zappenduster noch dazu. Man sieht nichts. Karriere mag ja im Haifischbecken stattfinden, aber was nutzt das, wenn die Haie die schicke Uhr gar nicht bewundern können? Sofern die Haie es überhaupt bis in die Tiefsee schaffen.

Zu allem Übel herrscht dort auch noch ein so hoher Druck, dass man, wie Leser Klaus P. treffend bemerkte, eine solche Uhr bloß als Passagier eines U-Bootes oder als Wasserleiche tragen könne. Doch in U-Booten gibt es keine Druckprobleme, sodass es auch ein Plastikwecker für 3,99 Euro täte. Wasserleichen wiederum interessieren sich nicht sonderlich für Zeitmessung. Behaupte ich mal.

Aber so ist der Mensch: stets bereit, Grenzen zu überschreiten, selbst wenn es nur die der Vernunft sind. Im Kleingedruckten zur 2.800-Euro-Uhr steht, dass Ahoi in Wahrheit nur 200 Meter tief tauchen kann. Das Wort "tiefseetauglich" ist also schon mal gelogen. Was der Zielgruppe der Karriereuhr aber auch egal sein kann. Schließlich will sie in Wahrheit ja gar nicht tief hinab, sondern hoch hinaus.