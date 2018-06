In den Buchläden steht eine neue Reihe, broschiert, in unterschiedlichen Pastelltönen: Merian momente. Die meisten dieser Reiseführer haben knapp 200 Seiten und eine Straßenkarte zum Herausnehmen. Unterwegs in New York, London oder der Toskana, mag das zu wenig sein. Doch für Stockholm zum Beispiel reicht der Umfang. Erst recht für Besucher, die nur ein paar Tage in die Stadt kommen. Wie in all den anderen Bänden, beginnen die Autoren auch hier mit persönlichen Empfehlungen: Sie schlagen etwa eine Fahrt "mit Fischbrötchen" zur hügeligen Insel Södermalm vor, weil es von dort einen wunderbaren Blick auf die Stadt gibt; sie versprechen uns unvergessliche Momente, wenn wir erst nachts durch die verwinkelten Gassen der Gamla Stan bummeln und zudem eine Thermoskanne mit heißem Tee dabeihaben. In der Altstadt findet sich auch das Wirtshaus Den Gyldene Freden, in dem die Mitglieder des Nobelpreiskomitees regelmäßig tagen. Ergänzend zu dieser Auskunft, gibt es noch einen fundierten Essay über Alfred Nobel. Eine Besonderheit in allen Guides der neuen Merian-Reihe ist das Kapitel Grüner reisen. Auf den Seiten werden vor allem Bioläden, Biorestaurants und -hotels vorgestellt. Stockholm hat, genau betrachtet, gar nicht so viele davon, auch wenn auf mancher Hausfront großgeschrieben das Wort "bio" steht. Übersetzt ins Deutsche heißt das jedoch: Kino.