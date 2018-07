Magnus Carlsen betritt als Erster die Bühne, dicht gefolgt von Viswanathan Anand. Sie reichen einander die Hand, dann widmen sie sich ihren Truppen. Es ist kurz vor drei am Dienstagnachmittag im Spielsaal des Olympischen Pressezentrums in Sotschi, gleich beginnt die dritte Partie des Kampfs zwischen dem norwegischen Schachweltmeister und seinem Herausforderer aus Indien. Carlsen dreht an jeder Figur, um ihren Stand zu optimieren. Am Königsflügel ist noch ein Fussel zu entfernen. Dann stürmt er von der Bühne. Er hat seine Trinkflasche vergessen mit der inzwischen schon berühmten Mischung aus Orangensaft und Wasser.

Für Momente sitzt Anand allein da und betrachtet die Grundstellung des Spiels, das seit Jahrhunderten Rätsel aufgibt. Er hat die erste Partie gut begonnen, dann fast verloren. Unentschieden! In Runde zwei stand er mit Schwarz mehr und mehr unter Druck und griff fehl. Wenn er heute wieder verliert, sieht es schlecht aus für ihn bei nur zwölf Partien.

Was er jetzt denkt, weiß niemand. Was die in Sotschi anwesenden Schachjournalisten denken, ist kein Geheimnis: Kann er nicht mal was anderes anziehen? Bonn 2008, Sofia 2010, Moskau 2012, Chennai 2013: immer dieses blaue Hemd! Trägt er nicht auch seit Jahren dieselbe Brille?

Anand zieht den Damenbauern, 1. d4. Carlsen tut es ihm gleich. Sie spielen das sogenannte Damengambit, eine solide Eröffnung für Schwarz mit dem Makel, dass sein Damenläufer hinter den eigenen Bauern eingesperrt bleibt. Kann er ihn irgendwann befreien, darf er auf ein Remis hoffen.

Die Züge kommen schnell, Tausende Male ist diese Variante schon gespielt worden. Weiß stößt seinen Damenläuferbauern in die gegnerische Bretthälfte vor, Schwarz gelingt es im 11. Zug, den Sorgenläufer abzutauschen. Aber wie oft im Schach zieht die Lösung eines Problems ein anderes nach sich. Weiß stürmt mit seinem Bauern bis auf die siebte Reihe vor. Noch ein Feld, und der Bauer verwandelt sich in eine Dame, ein Wechsel des Geschlechts, mit dem selbst Russland klarkommt.

Kann Anand den Vorposten behaupten, steht er auf Gewinn. Kann Carlsen ihn eliminieren, ist es umgekehrt. Nach dem 17. Zug beginnt Carlsen zu grübeln – offenbar ist seine Vorbereitung hier zu Ende, gerade jetzt, da vertrackte Komplikationen drohen. Die Stellung ist das reinste Glatteis.

Einer, der die Partie am Ort verfolgt, ist der Stargast dieser WM: der frühere Weltmeister Boris Spasski. Seinen Namen kennt die ganze Welt, obwohl er sein wichtigstes Match verloren hat. Fischer gegen Spasski, 1972 in Rejkjavík, das war der Wettkampf der Systeme, Mann gegen Mann.

Hier der Amerikaner Bobby Fischer, der vielleicht unglaublichste Schachspieler aller Zeiten, ein vor Kreativität sprühender Mann. Da der Repräsentant des undemokratischen, undurchschaubaren, furchterregenden Sowjetsystems, das den Westen in Schach hielt. So jedenfalls nahm man es in der nach eigenem Verständnis "freien Welt" damals wahr.

Im Rückblick sind die Dinge komplizierter. Bobby Fischer war ein Egomane und Borderliner, von dem man nur froh sein konnte, dass er nicht an den Startknöpfen der Interkontinentalraketen saß. Nach seinem Sieg drehte er völlig durch und ward lange nicht mehr gesehen. Sein Titel wurde ihm aberkannt, weil er ihn nicht verteidigen wollte. Wenn er je irgendwo auftauchte, fiel er durch antisemitische Äußerungen auf. In einem Interview des philippinischen Rundfunks lobte er die Terroranschläge vom 11. September noch am selben Tag. Schließlich landete er in Japan im Gefängnis, gejagt von den Strafverfolgungsbehörden seines Heimatlandes wegen Steuerhinterziehung.

Island gewährte dem kranken Mann Asyl. Seine letzten Jahre verbrachte er auf der Insel seines Triumphs, bis er am 17. Januar 2008 an Nierenversagen starb. Sich behandeln lassen hatte er nicht wollen – auch gegen Ärzte hatte er was.

Boris Spasski hingegen erwies sich als Genießer und Lebemann. Im eigenen Land in Ungnade gefallen, heiratete er eine Französin, zog nach Paris. Seinen Gegner Fischer schloss er ins Herz und wurde sein Freund, spielte sogar 1992 einen Revanchekampf gegen ihn, den er aufs Neue verlor.