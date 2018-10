Inhalt Seite 1 — Als Höhepunkt ein Kuss Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es wird keine überschäumende Herbstsaison. Die deutschen Auktionen moderner und zeitgenössischer Kunst müssen einen schmerzlichen Materialmangel verkraften. New York hat wieder einmal die großen Brocken, allen voran die zwei Warhols aus dem Besitz Nordrhein-Westfalens (ZEIT Nr. 44/14), abgeschöpft. Die Folgerechtsabgabe und die gesetzliche Umsatzsteuer, die auf 19 Prozent angehoben wurde, belasten nicht nur den heimischen Kunsthandel, sondern auch das Auktionsgeschäft.

Gleichwohl gelingt es den deutschen Häusern immer wieder, mit einer Offerte, die mehr den passionierten als den spekulativen Sammler anspricht, ihre Position zu behaupten. Millionenobjekte sind knapp. Das ist auch kein Wunder, denn an Geldmangel leiden die großen, der Kunst verfallenen Käufer nicht. Eher an der Bereitschaft, sich angesichts unattraktiver Alternativanlagen von profunden Beständen zu trennen.

So bieten die einschlägigen Herbstauktionen in Berlin, Köln und München kein vollkommenes Bild heimischer Ressourcen. Gemälde des Expressionismus – eine alte Domäne des deutschsprachigen Marktes – sind Mangelware. In der Auktion ausgewählter Werke der Villa Grisebach am 27. November lockt als Millionenbild Max Beckmanns Wangerooge-Ansicht Stürmische Nordsee von 1937, ein Gemälde, das aus der Sammlung des Autors und Beckmann-Freunds Stephan Lackner stammt und auf 1 bis 1,2 Millionen Euro geschätzt ist. Mit Taxen von je 250.000 bis 350.000 Euro locken das herausragende Liebermann-Pastell der Papageienallee im Zoologischen Garten in Amsterdam, das 1901 im Zusammenhang mit der verschollenen ersten Fassung des gleichnamigen Ölgemäldes entstand, und Oskar Kokoschkas 1933 datiertes Küstenbild Rapallo bei Sturm.

Ein Solitär ist das 1928 entstandene Breitformat Kreuztragung Friedrichstraße (200.000 bis 300.000 Euro) des Berliner Realisten Albert Birkle, dessen Porträts in den letzten Jahren bei Ketterer bis 150.000 Euro erzielten. Etwas für Corinth-Gourmets ist das intime, 1890 datierte Bildnis Schlafendes Mädchen, das die dezente Schätzung von maximal 150.000 Euro hat.

Charakteristisch ist, dass die auf 71 Lose konzentrierte Berliner Abendauktion ihren numerischen Schwerpunkt bei Aquarellen, Gouachen, Tempera-Arbeiten auf Papier hat. Hier, aber auch nur hier, sind die Expressionisten in alter Dichte präsent. Wie immer gibt es Nolde-Aquarelle, deren Schätzungen bis 150.000 Euro reichen. Gleichmäßig hoch ist die Qualität der Aquarelle von Pechstein (bis 80.000 Euro) und der Rohlfs-Blätter. Gesteigerte Preiserwartung hat die Campendonk-Gouache Sindelsdorf von 1913 mit 80.000 bis 120.000 Euro.

Im weiteren Auktionsprogramm fällt die dramaturgische Spreizung des Angebots auf acht Kataloge auf. Die moderne Grafik hat jetzt einen eigenen Katalog mit 70 Losen von Toulouse-Lautrec bis Alex Katz, der mit vier Selbstporträts von Beckmann, darunter das Selbstbildnis mit steifem Hut im III. Druckzustand (50.000 bis 70.000 Euro), Otto Muellers Farblithografie Lagernde Zigeunerfamilie und Noldes Holzschnitt Prophet, starke Werke des Expressionismus vorweisen kann. Höhepunkt der Offerte ist Edvard Munchs in zartem Blau kolorierter Holzschnitt Der Kuss I mit einer Taxe von 180.000 bis 240.000 Euro.

Abzuwarten ist, ob der neue Auktionssaal in der Fasanenstraße 27 und die Verstärkung des Berliner Teams durch den ehemaligen Galeristen und Mit-Organisator des Gallery Weekend, Michael Neff, künftige Einlieferungen beflügeln. Eine weitere Profilierung der Abteilung verspricht sich das Berliner Haus durch die Ausgliederung zeitgenössischer Kunst aus dem Katalog der sogenannten Ausgewählten Werke. Die Abendauktion am 28. November mit dem Titel BRD – Zeitgenössische Kunst aus Deutschland enthält 92 Lose von Otto Piene bis Norbert Bisky. Es ist eine Blütenlese des Möglichen, in der Anselm Kiefers auf Paul Celans Todesfuge basierendes Trauerbild Dein blondes Haar, Margarethe mit 250.000 bis 350.000 Euro das Hauptlos ist.

Den Abschluss des Jahres, in dem Robert Ketterer das 60-jährige Bestehen des Münchner Auktionshauses feiern kann, bilden vier Auktionen klassischer Moderne bis zeitgenössischer Kunst, in denen es einige Glanzpunkte gibt. Herausgestellt wird Otto Muellers am 5. Dezember angebotenes Doppelbildnis Sitzendes Zigeuner-Liebespaar, das nicht gerade marktfrisch ist. Schon 1988 war es bei Thomas in München, der es 2012 auf der Maastrichter Messe für 2,7 Millionen Euro anbot. Die jetzige, absolut realistische Schätzung liegt bei 800.000 bis 1,2 Millionen Euro. August Mackes allzu vorsichtig auf 600.000 bis 800.000 Euro angesetzte Gouache Unter den Lauben von Thun wurde im Juni 2001 bei Lempertz für 410.000 D-Mark versteigert.