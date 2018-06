Der Ort, den Lenard Schulze sein Zuhause nennt, ist eine kahle, kalte Halle. Lufttemperatur: 7,6 Grad, Eistemperatur: minus 4,4 Grad. Und voller Menschen, die brüllen. Und schrubben.

Schulz’ Füße rutschen leicht, als er einen klobigen Spielstein vom Eis hebt, 20 Kilo schwer. "Diese Dinger, die sind wirklich Weltklasse", sagt er. Unten scharf geschliffen, teures Granit, dass der Stein nicht hoppelt und nicht holpert, dass er ungehindert über die abgekappten Spitzen Tausender kleiner Eisberge gleitet. Lenard Schulze, der Präsident des Curling Clubs Hamburg, hat nur das beste Material für Deutschlands beste Spieler.

Das beste Spielzeug, sagen manche.

Es ist Montagabend, Trainingszeit. Auf dem Eis spielen die Juniorinnen gegen die erste Mannschaft der Herren. Ein Mann mit muskulösem Oberkörper nimmt einen Stein, geht in die Hocke, klappt das linke Bein unter den Körper, wie ein Hürdenläufer beim Absprung. Er rutscht bis zu einer roten Linie, lässt den Stein los. Zwei Teamkollegen laufen neben dem Stein her, mit Besen in der Hand. Die Männer brüllen, die Männer drücken den Besen aufs Eis.

Die Sportart Curling Die Sportart Curling: Geschichte Curling heißt so, weil der Stein nie gerade über das Eis gleitet, sondern curlt (englisch für "sich dreht"). Der älteste erhaltene Stein stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde in Schottland gefunden. Dort wurde 1716 auch der erste Curlingclub gegründet. Heute gibt es die meisten Curler in Kanada. 1998 wurde Curling eine olympische Sportart. Die deutschen Herren qualifizierten sich in jedem Jahr. 2002 und 2010 wurden sie sechste. Regeln Zwei Mannschaften mit jeweils vier Spielern treten gegeneinander an. Jedes Team hat acht Steine. Ziel ist es, möglichst viele von diesen Steinen in den Mittelpunkt des Zielkreises zu bringen. Es gibt zehn Durchgänge, nach jedem wechselt, welche Mannschaft anfängt – und welche den letzten Stein hat. In Deutschland Das Curling hat zwei regionale Schwerpunkte in Deutschland: Bayern und Hamburg. Mit 170 Mitgliedern ist der Curling Club Hamburg der größte des Landes. Die Nationalmannschaft der Herren gewann sechs Europameisterschaften, die der Damen eine Weltmeisterschaft.

Sie brüllen, schrubben, brüllen, schrubben.

Bis der Stein in der Mitte der drei Zielkreise ankommt.

Der Curling-Sport folgt einfachen Regeln: Für jeden Stein, der am Ende näher am Mittelpunkt liegt als der beste Stein des Gegners, gibt es Punkte. Wer nach zehn Durchgängen die meisten Punkte hat, gewinnt.

Noch einfacher als die Regeln ist der Spott: Curling, das ist doch dieser Pseudo-Sport für fehlgeleitete Putzfrauen und gelangweilte Rentner, die gerne brüllen und schrubben. Eine Art Schach auf Eis. So weit die Vorurteile.

Jeder Mensch sucht sich Aufgaben, in denen er sich verwirklichen kann. Gartenzwerge, Yoga, Einwecken – oder eben, wie bei Lenard Schulze, Curling. 2008 gewann er die Deutsche Seniorenmeisterschaft, mindestens einmal die Woche spielt er noch selbst, als sogenannter Skip, der die Steine gleiten lässt. Das Schrubben mit dem Besen, das die Curler Wischen nennen, schafft er nicht mehr, er ist über 60, der Körper ist massig geworden. Den Verein aber führt er seit 23 Jahren, ununterbrochen. Er organisiert Turniere, sucht Sponsoren, und als die Halle 2010 renoviert werden musste, packte er mit an.

Curling, das ist sein Leben.

Curling, das ist für andere nur ein Hobby, kein Leistungssport. Das ist es, was Lenard Schulze in diesen Tagen so schmerzt.

Wenige Wochen ist es her, da verkündete der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB): Curling ist kein förderungswürdiger Sport mehr. Dabei war Curling bei den Olympischen Spielen im Februar in Sotschi einer der größten Publikumserfolge – weil es eine der wenigen Wintersportarten ist, bei denen das Publikum unvermummte, unmaskierte Gesichter zu sehen bekommt. Doch das Innenministerium, das für den Spitzensport zuständig ist, hatte dem DOSB nicht die erhoffte Summe zugesprochen. Also muss der DOSB sparen. Anstatt jeder Sportart ein bisschen wegzunehmen, entschied er sich, dem kleinsten aller Verbände alles zu nehmen. 285.000 Euro bekamen die besten Curler im ganzen Land noch dieses Jahr. Damit finanzierten sie ihre Reisen, den Bundestrainer, einen Masseur, einen Psychologen. Ab Januar soll das wegfallen, hieß es erst. Ab Januar sollen aus 285.000 Euro 0 Euro werden. Vergangene Woche dann die Beschwichtigung. "Wir sind wieder guter Hoffnung", teilte der Verband mit, vielleicht gebe es doch wenigstens ein bisschen Unterstützung.

Was bleibt, ist Zukunftsangst, Demütigung: Eine olympische Sportart wird degradiert zu einem Freizeitvergnügen wie Beach Ball oder Billard. Nirgends ist die Schmach so schwer zu ertragen wie in Hamburg. Hamburg ist das Zentrum des deutschen Curling-Sports.