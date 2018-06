Im Online-Shop der Linkspartei kann man neben Kugelschreibern und rot bedruckten Stoffbeuteln auch Friedenstauben kaufen. Die Friedenstaube ist das inoffizielle Maskottchen der Linkspartei, es gibt sie auf Fahnen, auf Luftballons und auf Frisbeescheiben, eine weiße Taube auf blauem Grund. Bodo Ramelow, der Spitzenkandidat der Linken in Thüringen, ließ vor der Landtagswahl weiße Tauben in den Himmel flattern. Es war ein Wahlkampfauftritt, aber Ramelow nannte es "Friedensfest".

Mit den weiß-blauen Tauben der Linkspartei ist es wie mit den weiß-blauen Tischdecken der CSU: Sie gehören zum Inventar. Der Pazifismus ist das vielleicht wichtigste Alleinstellungsmerkmal der Linken. Sie sei die "konsequente Friedens- und Abrüstungspartei", so steht es in ihrem Thüringer Wahlprogramm. "Rüstungsexporte sind Geschäfte mit dem Tod und gehören verboten", sagt Sahra Wagenknecht, die Fraktionsvize der Linken im Bundestag.

Jetzt könnte mit Bodo Ramelow zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Linker das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Die Friedenstauben wären an der Macht. Das Problem ist nur: Wenn Ramelow tatsächlich Ministerpräsident wird, erbt er von seiner Vorgängerin Christine Lieberknecht nicht nur das Amt, sondern auch einen Rüstungskonzern.

Im Jahr 2011 fädelte die CDU-Regierung unter Lieberknecht einen Aktiendeal ein. Das Land Thüringen kaufte über eine Beteiligungsgesellschaft Anteile der Firma Jenoptik, für insgesamt 40 Millionen Euro. Elf Prozent des Unternehmens übernahm das Land. Offiziell hieß es, die Aktien seien eine gute Geldanlage. Inoffiziell munkelte man, die CDU-Regierung sei mit dem Kauf einem Hedgefonds zuvorgekommen, der ebenfalls an Jenoptik interessiert war – und das Unternehmen womöglich ausgeweidet hätte.

Jenoptik ist das wichtigste ostdeutsche Hightechunternehmen, es ist bekannt für Digitalferngläser und hochpräzise Lasergeräte. Aber Jenoptik baut noch etwas anderes: Waffen. 600 Millionen Euro Umsatz hat der Konzern aus Jena im letzten Jahr gemacht, mehr als ein Viertel davon mit Rüstungsgütern. Jenoptik liefert Teile für Panzer, Kriegsschiffe, Jagdbomber, Drohnen, Kampfhubschrauber und Flugabwehrraketen. Für den Eurofighter, mit dem die Bundeswehr Luftschläge übt, baut Jenoptik die Bugverkleidung. Für die Patriot-Luftabwehrraketen, mit denen der Nato-Partner Türkei geschützt wird, liefert Jenoptik die Energieversorgung. Und für den Leopard-2-Panzer, den Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie, hat Jenoptik das Waffenstabilisierungssystem entwickelt.

Wenn Bodo Ramelow Ministerpräsident wird und die Waffenaktien behält, wäre das für die Linkspartei ein radikaler Bruch. Etwa so, als würde Anton Hofreiter von den Grünen die Rückkehr zur Atomkraft fordern oder Bernd Lucke von der AfD den Bau von mehr Moscheen. Wie empfindlich die Linke reagiert, wenn ihr pazifistischer Markenkern zu zerbröseln droht, konnte man im August beobachten. Da hatte der Parteichef Gregor Gysi vorgeschlagen, Waffen an die Kurden im Nordirak zu liefern, um die Kämpfer des IS zurückzudrängen. Er wurde öffentlich zerlegt.

Waffen liefern, das ist für die Linke noch immer ein Tabu. Waffen bauen auch. Doch das heikle Aktienpaket hat die Partei offenbar noch gar nicht bemerkt. "Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht", sagt der Sprecher der Linkspartei in Thüringen.

Eine Debatte über Jenoptik und den Rüstungsstandort Deutschland könnte in der rot-rot-grünen Koalition für Ärger sorgen, vor allem mit der SPD. Deren Chef Sigmar Gabriel hat zwar angekündigt, Waffenausfuhren einzuschränken. Von einem kategorischen Exportverbot, wie es die Linkspartei fordert, sind die Sozialdemokraten aber weit entfernt. Am Ende könnte Bodo Ramelow die Aktien einfach verkaufen. Doch wenn sich wieder ein Hedgefonds dafür interessiert, hat Ramelow ein anderes Problem: Die Linkspartei ist ja nicht nur gegen Waffen. Sie ist auch gegen die Privatisierung von Staatseigentum. Um die Friedenstauben zu retten, müsste Ramelow die Heuschrecken füttern.

Anmerkung: Dies ist eine aktualisierte Version des Artikels, der in der Ausgabe 48 der gedruckten ZEIT erschienen ist.