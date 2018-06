Auf dem Weg zu einer Sitzung im Bundeshaus gerate ich in ein ohrenbetäubendes Kuhglockengeläute auf dem Bundesplatz. Noch bevor ich begreife, für wen oder gegen was hier demonstriert wird, werde ich von zwei Mannen in Arbeitskluft angepflaumt: "Sie sind doch diese Ständerätin aus dem reichen Basel. Ihr wollt uns aus den Randregionen auch noch die Pauschalbesteuerung wegnehmen!" Wer sind denn Sie?, frage ich. Zwei Schreiner aus dem Berner Oberland. Sie und ihre 50 bis 80 Mitstreiter sind wohlorganisiert. In geordneten Reihen demonstrieren sie gegen die Abschaffung der Pauschalbesteuerung. Von einer kleinen Tribüne tröpfeln Reden der rechten Politprominenz, am Rand des Bundesplatzes stehen vier Reisebusse. Ich frage, was ihr Chef dazu meine, dass sie hier demonstrierten. Nun, der Chef sei auch hier, die Demopräsenz gehe auf Arbeitszeit, werde ich aufgeklärt. Spendabel, denke ich.

Meine Solidarität als Städterin wird in letzter Zeit arg strapaziert. Über 1,5 Milliarden Franken bezahlen die Einwohner der drei Wirtschaftszentren der Großregion Zürich, des Arc lémanique und der Region Basel in den nationalen Finanzausgleich (NFA). Dazu kommen mehr als drei Milliarden Ausgleichszahlungen des Bundes, die wir über die direkte Bundessteuer ebenso mitfinanzieren.

Dieser Umverteilung haben wir aus freundeidgenössischer Solidarität mit den ländlichen Regionen in einer Abstimmung zugestimmt. Das politische Versprechen lautete: Geht es den wirtschaftsschwachen Kantonen besser, kann man den Verteilschlüssel anpassen. Und dies ist jetzt überfällig. Der Bundesrat hat deshalb vorgeschlagen, den Finanzausgleich um moderate 100 Millionen zu verkleinern. Trotzdem schmetterte die vorberatende Kommission den Vorschlag ab. Kein Wunder: Es gibt nur 9 Geber-, aber 17 Nehmerkantone. Im Plenum dürfte das Ergebnis ähnlich lauten: 31 Ständerätinnen und Ständeräte kommen nämlich aus Nehmerkantonen, aber nur 15 aus Geberkantonen. Motto: Wer nimmt, diktiert.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Die ständerätliche Mehrheit hat bereits die Zweitwohnungsinitiative bis zur Unkenntlichkeit verwässert. Und so wird man, vor lauter Ausnahmen, bald schon Drittwohnungen bauen dürfen. Besonders dafür engagiert haben sich ausgerechnet die Vertreter jener Partei, die sonst sofort mit Durchsetzungsinitiativen droht.

Weiter geht’s, zum Sparprogramm des Bundes. Der Bundesrat hat den Rotstift angesetzt, unter anderem bei Bildung, öffentlichem Verkehr, gemeinnützigem Wohnungsbau und Landwirtschaft. Opfer-Symmetrie heißt das. Was wurde in den Finanzkommissionen daraus? Die Landwirtschaft wurde wieder aufgestockt.

Nun gut, werden viele sagen: In den Wirtschaftszentren verdient man ja auch mehr. Stimmt, aber lange nicht alle. Das Durchschnittseinkommen beträgt etwa 65 000 Franken. Das ist nicht viel mehr, als das, was ein Bauernbetrieb im Schnitt an Subventionen erhält. Damit wir Städter die Milliarden zur Umverteilung in die ländlichen Regionen verdienen können, sind wir auf ausländische Fachkräfte und Grenzgänger angewiesen. Wer die Karte der Abstimmung zur Einwanderungsinitiative noch im Kopf hat, weiß, dass die meisten großen und kleinen Städte abgelehnt haben. Die sehr knappe Mehrheit kam mit ländlichen Stimmen zustande.

Was hat das mit den beiden Schreinern auf dem Bundesplatz zu tun? Bevor ich ins Bundeshaus gehe, frage ich sie, was sie denn bei der Ecopop-Initiative stimmen werden. Ihr Ja kommt wie aus der Pistole geschossen. Aha!, sage ich mir, dann werde ich noch überzeugter für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung kämpfen. Mein Quantum an Solidarität ist überstrapaziert.