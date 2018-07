Dietmar Woidke wirkte stolz. Anfang November präsentierte der alte und neue Premier den Koalitionsvertrag mit der Linken. Auf einem SPD-Parteitag verkündete er: "Wir werden zum einen unserer Sozial- und Gesellschaftspolitik neue Impulse geben." Eilig fügte er hinzu: "Und wir werden zum anderen hart daran arbeiten, die Kriminalität in Brandenburg deutlich zurückzudrängen." Der innenpolitische Ton in Brandenburg wird rauer.

In der Grenzregion zu Polen steigt die Kriminalitätsrate, zugleich soll die Zahl der Polizisten sinken, und entlegenere Gebiete verlieren ihre jüngeren Bewohner: Die Themen, die den Landtagswahlkampf bestimmt haben, dominieren weiterhin die Mark. Hat der angekündigte harte Kurs von Rot-Rot etwas damit zu tun, dass die AfD im September spektakuläre 12,2 Prozent der Stimmen errang? Die Anzeichen dafür häufen sich.

Zum neuen Innenminister erkor Woidke überraschend den langjährigen Landrat Karl-Heinz Schröter. Dieser ist überregional bekannt, seit er sich weigerte, Asylsuchenden im Landkreis Oberhavel neben Sachleistungen und Wertgutscheinen auch Bargeld auszuhändigen. Kritiker sehen darin eine Schikane für Flüchtlinge, da dies ihre Bewegungsfreiheit stark einschränke. Mit seiner Haltung stellte Schröter sich gegen die eigene Partei und die rot-rote Landesregierung. Nun wird ausgerechnet der Mann, den Freunde wie Gegner als Hardliner bezeichnen, zuständig für Kriminalitätsbekämpfung, Polizei und die umstrittene Kreisgebietsreform.

Selbst innerhalb der Koalition ist die Skepsis gegenüber Schröter groß. Der stellvertretende Linke-Landeschef Sebastian Walter nannte den 60-jährigen Marathonläufer nach dessen Nominierung entsetzt den "Thilo Sarrazin der Brandenburger SPD". Hat Schröters Kür also mit den AfD-Erfolgen zu tun? Zumindest eines sei sicher, urteilt Walter: "Die AfD hat bei den Themen Grenzkriminalität und Flüchtlingspolitik den Debattenton verschärft."

In der Tat schimpfte die neue Partei ausgiebig, die Regierung in Potsdam tue nichts gegen steigende Kriminalitätsraten, vor allem im Grenzgebiet zu Polen. AfD-Landeschef Alexander Gauland forderte gar, das Schengener Abkommen "für einen begrenzten Zeitraum außer Kraft zu setzen" und regelmäßige Grenzkontrollen wieder einzuführen. Dabei entscheidet darüber der Bund. Den neuen Innenminister Schröter lobte Gauland übrigens als einen "Leuchtturm der Vernunft". Zuvor hatte der AfD-Mann gegen die Nutzung früherer Kasernen polemisiert, in denen eine weitere Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge entstehen soll.

Die AfD, urteilt der Politologe Oliver Kossack, habe die gereizte Stimmung nicht entfacht, aber zu ihr beigetragen und sie genutzt: "In vielen Kommunen wird etwa der Umgang mit der steigenden Zahl von Geflüchteten von Teilen der Bevölkerung und der Politik – auch über die Reihen der AfD hinaus – mit rassistischen Vorurteilen verknüpft." Die Entscheidung für einen Hardliner als Innenminister, vermutet der Forscher von der Europa-Universität in Frankfurt/Oder, könne damit zu tun haben: "Eine Verbesserung der Lage der Geflüchteten in Brandenburg ist unter Schröter zumindest kaum vorstellbar." Auch wenn für die Flüchtlingsheime vor allem die neue Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze von der Linken zuständig ist.

Im Wahlkampf griff die AfD die weit verbreitete Forderung auf, die Zahl der Polizisten nicht zu verringern. Nun soll deren Zahl tatsächlich nicht auf 7000 sinken, sondern bei 7800 verharren. Die geplante Reform der Landkreise verteufelt die AfD gar als Mittel zur "systematischen Entvölkerung". Dabei soll die Zahl der Kreise von 14 auf sieben bis zehn schrumpfen. Besonders umstritten ist das Vorhaben, Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt/Oder ihre Kreisfreiheit zu nehmen. Für die Innenexpertin der Grünen-Fraktion, Ursula Nonnemacher, erklärt sich hauptsächlich damit die Personalie Schröter: Dieser ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Landkreistages Brandenburg – und wehrte sich bislang vehement gegen die Kreisgebietsreform. Nur ein Insider wie er, urteilt Nonnemacher, könne seinesgleichen die Zustimmung abringen.

Wie sollen die Parteien auf die neue Konkurrenz von rechts reagieren? Nonnemacher sieht SPD, CDU, Linke und Grüne noch ganz am Anfang: Noch habe nach den Wahlerfolgen der AfD niemand seine Strategie anpassen können. Und deren Fraktion im Landtag wage sich bislang kaum aus der Deckung, sagt die Grüne: "Wer diese Brüder sind, bekommen wir erst jetzt zu sehen."