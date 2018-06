Er ist, wie man so sagt, bekannt wie ein bunter Hund. Und dieses Image pflegt er beredt, mögen auch einige Leute behaupten, dass sein Stern am Sinken sei. Aber er hat ja schon öfter polarisiert, trägt bewusst sein Teil dazu bei: "Ich bin ein Mensch, der es sich von Berufs wegen leisten konnte, nicht vernünftig werden zu müssen. Und ich habe diesen Luxus genossen." Modisch wie verbal steht er auf Chichi und Schnörkel. Bekennt sich zum Hedonismus und trieb den zeitweilig auf die Spitze, indem er einen Schlossherrn am Rhein gab.



Sein Talent? Locker und lässig auf die Menschen zuzugehen, die Normalos wie die Promis. Auch wenn er selber schon mal relativiert: "Ich befürchte ein bisschen, dass ich nur deswegen leuchte, weil es in meinem Gewerbe um mich herum doch eher etwas düster geworden ist." Längst gilt er als Pionier, fast als Fossil unter seinesgleichen. Seit mehr als 40 Jahren wagt er sich vors Mikro und hat sich eine goldene Nase verdient. Und so stabil wie die Karriere verläuft auch sein Privatleben: "Ich muss mir nicht vorwerfen, dass ich sieben Kinder mit drei verschiedenen Frauen gezeugt habe, ohne mich um eines richtig zu kümmern [...]. Ich war und bin ein Familienmensch."

Wenn man ihm so zusieht, glaubt man fast, er könne noch endlos so weitermachen. Doch trügt der Schein: "Wenn ich 20 Jahre nach vorn schaue, sehe ich einen Greis. Einen coolen Greis, der immer noch anders unterwegs ist als andere Greise. Aber nichtsdestotrotz wird mir immer deutlicher, dass das Ganze hier ein Ende finden wird." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 47:

Der Oscarpreisträger Luis Buñuel (1900 bis 1983) erregte 1929 Aufsehen mit seinem surrealistischen Erstling "Un chien andalou". 20 Filme drehte er nach 1946 in Mexiko, 1966 entstand in Frankreich sein erfolgreichstes Werk "Belle de jour"