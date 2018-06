Jede große Erfindung, die zu strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft führt, löst zuerst Euphorie aus. Als Gutenberg den Buchdruck erfand, war sich die christliche Welt einig: Endlich war Friede auf Erden möglich! Mithilfe der Gutenberg-Bibel (um 1454) würde die Botschaft der Liebe die Massen im Sturm erobern, hoffte man. Doch was dann folgte, entsprach so gar nicht den Vorstellungen der damals Herrschenden. Der Buchdruck wurde eben nicht zum Vehikel für die Stärkung kirchlicher Macht. Stattdessen entfesselte die rasche Verbreitung von Luthers Thesen einen der verheerendsten, unmenschlichsten Kriege der europäischen Geschichte überhaupt, mit Folgen, die bis in unsere Zeit nicht überwunden sind.

Heute wird das gedruckte, statische Wort, mit dem sich sein Autor schwarz auf weiß auf einen Standpunkt festlegt, von der Dynamik des Internets hinweggefegt. Das Internet verspricht uns Zugang zu globalem Wissen, will Partizipation und Meinungsbildung erleichtern und dadurch mehr Demokratie bewirken. Bisher manifestiert sich das Ideal webbasierter Demokratie am deutlichsten in der Piratenbewegung. Die in jüngster Zeit weltweit gegründeten Piratenparteien protestieren gegen die traditionelle Politik und ihr Gefüge. Ihren eigenen Zusammenschluss zur Partei, jener Struktur, die sie selbst kritisieren, halten sie zwar für eine dumme Idee, aber eine Idee, die funktioniert. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die überkommenen Einrichtungen der Demokratie – das Parteiensystem und die klassischen Medien – mithilfe des Internets zu hacken. Um den Status quo zu verändern, setzt die Bewegung das Internet gezielt ein. So auch Pia Mancini, die 2012 die argentinische Netzpartei El Partido de la Red gegründet hat: Sie stellt ihre App DemocraciaOS bereit, die Bürger nutzen sollen, um über politische Projekte zu debattieren und ihre Repräsentanten zu bewegen, ganz im Sinne des Souveräns, des Volkes, zu entscheiden. Das Herzstück ihres Parteiprogramms: Information – unzensiert, frei, offen, ohne staatliche Netzzensur.

"Information ist die Währung der Demokratie", erklärte bereits Thomas Jefferson, dritter Präsident der Vereinigten Staaten. Doch in unserer Euphorie über die freie Meinungsäußerung im Netz sitzen wir einem Denkfehler auf. Wir glauben, die Information, die uns über das Internet erreicht, sei uneingeschränkt wahr. Der Denkfehler hat einen Namen: fehlende Quellenbewertung. Wir wollen alles wissen und vergessen darüber, die Herkunft von Online-Informationen zu überprüfen. Doch nur die Quelle entscheidet über Zuverlässigkeit und Wahrheit von Information. Die Kehrseite der Medaille, die Information heißt, ist die Wahrheit. Es ist keine großartige Prophetie, zu behaupten, dass wir bei der Nutzung des Internets gerade mit der informationellen Wahrheit in Zukunft häufiger auf Probleme stoßen werden. Noch unterschätzen wir mit verhängnisvoller Naivität, wie das noch junge Medium dazu herangezogen wird, spezifische Ansichten zu suggerieren oder Gefühle auszulösen.

Dass die gezielte Manipulation von Internetnutzern keine theoretische Möglichkeit, sondern Realität ist, davon hat das Facebook-Psychoexperiment, das im Sommer 2014 bekannt wurde, beredtes Zeugnis gegeben. Facebook hatte die Stimmung von über 600.000 Nutzern durch eine bestimmte Anordnung von Beiträgen in ihren Timelines positiv oder negativ beeinflusst. Häufig winken gewitzte Internetnutzer mit der Bemerkung ab, sie ließen sich nicht manipulieren. Manipulation ist aber gerade dann effektiv, wenn man sie gar nicht bemerkt. Und den Facebook-Nutzern war offenbar nichts aufgefallen. Sonst hätten sie sich schon 2012, zum Zeitpunkt des Experiments, entrüstet und empört.

Netzreform Wie könnte die Reform gelingen? Einwegelinks Wer auf Instagram nach Winterszenen sucht, dem fällt auf, dass die Ergebnisliste wiederholt dieselben Bilder zeigt. Viele Nutzer haben identische Dateien aus dem Netz eingestellt. Wem ein Bild gefällt, der kopiert es und teilt es mit anderen Plattformen, ohne die Quelle zu kennen. Das sind Einwegelinks – sie führen nur nach vorn und nie zum Urheber zurück. Schon 1960 beschäftigte sich der Internetpionier Ted Nelson mit der Vernetzung von Medien. Sein Vorschlag: Da das Original im Netz stets vorliege, könne man auf die Quelle verweisen und auf Kopien verzichten. Doch das Design des World Wide Web fiel anders aus. Man wählte Einwege- statt Gegenlinks. Die Folge: tote Links und Zitate, deren Kontext man nicht nachvollziehen kann. Erst die Google-Suchmaschine stellt Linkstrukturen wieder her und lässt sich Links von Werbekunden teuer bezahlen. Gegenlinks Gegenlinks würden die Quelle eines Mediums offenbaren und grundrechtliche Probleme lösen – darunter die Frage nach der Kontrolle über persönliche Daten und einer gerechten Gegenleistung dafür. Denn solange kein Gegenlink besteht, bleibt intransparent, wer unsere Daten wozu und wie häufig nutzt. Ohne Gegenlink lösen sie sich von der Person, mit finanziellen Folgen, die wir heute noch nicht abschätzen können. Gegenlinks stoßen auf Widerstand, weil viele Geschäftsmodelle persönliche Daten verwerten, ohne die Urheber zu vergüten. Aber es gibt andere Ansätze. Wikipedia arbeitet mit einer Versionsgeschichte; Apple stellt Links zu Masterdateien von Apps bereit. Es gibt Gegenlink-»Surrogate«, Plattformen, die sich zwischen Urheber und Datenfresser schieben, damit Erstere Kontrolle zurückgewinnen. Deutscher Vorreiter ist das Fraunhofer-Institut MOEZ mit seiner Initiative für eine Deutsche Datentreuhand DEDATE.

Meinungsmanipulation oder Propaganda sind unverblümtere Begriffe für das, was Geheimdienste als Psyop, als "psychologische Operation", bezeichnen. Psyop hat zum Vorsatz, eine Zielgruppe so zu manipulieren, dass sich beim Empfänger einer Information bestimmte Emotionen einstellen, er eine ihm zugedachte Meinung ausbildet und letztlich ein gewünschtes Verhalten zeigt, als Einzelner, als Gruppe oder sogar als ganze Regierung. Gray Psyop, die "graue Operation", nutzt Erkenntnisse der Werbeindustrie, um eine bestimmte Aussage möglichst glaubhaft bei allen Zielgruppen zu positionieren. Ein Massenmedium erster Wahl für die globale graue Operation: das Internet, natürlich.

Während der kürzlich zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse 2014 haben Journalisten berichtet, wie ihre Artikel oder Sendungen zur Ukraine-Krise unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung im Internet mit Kommentaren überhäuft wurden, die seriös recherchierte Beiträge bis ins Detail zerpflückten. Wer mit üblicherweise zwanzig, dreißig Kommentaren rechnen musste, sah sich jetzt mit Hunderten Statements und gar Shitstorms überflutet. So drängte sich die Frage auf: Kann das Zufall sein? Wäre es nicht denkbar, dass zig Studenten irgendwo auf der Welt, vielleicht in Moskau, in einem informationellen Lagezentrum saßen und unter unverdächtiger Nutzer-ID, etwa einem deutsch klingenden Namen, und mithilfe der Kommentarfunktion renommierter deutscher Blätter als "Leser" prorussische Kommentare abgaben, sodass man den Eindruck gewinnen musste, ganz Deutschland bestünde aus Putin-Verstehern? Selbst auf bundeswehrnahen Blogs war das plötzliche Auftreten vieler solcher Kommentare so auffällig, dass man misstrauisch werden durfte. Denn als besonderes Merkmal von Gray Psyop gilt, die Herkunft einer Aussage zu verschleiern und die Mitteilung stattdessen möglichst unverdächtigen und einheimischen Quellen unterzuschieben. In Bezug auf die Zuverlässigkeit der quasi missbrauchten Quelle sollte sich kein Verdacht regen. Die schiere Menge der Beiträge in deutschen Onlinemedien ließ dann aber doch Zweifel aufkommen.