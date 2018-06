Kein Mensch kommt als Terrorist auf die Welt. Mosab Hassan Yousef, der Sohn des Hamas-Mitbegründers Scheich Hassan Yousef, erlebte als Kind, wie israelische Soldaten die elterliche Wohnung stürmten und seinen Vater abtransportierten. In fünf Minuten sei der Vater zurück, riefen sie dem Jungen zu. Doch aus fünf Minuten wurden 18 Monate, und als der Vater endlich wieder daheim ist, wird er noch am selben Abend erneut verhaftet.

Für Mosab Hassan Yousef, so erklärt er in dem Dokumentarfilm Der grüne Prinz, sei die Verhaftung seines Vaters ein Schlüsselereignis gewesen. Er beschließt, bei der Hamas "ein Star" zu werden und "Israelis zu töten": "Hat das Opfer nicht das Recht, auf seine Unterdrückung zu reagieren? Ist es nicht legitim, die Israelis unseren Schmerz spüren zu lassen?" 1996 besorgt sich Yousef, damals 17 Jahre alt, eine Waffe und gerät dabei ins Visier der israelischen Besatzer. Sie lauern ihm auf, schlagen ihn bewusstlos und werfen ihn ins Gefängnis. "Willkommen im Schlachthaus", lautete – angeblich – die Begrüßung. Stundenlanges Ausharren in quälenden Positionen und ständiger Schlafentzug machen ihn gefügig. Als Yousef unter der Folter zusammenbricht, setzt Schin Bet, der israelische Inlandsgeheimdienst, den Verhörspezialisten Gonen Ben Yitzhak auf ihn an. "Ich spüre, wenn ein Gefangener so weit ist und nicht mehr kann. Dann muss man seinen schwachen Punkt finden und ihn zu Dingen bringen, die er sonst nie tun würde: sein Volk verraten."

Und so kommt es. Yousef willigt ein, erst nur zum Schein, weil er zurück in die Freiheit will. Dann aber wird er im Gefängnis Zeuge, wie inhaftierte Hamas-Kämpfer unter den Augen israelischer Aufseher Jagd auf Verräter machen, wie sie ihre eigenen Leute foltern und umbringen. Yousef ist schockiert. Das soll die große Hamas sein, der Stolz seines Vaters? Nein, die Hamas ist eine Mörderbande.

Yousef wird Informant des Schin Bet und freundet sich mit Gonen an. Er ist der dickste Fisch an der Angel des Geheimdienstes, bald nennt man ihn nur noch den "grünen Prinzen". Im "Hauptberuf" bleibt er Privatsekretär seines Vaters – wer den Hamas-Führer anrief, der wurde von einem israelischen Agenten durchgestellt. Zehn Jahre währte die Kollaboration mit Schin Bet, durch die zahllose Selbstmordanschläge vereitelt werden konnten.

Für den israelischen Regisseur Nadav Schirman besteht die größte Schwierigkeit darin, Yousefs Verrat glaubwürdig zu machen und zu zeigen, dass er aus moralischer Empörung die Seiten wechselte. Vor allem muss er dem Eindruck entgegentreten, die Israelis hätten in ihren Gefängnissen Hamas-Inhaftierte nur deshalb gegen ihre eigenen Leute wüten lassen, um potenzielle Informanten wie Yousef auf ihre Seite zu ziehen.

Doch man glaubt dem "grünen Prinzen". Man glaubt, wie sehr es ihn anwidert, dass die Hamas Halbwüchsige zu Mördern abrichtet und in den Tod schickt. Auch die Freundschaft zu seinem Führungsoffizier Gonen Ben Yitzhak ist glaubwürdig, sie kostet Gonen sogar den Job, weil seine Chefs so viel Nähe nicht dulden. Ohnehin fällt auf Schin Bet kein günstiges Licht. Einmal berichtet Yousef, wie sein Vater an der eigenen Terrorstrategie zweifelte und über eine Waffenruhe nachdachte. Schin Bet hätte diese einmalige Situation nutzen können, aber "sie baten mich nie, meinen Vater von einer Waffenruhe zu überzeugen". Dem Geheimdienst "gefiel ich besser als Terrorist, der nicht an Frieden glaubt". Deshalb die Anweisung: "Hör auf damit, und konzentrier dich auf unser Spiel."

Nachdem Gonen gefeuert worden war, endet bald auch die Zusammenarbeit mit Schin Bet. Yousef beantragt Asyl in den USA, das dem "Terroristen" natürlich verweigert wird. Ihm droht die Abschiebung und damit der sichere Tod, denn die Hamas hätte ihn sofort umgebracht. Ein Wort vom Schin Bet hätte alles klären können, aber der Ex-Agent war ihnen gleichgültig, er hatte sein Schuldigkeit getan. "Ich wurde verleugnet um des Staates willen, für den wir gekämpft hatten."

Der grüne Prinz enthält starke Szenen und ist doch unpolitisch. "Israelis und Palästinenser sollen von uns lernen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich zu vertrauen." Das ist leeres Pathos und verrät, dass der Film vor dem Gazakrieg gedreht wurde, bei dem 73 Israelis und 2143 Palästinenser starben. Israel baut weiter Siedlungen, die Hamas mordet, und Rache folgt auf Gewalt und Gewalt auf Rache.