Seit knapp drei Jahren gibt es sie. Und doch auch wieder nicht. Sie ist der größte denkbare Intelligenztest, der auf Autobahnbenutzer wartet. Die Rettungsgasse ist sicherlich eine der größten Innovationen in der österreichischen Verkehrsplanung. Allerdings klappt die Sache nicht ganz so, wie sie soll. An sich funktioniert sie nach einem Prinzip von zwingender Logik: Durch diese hohle Rettungsgasse muss es kommen, das Einsatzfahrzeug. Blaulicht flackert nervös, Sirene heult Alarm. Alle machen Platz, und das rettende Gefährt bahnt sich seinen Weg durch die Blechlawine. Allein es kam oft nur die Karosse des Bundespräsidenten angerauscht, der es eilig hatte, seinen Staatsgast schnell wieder loszuwerden. Für die Rettung in Not geratener Verkehrsteilnehmer brachte das Projekt leider keine Zeitersparnis, obwohl eine Informationskampagne im Wert von mehr als 4,6 Millionen Euro die kühne Idee viele Monate lang im ganzen Land anpries. Es scheint so, dass es den meisten Autobahnbenutzern schwerfallen dürfte, die Mitte freizugeben. Das hängt wohl mit einem evolutionär verankerten Horror marginalis zusammen, einer Angst vor dem Rand. Dieses Phänomen nicht erkannt zu haben ist wiederum typisch für den staatlichen Autobahnbetreiber Asfinag. Dort sitzen die Facility-Manager der Highways, die wahren kings of the road. In ihrem majestätischen Selbstverständnis hielten es diese Asphalt-Highlander auch gar nicht für notwendig, Vergleichsangebote für Beratungsleistungen einzuholen. Es kann nur eines geben, ein Angebot nämlich, und das kommt von den Mitgliedern des eigenen Clans. Zudem wundert den Rechnungshof, dass die Asfinag mit einer Informationskampagne betraut wurde, obwohl dort die dafür notwendigen Experten fehlen. Erstaunlich eigentlich, dass man der Asfinag nicht gleich auch die Aufgabe übertrug, mit ihrem rollenden Material die Rettungsgasseneinsätze selbst zu übernehmen. Diese Tausendsassas könnten diesen heiklen Auftrag gewiss vorbildlich erledigen, sie sind außerdem auch Meister der feinen Unterhaltungskunst. Wer kennt sie nicht, die raffiniert zu langen Reihen aufgestellten lustigen Hütchen. Die sperren eine Spur, nur die Baustelle, die angeblich dazugehört, ist mit freiem Auge nicht zu erkennen. Sie existiert nämlich nur als Konzept, das die Straßenmeisterei ausgeheckt hat. Was zunächst wie plumpe Frotzelei aussieht, ist aber in Wirklichkeit lebensrettend. Der sofort aufkeimende Ärger über dieses Hütchenspiel ist ideal dazu geeignet, jeden Sekundenschlaf zu verhindern. Wer braucht dann noch die Rettungsgasse?