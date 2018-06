Was fasziniert uns Woche für Woche in den Fußballarenen? Es ist dieses Gefühl einer besonderen Vertrautheit, das uns verlässlich von alltäglichen Problemen ablenkt. Möglichst ausgewogen sollen die Spiele sein, jeder Verein soll eine Chance haben – aber: Unterhaltung lebt auch von Spannung, das wussten schon die alten Römer. Wo bleibt das Drama, wenn wir die Bayern schon wieder kompromisslos vorne wegziehen sehen?

Neigt sich die Hinrunde der Bundesliga dem Ende zu, wird es oft außerhalb des Platzes richtig unterhaltsam. Mit Behagen erinnern wir uns an die Auftritte des ehemaligen Bayern-Präsidenten Ulrich Hoeneß auf den vorweihnachtlichen Jahreshauptversammlungen: Mit glühenden Wangen stand der "Uli" da und beteuerte den Seinen, der Verein reiße sich schließlich zum Wohle der Fans "den Arsch auf".

Während Hoeneß diesen Advent im Gefängnis verbringt, versucht Kollege Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, rhetorisch mit Hoeneß zumindest auf Ballhöhe zu kommen. Mit "Blut, Schweiß und Tränen" müsse sein Team nun auftreten, Spieler im "Verwaltungsmodus" seien fehl am Platz, dröhnte der Sauerländer bei der BVB-Aktionärsversammlung am vergangenen Sonntag. Das klingt nicht gut.

"Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß", beteuerte Winston Churchill 1940. Der britische Premier stimmte so Parlament und Volk auf die Härten und Leiden des Krieges ein. Schonungslos und ehrlich sollten auch die Worte von Premier Watzke klingen. Denn, Drama genug, am Vortag hatte sich sein wichtigster Spieler, Marco Reus, auf einer Trage vom Spielfeld schaffen lassen – Schweiß und Tränen inklusive: Außenbandriss im Sprunggelenk, kein Spiel mehr in diesem Jahr.

Es gibt Momente, in denen Fußball kein Spiel und erst recht kein Spaß mehr ist. Nur wenige Tage vor Marco Reus erlitt der Münchner Philipp Lahm einen Knöchelbruch. Für Monate wird er dem Verein und den Fans fehlen.

Die Verletztenliste der Spitzenmannschaften wird in diesen Wochen länger und länger. "Blut, Schweiß und Tränen" – die Stadien verwandeln sich in Stierkampfarenen: hier die müden Dauerkämpfer, da all die jungen Spieler, die auf ihren Einsatz brennen. Nur die Rückkehr des Dauerverletzten Bastian Schweinsteiger überstrahlt das menschlichste aller Fußballdramen: Die Gladiatoren sind müde.