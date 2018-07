Stimmt schon, man will gar nicht wissen, was in den Köpfen der Leute so abgeht. Aber jetzt sind die Ergebnisse nun mal da. Gerhard Haase-Hindenberg hat für sein Buch über Die erotischen Phantasien der Deutschen per Fragebogen und Telefongespräch "1445 anonym vorgetragene Bekenntnisse" erwirkt. Die hat er protokolliert und hält sich etwas darauf zugute, sie nicht zu kommentieren. Die Auswertung solch qualitativer Daten würde ja selbst dann eine Schwierigkeit darstellen, wenn sie weniger erratisch erhoben worden wären. Es bleibt also dem Leser überlassen, Schlüsse zu ziehen.

Mit gebührendem Respekt vor den Geständnissen "einer Nation" sei hier eine Zusammenfassung versucht: Es ist ganz und gar rührend, wie liebevoll die Menschen in unserem Land die phantasmagorischen Vorgärten ihrer Sexualität pflegen. Der deutsche Sehnsuchts-Trend, der dabei zutage tritt, strebt nach einer klaren Rollenverteilung. Männer und Frauen wünschen sich gleichermaßen, dominieren zu dürfen, und suchen noch öfter Sicherheit in der Unterwerfung, ja sogar Erniedrigung. Darin, in etwa so erklärt es der vom Autor zurate gezogene Sexualtherapeut Christoph J. Ahlers, drückt sich der Eskapismus vor sozialen Erwartungen aus, die Flucht vor der Kompliziertheit der Kommunikation in einer gleichberechtigten Gesellschaft.

Die pseudosachliche Aufmachung des Buches lässt diesen Affekt gut mitfühlen. Säuberlich in Fantasiegruppen angeordnet, bekommt ein jedes Pläsierchen sein Revierchen. Fehlte nur noch ein alphabetisches Register von "Aquarienkies" bis "Zunge". Jedes Kapitel leitet Haase-Hindenberg ein mit historischen Exempeln nach dem Modell "hat es alles immer schon gegeben". Um dann den Experten von der Sexualpsychologie zu Wort kommen zu lassen. Genau diese bürgerliche Soße aus Bildungsgut und therapeutischer Verständnishuberei lässt es absolut schlüssig erscheinen, dass sich im Begehren der Leute Gegensymptome der Aggressivität und Gewalt auftun. Wenn es gut läuft. Man könnte auch verstehen, wenn der Nation, angesichts solcher Gleichmacherei, sexuell nichts mehr zu wünschen übrig bliebe.