Drei Tage nach der französischen Mobilmachung am 1. August 1914 wird Jacques Rivière eingezogen und drei Wochen später von den Deutschen gefangen genommen. Er ist 28 Jahre alt, Redaktionssekretär bei der unter anderem von André Gide gegründeten Literaturzeitschrift Nouvelle Revue Française, ein angesehener Kritiker und Essayist. Drei Jahre wird er in Kriegshaft bleiben und seinen Feind beobachten, bis er 1917 aus gesundheitlichen Gründen in die Schweiz entlassen wird. Wo er ein so scharfsinniges wie wutberstendes Buch über die Deutschen schreibt, sie intellektuell zu zerfetzen sucht. Er, der Bach und Wagner leidenschaftlich liebt, verachtet die deutsche Art, zu denken und zu fühlen. "Das ist alles, was ich nicht bin, alles, was ich nicht will."

Rivière ist viel zu klug, um den eigenen Furor nicht zu bemerken, die Kriegsmentalität in sich, die sein Schreiben gefärbt hat. Und erkennt alsbald, dass er tatsächlich nicht nur ein überaus provozierendes Porträt der Deutschen, sondern auch ein Selbstporträt geschrieben hat, ein Pamphlet, das den geistigen Hochmut der Franzosen so aufzeigt wie das einfältige Denken der Deutschen, die der Arbeit verfallen "wie andere der Sünde". Süffisant zitiert er aus der Wacht am Rhein, der heimlichen Nationalhymne der Deutschen im Kaiserreich, in der es heißt: "Der deutsche Jüngling, fromm und stark ..." – und schreibt: "Fromm und stark: Das ist also alles, was er uns zu bieten hat, das also ist, in zwei Worten ausgedrückt, seine gesamte innere Vielfalt." Und grollt, es sei des Deutschen inneres Nichts, das er ihm nicht verzeihen könne.

Das Buch ist ein fast reißerisches Grübeln über den "Missklang zwischen zwei Nervenrhythmen". Der wilde französische Geist, "dürstend nach Klarheit und Zweckfreiheit", entdeckt in den Deutschen profillose Figuren mit einer "Art angeborener Unkenntnis des Wahren", sodass der Schein und das Wesen für den deutschen Verstand ein und dasselbe seien. Der Deutsche denke nicht in Kategorien von Gut und Böse, sondern allein in der Kategorie des Möglichen. Was machbar ist, wird gemacht. Egal, was. Und seine Würde sei ihm nie Grund genug, etwas nicht zu tun.

Es ist faszinierend, zu lesen, wie er den Deutschen alles zutraut außer der Lust am Bösen. Sadismus, Fanatismus, stürmender Hass – bleiben offenbar den Franzosen vorbehalten. Die Deutschen sind dafür zu schlicht, zu öde, zu wenig schwärmerisch; sie ahnen nichts von Leidenschaft und Sinnenrausch, sind unfähig zur Lust an der Perversion. Sie sind eher Marionetten als Menschen. Doch wehe, man lässt diese Puppen tanzen, gibt ihnen einen Befehl, dann begehen sie alle "Pflichten der Grausamkeit". Und das mit Ausdauer und Willenskraft.

Sie können einen in Stücke schlagen: Zehn Minuten später sieht man sie glücklich und zufrieden, ohne jede Erinnerung ... Jacques Rivière

Überhaupt sieht Rivière den Willen als die entscheidende deutsche Antriebskraft. Während der Wille bei den Franzosen durch alle möglichen Impulse und durch Feinsinnigkeit gemäßigt werde, sei er beim Deutschen rein und allmächtig. Er vollbringe alles. Und ersetze alles. Und zeige wie nichts anderes "die innere Wüste der deutschen Seele". Selbst Exzesse im Krieg seien von Fleiß, Pflicht und Wille getragen.

Vor fast hundert Jahren wurde dieses Buch veröffentlicht und ist noch nie ins Deutsche übersetzt worden. Bei den Nationalsozialisten war es – natürlich – verboten. Dann hat sich wohl niemand mehr interessiert für diesen Autor und sein Werk über uns, das wir nun endlich – dank des kleinen Lilienfeld Verlags – zum ersten Mal auf Deutsch lesen können.

Und die Lektüre lohnt sich. Denn der tosende Zorn hat Rivière auch hellsichtig gemacht. Und so wechseln sich wutgetrübte Meinungen ab mit glaskaltem Erkunden und einem gnadenlosen Erkennen des fundamentalistischen Deutschseins jener Zeit.

Um seine Feder am Selbstbild der Deutschen wetzen zu können, setzt er sich im zweiten Teil auseinander mit einem Aufsatz des damals populären Philosophen Paul Natorp über Volkstum und Deutschtum. Mokiert sich über den schwülstigen Text, die schlangenlangen Sätze und fürchtet sich vor dem Drang zur Tat statt zur Erkenntnis.

Man muss ihm nicht in allem folgen. Und doch trifft er einen wunden Punkt. Natorps Volkstumsbeschwörung ist ein kleiner Vorläufer einer großen Bewegung. Und das hat Rivière erspürt und in dem Deutschen, der "mysteriösen Muschel", Unheilvolles vorausgeahnt. Es gibt für uns als heutige Leser – die wir ja wissen, was die hier beschriebenen Deutschen nur wenige Jahrzehnte später mit ihrer nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie der Welt und der Menschheit angetan haben – immer wieder Momente des schieren Erschreckens.

Nur ein Beispiel: Der geistlose Wille ist alles, Moral ist keine Kategorie im deutschen Denken – und doch, so schreibt Rivière, gebe es ein Wort, für das jeder gute Deutsche eine heimliche Schwäche habe und "durch dessen steten und liebevollen Gebrauch er seine tiefgreifende moralische Haltlosigkeit" verrate. Es sei das Wort anständig. Schon zuckt der deutsche Leser zusammen und erinnert sich an die erste Posener Rede von Heinrich Himmler vom 4. Oktober 1943, in der der Reichsführer SS seine Männer, die täglich Tausende von Juden ermordeten, dafür lobte, "dies durchgehalten zu haben und dabei (...) anständig geblieben zu sein".

Das große Morden der Deutschen hat der Autor nicht mehr erlebt. Rivière, der nach dem Krieg Chefredakteur der Nouvelle Revue Française wurde und sich für eine deutsch-französische Aussöhnung einsetzte, starb 1925 mit nur 38 Jahren an Typhus.