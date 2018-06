Im flimmernden Halbdunkel einer vierstöckigen Spielhalle, im elektronisch perlenden, röhrenden, ballernden Lärm, geben Menschen und Maschinen, was sie können: Formel-1-Piloten wagen irrsinnige Überholmanöver, Popstars tanzen vor begeistertem Publikum, Panzerfahrer wälzen sich durch feindliches Gebiet. Takumi Tamura steht, mit angespanntem Körper, zusammengezogenen Augenbrauen und gezogener Waffe auf dem Deck eines Piratenschiffes und versucht, die aus allen Bildschirmecken herbeiwankenden Zombies umzulegen. "Kommt nur ran!", zischt er. Wenig später ist er wieder unterlegen und muss von vorn anfangen. Erst nach knapp zwei Stunden kann er sich losreißen.

"Wurde mal wieder länger, als ich dachte", sagt Tamura auf der Rolltreppe nach draußen. "In Akihabara passiert das immer. Du bleibst einfach hängen." Als angestellter Architekt muss der 28-Jährige Anzug tragen. Heute, an seinem freien Tag, zieht er in Jeans und Schlabber-T-Shirt durch seinen Lieblingsstadtteil Akihabara, Tokios neonbuntes Reich der Unterhaltungselektronik. Nach den zwei Stunden zwischen Untoten schlendert er nun die Chuo dori entlang, die "Zentralstraße" des Viertels – extra langsam, um nichts zu verpassen. Als Nächstes wird er nach Gashapon Ausschau halten, fünf bis dreißig Zentimeter großen Heldenfiguren aus Plastik, die erfolgreichen Videospielen, Manga- oder Anime-Serien entstammen. Mehr als 100 davon stehen schon bei ihm zu Hause.

Auf der Chuo dori flackern einem die Augen vor lauter blinkenden, animierten, sogar beweglichen Reklametafeln. Entlang des Gehwegs strecken Mädchen in züchtig-aufreizenden Dienstmädchen-Kostümen mit Strapsen Männern die Menükarten ihrer quietschbunten Mottocafés entgegen, daneben schreien Männer mit Megafonen die Tagesangebote der Elektronikläden hinaus: neue Handys, bessere Kameras, schnellere Computer. In den Nebenstraßen geht es ähnlich turbulent zu, aber hier werden auch gebrauchte Laptops, Secondhand-Kostüme aus bekannten Filmen, Küchengeräte oder Geigerzähler angeboten. Vor einem Laden voller Spielzeug und Sammlerartikel stehen ein zweieinhalb Meter großer Science-Fiction-Krieger aus Plastik und eine monströse Winkekatze in bizarrer Eintracht nebeneinander.

Akihabara liegt im Zentrum der Megacity Tokio, gar nicht weit entfernt vom riesigen Park, der den Kaiserpalast umgibt – und auch Sensoji, der älteste und bekannteste buddhistische Tempel der Stadt, ist mühelos zu Fuß zu erreichen. Zwischen diesen beiden Hochburgen der Tradition ist Akihabara ein Wallfahrtsort ganz anderer Art. Das Viertel, das blinkt wie Las Vegas und gellt wie die Reeperbahn, ist vielleicht der größte Rummelplatz der Welt. Hier geben die Stars des schrillen J-Pop Nachmittagskonzerte in den Zentralen ihrer Plattenfirmen, hier sind die Manga- und Anime-Verlage und -Studios ansässig, hier befindet sich das Gelobte Land der Otakus, der obsessiven Fans japanischer Popkultur. Viele Japaner sehen abschätzig auf die extreme, zeitfressende Leidenschaft fürs Nutzlose herab, die Otakus pflegen. Aber für viele dieser "Freaks" oder "Nerds" ist ihr Hobby auch eine Nische, um sich jenseits des von Benimmregeln, Hierarchien und Tabus geprägten Alltags entfalten zu können. Eine seltene Möglichkeit, in einer anderen Welt zu landen, mit neuen Normen, Zielen, Wegen zum Erfolg. Auch Japans derzeitiger Finanzminister Taro Aso hat sich schon als Otaku bezeichnet.

Takumi Tamura ist inzwischen ins zweite Kellergeschoss eines Gebäudes hinabgestiegen, einer Goldgrube für Gashapon-Figuren entgegen. In deren engen Gängen treten sich die Otakus beim Stöbern auf die Füße. Die Regale stehen so voller Figuren, dass die Tapete fast komplett von ihnen verdeckt wird. Tamura ist ein Fan von Gundam, einer Manga- und Animereihe mit riesigen, sich gegenseitig bekämpfenden Robotern, die 1979 als TV-Serie startete, dann in Mangaheften fortgeführt und von Videospielen flankiert wurde. Mittlerweile hat die Marke Gundam Hunderte Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Tokioter Hotel bietet Gundam-Zimmer an, vor einer Shoppingmall lässt ein fast sieben Meter hoher Gundam-Roboter jeden Abend eine Lasershow los, und nicht weit vom Gashapon-Keller tischt das offizielle Gundam-Café die Leibgerichte der Storyhelden auf, darunter so bodenständige Gerichte wie Lasagne oder Cesar’s Salad. Sie schmecken ein bisschen nach Plastik, aber das passt ja. Direkt daneben liegt das Mottocafé von Japans beliebtester Girlgroup AKB48, die aus 48 niedlichen Mädchen besteht und deshalb nahezu jeden Tag in wechselnden Fünferbesetzungen auftritt.

Akihabara spaltet die Japaner: Die einen halten den Stadtteil für Freaktown, eine Zentralstelle für Unfug, die nur Taugenichtsen imponiert. Die anderen lieben die Wundertüten-Aura des Viertels und alle dazugehörigen Extravaganzen. "In Akihabara", sagt Tamura zum Abschied, "sind alle extremen Typen irgendwie normal. Du kannst auch im Kostüm auf die Straße gehen, und keiner denkt sich was dabei."