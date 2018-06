Die Beiträge und Schriften des Schweizer Historikers Thomas Maissen bereichern und inspirieren mich immer. So auch der Artikel Streit suchen(Zeit Nr. 42/14), in dem er verschiedene Geschichtsbilder als Mythen darstellt.

Seit Thukydides (ca. 460 bis 400 v. Chr.) weiß man, dass die Geschichte von den Gewinnern geschrieben wird. Waren in seinem berühmten Werk Der Peloponnesische Krieg all die Beschreibungen korrekt und wahrheitsgetreu? Entsprechen die Heldenfigur von Perikles und diejenige des schlitzohrigen Alkibiades nicht vielleicht persönlichen Sympathien?

Als Amateur wage ich zu sagen, dass die drei wichtigsten Werke über die Französische Revolution diejenigen von Jules Michelet, Hippolyte Taine und François Furet sind. Aber die Töne sind anders. Michelet (1798 bis 1874), dessen Vater die Revolution erlebte, ist viel lobender als Taine, geboren im Jahr 1828, als vieles schon passiert war und somit eine etwas kritischere Einstellung nötig war.

Furet schließlich, ein großer zeitgenössischer Historiker, betitelt sein 1988 erschienenes Werk Dictionnaire critique de la Révolution Française . Die beschriebenen Fakten werden kritischer und mit großem Abstand beschrieben. Unsere Gefühle bleiben die gleichen: Die Französische Revolution steht für liberté, egalité und fraternité , für den Kampf gegen den alten Klerus und den Adel, für die Befreiung von ungerechtfertigten Abgaben und für vieles mehr.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Die Geschichte und die wahren oder falschen Helden, die darin vorkommen, bevölkern die kollektive Vorstellungswelt, an der jeder von uns teilhat. Für mich als Schweizer ist Niklaus von Flüe ein solcher oder auch Arnold von Winkelried, dem wir respektlosen Studenten früher den Satz "Wer ist der Idiot, der mich gestoßen hat?" in den Mund legten. Dazu kommt Wilhelm Tell, obschon wir wissen, dass er dem Bogenschützen von Skandinavien nachempfunden wurde.

Am 25. Dezember feiern weltweit Milliarden von Menschen die Geburt eines Kindes. Eine Geburt, die mit aller Wahrscheinlichkeit nicht am 25. stattgefunden hat, vielleicht auch nicht vor 2014 Jahren. Manche zweifeln sogar daran, ob sie überhaupt je stattgefunden hat. Ungeachtet dessen werde ich auch dieses Jahr Weihnachtskarten aus China, Indien und dem Mittleren Osten erhalten – darunter auch solche von Muslimen.

In einer Welt, die immer schwieriger, verworrener und härter wird, brauchen auch Kosmopoliten wie ich Wurzeln, wenn sie nicht das Schicksal einer Hannah Arendt teilen wollen. Dazu gehört es auch, emotional berührt zu werden von geschichtlichen Überlieferungen – ob sie nun stimmen oder nicht.

Es mag überholt erscheinen, aber ich war immer stolz, mit dem roten Pass zu reisen. Ich war nicht besser als andere, aber als Geschäftsmann wusste ich, dass man alle respektieren und versuchen soll, die Bräuche der anderen zu verstehen. Meine Schweizer Wurzeln begleiteten mich.

Historiker erforschen Fakten und Daten. Dann kommen die Interpretationen. Die Marxisten sind Deterministen, und der kommunistische Historiker Luciano Canfora beurteilt das Jahr 1914 anders als der Preußen-Spezialist Christopher Clark. Am Ende lesen wir Bürger das Geschriebene, nähren damit unsere Emotionen und lassen es zu einem Bestandteil unserer Identität werden.

Darum möchte ich Sie bitten, Herr Maissen, Ihre Nüchternheit und Genauigkeit nicht zu benutzen, um mein Schweizersein ins Wanken zu bringen. Das hat nichts zu tun mit Parteipolitik, die in meinem Alter uninteressant geworden ist; es geht um meine alten Wurzeln, die nicht nur mit korrekten Daten und Fakten genährt werden und die ich auch heute noch zum Leben brauche.