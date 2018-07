Die eigentliche Sensation dieser Ausstellung besteht darin, dass sie überhaupt stattfindet. Denn die letzte Oskar-Schlemmer-Retrospektive, ebenfalls in dessen Heimatstadt Stuttgart, liegt fast 40 Jahre zurück. Der Grund dafür ist der Erbe Raman Schlemmer, der die vergangenen Jahrzehnte damit beschäftigt war, Leihgaben aus Museen abzuziehen, sie vor seiner Cousine und Miterbin zu verstecken und fast jede Publikation, Ausstellung oder wissenschaftliche Beschäftigung mit seinem Großvater zu verhindern, einem der bedeutendsten, aber darum auch am seltensten gezeigten Künstler der Moderne.



Nun, 70 Jahre nach seinem Tod, sind die Werke Oskar Schlemmers gemeinfrei geworden, was bedeutet, dass der Erbe nicht mehr bei jeder Abbildung gefragt werden muss, selbst wenn ihm das Werk gar nicht gehört. Es bedeutet auch, dass die Bauhaustreppe aus New York nach Stuttgart reisen darf, weil das Museum of Modern Art nicht mehr zu befürchten braucht, dass Raman Schlemmer sie – wie noch vor zehn Jahren in Berlin – beschlagnahmen lassen will.

Die ikonische Bauhaustreppe von 1931 ist Oskar Schlemmers berühmtestes Bild. Man fragt sich, warum. Menschen, nicht Mann, nicht Frau, steigen die Treppe des von Walter Gropius entworfenen Gebäudes in Dessau empor. Die Architektur ist schnörkellos wie die Figuren. An der Decke kein Stuck, das Geländer ein Stahlrohr, die wenigen Gesichter unter den abgewandten Rückenfiguren gleichen Masken. Obwohl ein Ölgemälde, meint man vor einer kolorierten technischen Zeichnung zu stehen, so sorgfältig ist jede künstlerische Geste und jede Emotion getilgt. Man wundert sich lange vor diesem tiefgekühlten Bild – einer Malerei, die nicht malerisch ist und Menschen zeigt, die nicht menschlich sind –, wie es einen solchen Sog ausüben kann, dass man sich in den Strom der anonymen Gestalten einreihen möchte, um wie sie die Treppe hinaufzusteigen, dem Licht entgegen.

Das Bauhaus, an dem Schlemmer neun produktive Jahre lang lehrte, verfolgte, wie alle Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, das Ziel des Neuanfangs und einer künstlerisch-seelischen Reinigung. Die Expressionisten in Dresden sprangen nackt in die Seen, unverhüllt und spontan wollten sie auch ihr Innerstes auf die Leinwand bringen. Die Surrealisten suchten das Ursprüngliche im Unterbewussten, während sich das Bauhaus auf pragmatische Weise daranmachte, die Verkrustungen der Seele abzuklopfen, indem es bei den Ornamenten seiner Häuser und Möbel begann.



Schlemmers Anspruch ging darüber hinaus. Für ihn ließ sich der Mensch nicht so leicht ins Gleichgewicht bringen wie für die Gymnasten, Wandervögel oder Anthroposophen, die Geist und Körper reckten und streckten, mit Vollmondgemüse und Rudolf Steiner stählten; Schlemmer dachte, man müsse den Menschen wie ein kaputtes Auto zunächst in seine Einzelteile zerlegen, um ihn dann ganz neu zusammenzubauen.