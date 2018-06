Ein Kirchenbesuch war nicht vorgesehen. Und die Kirche selbst kam in seinen beiden Reden erst ganz am Ende vor. Das war, nun: höchst ungewöhnlich für einen Papst. Denn noch keiner seiner Amtsvorgänger hatte eine offizielle Auslandsreise unternommen, ohne ein Gotteshaus zu betreten. Und dass dieser Franziskus den Parlamentariern in Straßburg nicht die Bedeutung Roms für Europa predigte, sondern die Bedeutung Europas für die Menschen, war eine kühne Wende. Weg von einer Theologie der politischen Selbstbehauptung hin zu einer politischen Theologie der Dienstbarkeit. Frei nach der biblischen Devise: Der Papst ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Papst.

Aber aus der Bibel zitierte Franziskus auch nicht, jedenfalls nicht direkt. Stattdessen beschwor er die Denker des ganz alten Europa, die beiden einflussreichsten antiken Moralphilosophen Platon und Aristoteles. Im Vatikan nämlich, auf einem Fresko in der Stanza della Signatura, seien die beiden Lehrer zu sehen. Platon deutet mit dem Finger nach oben, zur Welt der Ideen. Aristoteles streckt die Hand nach dem Betrachter aus, nach der Wirklichkeit. Woran man sehe, so der Papst, dass die europäische Geschichte eine stete Begegnung zwischen Himmel und Erde sei. Dieses Europa hatte schon immer einen Sinn für Götter! Oder parlamentstauglicher ausgedrückt: "für die transzendente Dimension des Lebens", den "humanistischen Geist". Er befähige uns erst, die Einzigartigkeit und Kostbarkeit jedes Menschen zu erkennen, kurzum: die Menschenwürde. Franziskus nannte sie in Straßburg eine "transzendente Würde" – weil sie sich irdischen Kategorien wie Nützlichkeit, Brauchbarkeit, Profitabilität entzieht.

Aus diesem Gedanken leitete Franziskus seine zwei langen Reden ab, die in sehr weltlichen Worten einen frommen Wunsch ausmalten: Im Zentrum der Welt solle nicht die Politik, nicht die Wirtschaft und auch nicht die Kirche stehen, sondern der Mensch.

Und damit war Franziskus bei seinem Thema: den Armen, den Schwachen, den Kranken, den Hungernden, den Verfolgten, den Flüchtlingen, den Arbeitslosen, den Verzweifelten, den Einsamen und allen irgendwie Hilfsbedürftigen. Für sie spricht Franziskus bei jeder Gelegenheit, sie besucht und berührt er mit einem seltenen Mangel an Scheu. Ein römischer Psychologe, Jesuit wie der Papst, hat einmal erklärt, die Fähigkeit dieses Franziskus, auch die Aussätzigen und schwer Versehrten zu berühren, vor denen wir anderen zurückschrecken, weil sie uns an unsere eigene Verletzlichkeit erinnern, beruhe auf einem extremen Mangel an Todesangst – und sei der eigentliche Ausdruck seines Gottvertrauens.

Doch Gott vertrauen heißt eben nicht, sich auf Gott verlassen. Das hat der Barmherzigkeitspapst auch vor den Parlamentariern betont. Es ist der Kern seiner theologie engagée. Normalerweise predigt er sie gern in scharfen Warnsätzen à la: "Diese Wirtschaft tötet!" In Straßburg klang seine Sprache gestelzter, wahrscheinlich hatten seine kurialen Redigatoren ihm zu diplomatischer Politprosa geraten. Dennoch gelang ihm der Lobpreis einer modernen politischen Errungenschaft: Dass jeder, wirklich jeder Mensch eine Würde habe, sei die wahre europäische Idee.

Und für diese Idee stehen heute Europaparlament und Europarat. "Würde ist das Schlüsselwort, das den Aufschwung der zweiten Nachkriegszeit charakterisiert hat. In unserer jüngeren Geschichte wurde der Schutz der Menschenwürde zum zentralen Anliegen – gegen Gewalt und Diskriminierung." Eine besondere Rolle spiele dabei der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte: Er sei das Gewissen Europas.

Ein mutiger Satz für einen Papst. Erinnert sich noch jemand, wie schwer es den Kirchen fiel, die Menschenrechte anzuerkennen? Der Vatikan selbst hat die UN-Menschenrechts-Charta bis heute nicht unterschrieben (mit der Begründung, dass er kein Vollmitglied der UN ist). Wird das nun bald nachgeholt? Und wie viele Religionsführer schaffen es schon, wenn sie über das Verhältnis von Religion und Politik reden, sich nicht selbst als Weltgewissen anzupreisen? Franziskus sagte in Straßburg über die Rolle der Kirche ganz bescheiden, sie sei "Expertin in allem, was den Menschen betrifft". Christus leite sie, den "Weg der Menschheit" zu unterstützen und "Zeugnis der Wahrheit" abzulegen.

Auch zu Letzterem hat Franziskus seine Straßburger Reise genutzt, und darin war er dann wieder alles andere als demütig. Er schimpfte über Egoismus, Machtstreben, die sinnlose Anhäufung materieller Güter und natürlich die "Globalisierung der Gleichgültigkeit". Aber er tat nicht so, als sei seine Kirche das Gegenteil all dieser Übel.

Das ist das Neue an diesem Papst: Für Franziskus ist die Welt nichts Verdammenswertes, sondern lediglich etwas ewig Verbesserungsbedürftiges. Deshalb ist auch das Christentum nicht erhaben über die Welt, bewährt sich nicht gegen sie oder jenseits von ihr, sondern in ihrer Mitte. Daraus folgt für den Papst: Er ist keine moralische Instanz über der Politik, sondern in der Politik. Deshalb fiel es Franziskus in Straßburg leicht, sich nicht als Moralapostel aufzuspielen, sondern als Europaprediger aufzutreten. Er ermahnte die Politiker sogar, die Demokratie zu verteidigen – "ein Europa, das den Himmel im Blick hat und Ideale verfolgt". Dieser Himmel aber ist ausdrücklich nicht nur der Himmel des Christentums, und diese Ideale bewähren sich sozusagen auf aristotelische Weise. Ob der Papst die Anekdote kennt? Als man Aristoteles einmal den Vorwurf machte, er habe einen unwürdigen Menschen beschenkt, antwortete er: Er habe nicht daran gedacht, wie schlecht jener sei, sondern dass er ein Mensch sei. – Der Satz könnte auch von Franziskus stammen.

In Straßburg jedenfalls haben sie ihm lange applaudiert für seinen Mutmachbesuch. So einfach wird es in der Türkei nicht werden. Dorthin fliegt der Papst am Freitag – und er wird sich nicht allein zum Islam verhalten müssen (die interreligiöse Freundschaft mit Muslimen wie mit Juden fiel ihm bislang leicht), sondern auch zu Erdoğans erzkonservativer Religionspolitik.

Die erste Konfrontation fand schon vor dem Reiseantritt statt: Ausgerechnet Franziskus, der Papst der Armen, soll nun der erste wichtige Gast in Erdoğans neuem Prunkpalast Ak Saray sein. Gegen den protzigen Regierungssitz vor den Toren Ankaras hatten türkische Architekten ebenso wie Umweltschützer demonstriert. Die Berater von Papst Franziskus waren also nicht erfreut über das Quartier, aber sagten am Ende zu, Franziskus werde dort wohnen. "Hätten wir abgelehnt", heißt es an der Spitze des römischen Staatssekretariats, "wäre es dem Verweigern einer Einladung gleichgekommen."

Wie wird der Papst der Bescheidenheit dem Machtmenschen Erdoğan begegnen? Wahrscheinlich mit derselben unerbittlichen Freundlichkeit, die auch gegenüber den Reformgegnern in der römischen Kurie seine Methode ist. Ankara hatte den Pontifex lange auf eine Einladung warten lassen. Beinahe wäre die Reise geplatzt, heißt es im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls. Der Verantwortliche für die päpstlichen Reisen, Alberto Gasbarri, als er um einen Vorbesuch bat, soll aus der Türkei die Antwort bekommen haben: "Besuchen Sie uns vorher gern auf einen Kaffee." Noch peinlicher war, dass im Vorfeld ein türkischer Diplomat in den Vatikan reiste, um Einsicht in die Reden des Papstes für die Türkei zu nehmen – die einzige Sache, die die Gastgeber bei der ganzen Reise nicht kontrollieren können.

Nun kommt es wieder auf Franziskus als Redner an. Er will sich, heißt es aus Rom, an den "Islamischen Staat" im Nordirak wenden und das gewalttätige Kalifat verurteilen. Er will gegen den fundamentalistischen Missbrauch der Religion wettern. Er will einen Dialog der unterschiedlichen Glaubensrichtungen fordern und sich für die verfolgten Christen starkmachen. Interessant wird es, wenn der Papst auf den Chef der türkischen Religionsbehörde, Mehmet Görmez, trifft. Görmez hatte Franziskus kritisiert, er solle nicht dauernd den Pilgern die Füße waschen und Fußballspiele im Vatikan organisieren, sondern lieber die Angriffe auf Moscheen in Deutschland verurteilen.

Wird es Franziskus unter diesen Umständen gelingen, Versöhnung zu predigen? Wird er den Mut finden, die Türkei als Transitland für islamistische Terroristen auf ihrem Weg nach Syrien und in den Irak zu kritisieren? In Straßburg hat Franziskus gesagt, was Frieden bedeute: "im anderen nicht den Feind sehen, sondern den Bruder". In dieser Sache wird der sanfte Mann aus Rom hart bleiben müssen, wenn seine nächste Friedensmission gelingen soll.