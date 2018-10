Viele Leute haben einfach viel: Eine extra bestellte Maßschnur für die Boulekugeln etwa und manchmal leichten Streit um das Bild über dem Sofa, für den neuen Herd umgerüstete Zweittöpfe und natürlich jede Menge Selbstironie. Diese vielen Leute nennt man wohl die noch gut durchkommende Mittelschicht. PeterLicht spielt ihnen seit Jahren eine Begleitmusik, die selbst aus nichts als Teflon und Ironie besteht. Da seine Klientel sich ihre Gesellschaftskritik auf möglichst angenehme Weise zuführen möchte, verpackt er sie ihr bis zur Unkenntlichkeit in weiche Popmelodien und distanzierende Phrasendrescherei. Wer nach den abgründigeren Momenten des frühen 21. Jahrhunderts sucht, der sollte ruhig einmal PeterLichts neue Live-CD durchklicken: Unbedingt unheimlich, mit welcher hysterischen Harmlosigkeit dieses gewohnheitssarkastische Publikum und dieser subtile Normalobarde einträchtig und glockenhell ihr Lob der Realität (Label: Staatsakt) anstimmen.

Also ok, wie war es in Hamburg? / Ich antworte: Es gab Wodka und es war heiß, und das Leben ist ein Rätsel. PeterLicht

Selbstredend machen PeterLicht und seine vielen Mitsänger nichts ausschließlich, dann wäre es ja ernst gemeint. Ist die groteske Rezitation auf der Konzertbühne mit ihren meisterhaften Vermeidungsblödeleien deswegen genauso wichtig wie die Lieder, so sind auch PeterLichts Bücher keine Nebenprodukte. Im Prosaband zum Livealbum steht jetzt konsequenterweise einfach alles Mögliche drin, von Bleistiftkritzeleien über Nonsensdialoge bis hin zu wirr-ausführlichen Grußadressen an den gegenwärtigen Stand des Kapitalismus: "Unter-Gegrüßt: Du Klang der Teilkrise! Unter-Gegrüßt: Du Klang der Vollkrise! Unter-Gegrüßt: Du Klang der Strukturkrise!"

Lange kann man auf Seiten starren, über die nur einzelne Leerzeichen und Nullen gekrümelt sind, als hätte ein kichernder Specht ein paarmal auf die MacBook-Tastatur gehackt, nur um sehr rasch wieder die Lust daran zu verlieren. Alles ist gleichermaßen möglich und also völlig egal und darum in den gelungensten Textfetzen unbedingt furchterregend, wenn etwa ohne jede Antwort die Zentralfragen aller Milchschaumbiografien durchgezappt werden: "Woher nehmen Sie Ihre Passwörter? Haben Sie sich schon einmal selbstverwirklicht? Haben Sie Rückenschmerzen? Hatten Sie heute einen individuellen Gedanken?" – Benutzen Sie meine Bücher als Deko?, könnte PeterLicht noch hinzufügen. Denn es ist schwer vorstellbar, wozu Lob der Realität in Buchform dienen sollte, wenn nicht als Coffeetable-Beschwerer für Menschen, die sowohl zu Deko-Bildbänden als auch zu Beistelltischchen komplexe Beziehungen unterhalten. Ernsthaft lesen wird es interessanterweise nicht einmal sein Publikum. Denn das Ironiekonzept PeterLicht verkörpert sich dann doch ungleich stärker im einzigartigen Nölsprech seiner Verzögerungsansagen, in der einfach nicht wegzudimmenden Restwärme seiner Lieder und Konzertereignisse, die lediglich auf Papier nicht rüberkommt. Fern hinter all dem zelebrierten Augenzwinkern wartet da beruhigenderweise doch ein echter Mensch – darauf zwei zuckerfreie Fritz-Kola, Rechnungen bitte getrennt!