Es ist eine groteske Geschichte. Ausgerechnet die Idee, Ausländer für deutsche Autobahnen abzukassieren, droht in einem Überwachungssystem für Millionen deutscher Autofahrer zu münden. Die Logik dahinter: Entweder die Pkw-Maut wird zu einem kafkaesken Monster – oder sie könnte zu einem Minusgeschäft für den Staat werden. Letzteres will Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit allen Mitteln verhindern. Kein Wunder: Der einzig vertretbare Grund, eine Pkw-Maut trotz des enormen Aufwands einzuführen, besteht ja gerade darin, für zusätzliche Einnahmen zu sorgen.

Zurzeit befindet sich der Gesetzentwurf des Verkehrsministers in der Ressortabstimmung mit dem Finanzministerium. Die Beamten Schäubles befürchten, dass die Pkw-Maut sich unter dem Strich als Belastung für den Haushalt entpuppen könnte. Hinter den Kulissen wird deshalb um jedes Detail gerungen. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr. Schon am 17. Dezember will das Kabinett die Pkw-Maut verabschieden.

Es geht zum einen um die ausländischen Autofahrer. Hier rechnet das Verkehrsministerium mit jährlichen Einnahmen von 700 Millionen Euro, sodass nach Abzug der laufenden Kosten eine halbe Milliarde für den Staat übrig bliebe. Wissenschaftler allerdings halten diese Zahlen für unrealistisch.Sie gehen zum Teil sogar davon aus, dass die Kosten die Einnahmen übersteigen (ZEIT Nr. 46/14).

Hinzu kommt eine zweite Befürchtung: Dass auch bei deutschen Autofahrern Mindereinnahmen drohen. Dieser Aspekt wurde in der Debatte um die Pkw-Maut bisher kaum thematisiert. Dabei ist er der Hauptgrund für die geplante Massenüberwachung deutscher Autofahrer.

Um das zu verstehen, muss man die komplizierte Konstruktion der Pkw-Maut kennen. Sie gilt, weil alles andere mit europäischem Recht unvereinbar wäre, auch für deutsche Autofahrer. Damit diese dennoch nicht mehr zahlen müssen als bisher, soll die Kfz-Steuer um genau den jeweiligen Mautbetrag sinken. Erst einmal aber sind alle deutschen Pkw-Halter laut Gesetzentwurf grundsätzlich mautpflichtig – egal, ob sie Autobahnen oder Bundesstraßen überhaupt nutzen.

Juristisch gesehen, ist das ein heikler Punkt. Denn im Gesetzentwurf steht, die Maut ist "für die Nutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen zu entrichten". Damit handelt es sich nach Einschätzung des Juristen Thomas Mayen von der Kanzlei Dolde Mayen & Partner um eine sogenannte Benutzungsgebühr, eine Gebühr also, die nur dann zu entrichten ist, wenn auch eine Nutzung der Bundesfernstraßen erfolgt. Die im Gesetzentwurf formulierte Annahme, dass "aufgrund des sehr dichten Bundesfernstraßennetzes in Deutschland" davon auszugehen sei, "dass nahezu alle abgabepflichtigen Halter von im Inland zugelassenen Fahrzeugen das Bundesfernstraßennetz im Jahresverlauf nutzen", hält er für nicht zwingend.

Tatsächlich sind viele Ausnahmen denkbar. Zahlreiche Rentner etwa nutzen ihr Auto nur noch für kurze, innerstädtische Strecken. Denkbar ist auch, dass ein Ehepaar seine zwei Autos bewusst so aufteilt, dass nur eines auf Autobahnen und Bundesstraßen zum Einsatz kommt. Könnten solche Halter die Maut am Ende eines Jahres nicht zurückfordern, mit der simplen Begründung, dass sie gar keine mautpflichtigen Straßen benutzt hätten?

Genau davor fürchtet sich Dobrindt offenbar. In seinem Gesetzentwurf ist eine Rückerstattung der Maut zwar nur für Pkw-Halter vorgesehen, die nachweisen, "dass das Kraftfahrzeug im gesamten Entrichtungszeitraum nicht genutzt wurde". Juristen halten es aber für möglich, dass in der Praxis auch Pkw-Halter die Maut zurückverlangen, die lediglich keine Bundesfernstraßen genutzt haben – oder dies zumindest behaupten. Wie soll man ihnen dann das Gegenteil beweisen?

Geht es nach Dobrindt, lautet die Antwort: Überwachung. Die für die Lkw-Maut bestehenden Mautbrücken sollen die Kennzeichen aller Pkw mithilfe infrarotgesteuerter Digitalkameras erfassen. Die Daten sollen dann 13 Monate lang gespeichert werden. Behauptet ein Pkw-Halter, er hätte im gesamten Jahr keine Bundesfernstraßen benutzt, könnte man ihm so das Gegenteil beweisen.

Zugleich entstünden aber Bewegungsprofile von mehr als 40 Millionen deutschen Autofahrern. Sensible Daten also, die schon jetzt Begehrlichkeiten wecken. BKA-Chef Jörg Ziercke hat bereits verkündet, dass er sie gerne auch zur Verbrechensbekämpfung nutzen würde. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sind alarmiert. Sie haben die Bundesregierung aufgefordert, auf ein System umzusteigen, das nicht "täglich an hunderten Kontrollpunkten hunderttausende Kfz-Kennzeichen" erfasst. Eine besondere Gefahr sehen sie darin, dass das Kontrollsystem durch einen privaten Anbieter betrieben werden soll, bei dem dann wohl auch die Autofahrerdaten landen würden.

Inzwischen kann wohl nur noch Dobrindt selbst die Logik hinter der Pkw-Maut nachvollziehen. Ursprünglich wollte die CSU mit ihr Ausländer abkassieren. Weil das aber gegen EU-Recht verstößt, muss man sie nun eben für alle einführen und die Deutschen gleichzeitig über eine komplexe Gesetzesänderung bei der Kfz-Steuer entlasten. Weil dieses Konstrukt wiederum so löchrig ist, dass einige Autofahrer sich herauswinden könnten, bleibt als Konsequenz nur, alle deutschen Autofahrer zu überwachen.

Man mag sich gar nicht ausmalen, wie diese Kette weitergeht, wenn die Daten erst einmal erhoben und gespeichert wurden.

Berichtigung nach der Veröffentlichung des Artikels in der ZEIT Nr. 49/14:

In dem Artikel ist von "Bewegungsdaten" und "Bewegungsprofilen" die Rede, die im Rahmen der geplanten Pkw-Maut von deutschen Autofahrern entstünden. Diese Darstellung ist so nicht richtig. Zwar sollen auch die Kennzeichen deutscher Autofahrer erfasst werden, um ihnen nachweisen zu können, dass sie Bundesfernstraßen genutzt haben und somit voll mautpflichtig sind. Jedoch plant das Verkehrsministerium, nur die Daten der ersten Kontrolle für bis zu 13 Monate zu speichern. Alle danach erhobenen Daten sollen umgehend wieder gelöscht werden. Damit würden nur das Kennzeichen und der Tag von einer Fahrt je Fahrzeug gespeichert. Eine Erstellung von Bewegungsprofilen wäre auf dieser Basis nicht möglich. Wir bitten die fehlerhafte Darstellung zu entschuldigen.