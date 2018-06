In seinem Wiener Heimatbezirk Liesing müsste sich Werner Faymann keine Gedanken um die Wiederwahl zum Parteichef am nächsten Wochenende machen. Wenn die SPÖ zum Grätzelgespräch in einer Pizzeria im Erdgeschoss des Wohnparks Alt-Erlaa lädt, ist der Raum voll. Weiße Spritzer und Aperol Spritz stehen auf den Tischen. Bezirksvorsteher Gerald Bischof referiert über die Zukunft des Stadtviertels. Wien wächst, aber "wir vergessen nicht die, die hier schon wohnen, das verspreche ich euch", ruft er den Genossen zu. Früher war Bischof mit Werner Faymann in der Sozialistischen Jugend aktiv. Heute ist er Statthalter in dessen alten Heimat.

Hier ist Werner Faymann ein Star und die rote Welt in Ordnung. Auf der Straße grüßen sich Genossen mit "Freundschaft", bei Wahlen erreicht die Sozialdemokratie Ergebnisse weit über 40 Prozent. Die Partei kümmert sich noch um alle Lebensbereiche: Es gibt den Alt-Erlaa Gesundheitstag, die Weihnachtsgala und die Turmbläser, ein rotes Adventkonzert. Wer bei der Wohnungssuche Tipps benötigt, schaut bei der SPÖ-Wohnungssprechstunde in der Bezirksvorstehung vorbei. Sozialdemokrat von der Wiege bis zur Bahre ist im Süden von Wien noch Realität.

Einen Raum weiter, wo Rauchen erlaubt ist, sitzt Gregor Schuh, stellvertretender Bildungsbeauftragter in der Sektion 15 der SPÖ-Liesing. "Der Bundeskanzler lässt sich oft sehen, er ist für uns greifbar", sagt der 27-jährige Student. Er ist zufrieden mit der Partei und dem Parteichef. Auch seine Kollegin Caroline Eckhart, Frauenreferentin der Sektion, verliert kein schlechtes Wort über den Vorsitzenden. Kritik könne intern geäußert werden, nach außen gelte die Parteilinie. In der Politik gehe es um "Beständigkeiten", sagen die beiden. Sozialdemokratie in Liesing heißt auch: Alles ist gut, und es soll so bleiben.

Doch das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte über eine Partei, die in der Krise steckt. Wenn Werner Faymann am Bundesparteitag auftritt, steht er einer verunsicherten Genossenschaft gegenüber. Zu ihren Glanzzeiten hatte die sozialdemokratische Partei 750.000 Mitglieder. Keine andere Partei in Europa war derart erfolgreich. Das Parteibuch brachte Wohnung sowie Job, und am Wochenende wurde im Sektionslokal getanzt und tarockiert.

Als Gegenleistung für Brot und Spiele waren die Genossen artige Parteisoldaten. Um ihre Loyalität zu kontrollieren, wurde Buch darüber geführt, wer am Wahlsonntag der Urne fernblieb. Die Basis war Stimmvieh, die Partei zog eine Trennlinie zwischen jenen, die Politik machen, und den anderen, die im Wahlkampf Kugelschreiber, Feuerzeuge oder Luftballons verteilen und dann wieder in ihren Ortsgruppen geparkt werden.

Mittlerweile knarrt es im Gebälk. Das Stimmvieh begehrt auf, will in Entscheidungen eingebunden werden und selbst Politik machen. Im vergangenen Jahr verlangte die kritische Wiener Sektion 8 eine Urabstimmung zum Koalitionsvertrag. 120 von österreichweit 3589 Sektionen und Ortsorganisationen unterschrieben den Aufruf – zu wenige, um eine Abstimmung zu erzwingen, genug, um die Parteiführung gehörig zu nerven.

Vorgemacht hat es die SPD. Sie hat sich nach ihrem Machtverlust 2005 geöffnet. Den Mitgliedern wurde das Gefühl gegeben, ihre Stimme werde gehört, und vergangenes Jahr konnten sie über den Koalitionsvertrag abstimmen.

Die SPD ruft ihren Mitgliedern zu: "Ihr dürft mitmachen!" Für die österreichischen Genossen heißt es: "Ihr müsst draußen bleiben." Damit wollen sich viele nicht mehr abfinden.

So wie Reinhold Seiser, Vorsitzender von Granum Humanum in Linz, einer SPÖ-Betriebssektion des Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ), einem Unternehmen im Besitz der Arbeiterkammer Oberösterreich. Der Gruppe geht es nicht um tagespolitischen Kleinkram. Sie gründete eine Plattform gegen das Freihandelsabkommen TTIP und organisiert Vorträge über Kapitalismuskritik sowie Sozialpolitik. "Sozialdemokratie soll ein Gegenprojekt zum neoliberalen kapitalistischen System sein", sagt der 52-jährige Seiser, der erst seit drei Jahren Mitglied ist. "Wir müssen größer denken und uns nicht in kleine Dinge verbeißen."

Wenn Granum Humanum tagt, ist die Parteispitze weit weg. Acht Männer sitzen an einem langen hellen Holztisch. Fair gehandelte Schokolade und Mineralwasser werden gereicht. Der Name Faymann fällt nie, das Wort Revolution mehrfach. Die Sozialdemokratie habe sich mit dem Neoliberalismus gemein gemacht. "Es hat sich der Gedanke festgesetzt, dass Arbeitslose selbst an ihrem Schicksal schuld sind", schimpft einer. Er hatte der SPÖ vor einigen Jahren den Rücken gekehrt und war wegen Granum Humanum wieder eingetreten.