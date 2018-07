DIE ZEIT: Die großen europäischen Telekommunikationsunternehmen haben die EU-Kommission kürzlich um Hilfe gebeten. Was fordern Sie?

Claudia Nemat:Europa muss im Wettbewerb mit Amerika und Asien wieder stärker werden und die nationale Kleinstaaterei aufgeben. In den USA gibt es nur vier große Telekommunikationskonzerne, hier sind es rund 200.

ZEIT: Warum soll das so schlecht sein?

Nemat: Weil diese Art von Wettbewerb dazu führt, dass die Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen in Europa deutlich schlechter ist als in den USA. Selbst in einem kleinen Land wie Albanien konkurrieren vier verschiedene Mobilfunkanbieter miteinander. Das können Sie niemandem schlüssig erklären.

Claudia Nemat Die 46-Jährige zählt zu den einflussreichsten Frauen der Wirtschaft. Seit Ende 2011 ist sie im Vorstand der Deutschen Telekom für den Bereich Technik verantwortlich. Darüber hinaus leitet sie auch das Europageschäft, zu dem etwa 53.000 Mitarbeiter gehören. Bevor Nemat zur Telekom kam, arbeitete sie 17 Jahre bei der Beratungsfirma McKinsey. Sie befasste sich dort mit Technologie und Fragen der Führungs- und Leistungskultur. An der Universität Köln hatte sie zuvor Theoretische Physik, Philosophie und Mathematik studiert.

ZEIT: Ich dachte immer, Wettbewerb sei gut?

Nemat: Da gebe ich Ihnen recht. Aber nicht dieses Klein-Klein. Das führt dazu, dass Anbieter keine Größenvorteile nutzen können, die es für den Ausbau der Infrastruktur braucht. Globale Wettbewerber, besonders aus den USA, aber auch aus Asien kommen in unsere Märkte, und wir konzentrieren uns auf den Wettbewerb innerhalb einzelner europäischer Länder. Hier macht jeder sein Ding, ob bei technischen Standards oder beim Datenschutz, und wenn wir nicht aufpassen, werden die digitalen Spielregeln bald vollständig von den USA gesetzt. Daten sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts, und Europa droht zur amerikanischen Daten-Kolonie zu werden.

ZEIT: Wie reagiert die Kommission denn auf Ihre Argumente?

Nemat: Ich habe den Eindruck, dass das Problem in Brüssel verstanden wird. Konkrete Maßnahmen sehen wir noch nicht, aber dafür ist es wohl noch zu früh. Ich will mich nicht beschweren und denke sowieso, dass wir mit diesem ewigen Lamentieren aufhören sollten.

ZEIT: Wer lamentiert denn?

Nemat: Viele meckern immer, weil in Europa dieses und jenes nicht funktioniere. Auch unsere Branche macht das.

ZEIT: Was wäre die Alternative zum Gejammer?

Nemat: Grenzen überwinden. Wir müssen neue Geschäftsmodelle für eine möglichst große Zahl von Ländern entwickeln. Dafür brauchen wir ein Netz für ein Europa, das darf nicht an Landesgrenzen enden. Schauen Sie sich Ihr Smartphone an – das soll ja auch in möglichst vielen Ländern möglichst reibungslos funktionieren, nicht nur in einem.

ZEIT: Aber das tut es doch.

Nemat: Mit viel Aufwand. Ich spreche jetzt vor allem über Datendienste, nicht übers Telefonieren. Zurzeit müssen wir jede technische Neuerung in jedem europäischen Land einzeln einführen. Das bedeutet einen gewaltigen Aufwand, weil die Netzwerktechnik in jedem Land anders funktioniert.