Auch am Dienstag stieg der Deutsche Aktienindex kräftig an. Ständig bewegte der Dax sich um 9.900 Punkte herum und damit fast schon wieder nahe seines Allzeithochs, das er im Sommer erreicht hatte. Vergessen scheinen Russland, Ebola, das Wüten des "Islamischen Staates", all jene Krisenmeldungen also, die das wichtigste deutsche Marktbarometer im Herbst tief ins Minus gedrückt hatten. Es ist, als hätten die Börsianer eine Pille des Vergessens ein-geworfen und die Risiken, die ihnen noch vor Kurzem große Sorgen bereiteten, komplett verdrängt. Obwohl sich die politische Großwetterlage kaum gebessert hat.

Gereicht wurde ihnen die Pille des Vergessens von zwei Männern. Da ist zum einen Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, der am Freitag zuvor in der Alten Oper von Frankfurt eine eindringliche Rede gehalten hatte. Worte wie "wichtig" oder "unverzüglich" fielen, es war unüberhörbar, dass Draghi sehr weit gehen wird, um Europas Wirtschaft und Inflationsrate zu stabilisieren. Das erfreute die Märkte weltweit. Der andere Mann, der die Börsen begeistert hat, ist Zhou Xiaochuan.

Zhou wer? Xiaochuan ist 66 Jahre alt, studierter Ingenieur und seit zwölf Jahren Gouverneur der chinesischen Zentralbank – die am Freitag ihre Leitzinsen senkte und damit die Finanzwelt überraschte. Klar, Chinas Wirtschaft stottert derzeit, doch bisher hatte sich die People’s Bank of China damit begnügt, an kleineren Stellschrauben zu drehen, um dem Wachstum neuen Schwung zu verleihen. Ihr neuer Kurs erfreut viele Beobachter, denn deutsche Maschinenbauer oder amerikanische Landwirte hängen zunehmend davon ab, dass Chinas Wirtschaft läuft. Schon deshalb achten die Börsen der Welt heute auf Signale der Zentralbank in Peking. Hinzu kommt: Das Land mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern öffnet seine Finanzmärkte, seine Währung gewinnt global an Bedeutung. Wir werden von Zhou Xiaochuan und seinen Nachfolgern noch viel hören.